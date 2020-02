STRIDENS HAV: Her, i havet utenfor Lofoten, vil Høyre åpne for såkalt konsekvensutredning av olje og gassvirksomhet. Men stadig flere i partiet vil snu det standpunktet. Foto: Fred Ivar Utsi Klemetsen (arkiv)

Høyre-forslag: – Tiden er ute for olje i sårbare områder

Flere lokale Høyre-topper ber Vestland Høyre verne Lofoten, Vesterålen og Senja. Forslaget vil møte motbør på helgens årsmøte.

Pål Andreas Mæland

Publisert Published on 06.02.2020 08:09

For halvannen uke siden vedtok Oslo Høyre å si nei til konsekvensutredning av oljevirksomhet utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja. Vedtaket fikk flere Høyre-politikere på Vestlandet og i Nord-Norge til å reagere sterkt.

– Uklokt og skuffende, sa Høyres gruppeleder i Vestland fylkesting, Silja Ekeland Bjørkly.

I Troms og Finnmark Høyre svarte årsmøtet med å vedta en sarkastisk uttalelse som kalte vedtaket «tanketom fremtid».

Men når Vestland Høyre samles til årsmøte kommende helg, vil det også der komme et forslag om å verne Lofoten, Vesterålen og Senja.

Forslaget er så langt ikke med på resolusjonskomiteens liste over dem som skal behandles, men det vil forslagsstillerne i så fall utfordre under møtet.

– På linje med Oslo Høyre

«Vestland Høyre ønsker å verne havområdet utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja mot konsekvensutredning og oljeutvinning – fordi oljeindustriens tid er ikke ute, men å satse videre på olje i sårbare områder er det» heter det i siste avsnitt av resolusjonsforslaget.

Det er signert fylkestingsrepresentant Jana Midelfart Hoff, bystyrerepresentant Henning Warloe og Knut Vindenes, styremedlem i Fana Høyre.

– Vi er helt på linje med det Oslo Høyre vedtok. Konsekvensutredning er en leteboring som i seg selv kan ha komplikasjoner for sårbare fiskeområder og forstyrre gytingen, sier Hoff.

– Men din partifelle Bjørkly sier at vi trenger kunnskap for å se om det er mulig å kombinere olje- og gassvirksomhet med fiske og turisme, og at Høyre aldri sier nei til kunnskap?

– Jeg er enormt for at vi skal høre på forskning. Men dette er altså fysisk boring. Og vi trenger ikke ny kunnskap om hva leteboring vil bety for havområdene utenfor Lofoten.

VIL HA VERN: Tidligere byråd, nå fylkestingrepresentant Jana Midelfart Hoff har lenge kjempet for vern av Lofoten, Vesterålen og Senja. Foto: EIRIK BREKKE

Vil ha sluttdato

Resolusjonsforslaget handler om omstilling fra olje og gass.

«Fremover må vi gjøre norsk økonomi langt mindre avhengig av olje og gass og samtidig bidra helt vesentlig til det grønne skiftet» heter det i forslaget, som også vil ha en konkret tidsplan for omstillingen og en sluttdato for norsk oljevirksomhet.

Den planen skal lages ved en utredning som leveres neste vår, og ha en tidsramme på 30 år, foreslår forslagsstillerne.

– For å få til en mer målrettet omstilling, så er vi tjent med å definere et tydelig tidsvindu, sier Knut Vindenes.

– Usikker fremtid for oljen

Han er sivilingeniør med 20 års erfaring fra olje og gass og annen industri. Denne uken skrev har innlegget «Vi må sette en sluttdato for oljen» på nettstedet Energi & Klima.

– Vi er like mye opptatt av ansvarlighet, industripolitikk og bærekraftig økonomi som andre Høyre-politikere. Derfor må omstillingen utredes nøye, og skje på en måte der man får inn nye eksportinntekter, sier han.

Han innser at forslaget kan være spesielt kontroversielt i Vestland.

– Men risikoen ved å fortsette som før er også overhengende. Produksjonen av olje og gass vil uansett begynne å gå ned snart, og markedene blir stadig mer usikre når flere tar beslutningen om å fase ut fossil energi. Derfor bør vi ikke tviholde på oljen, men innse at den er veldig utsatt i fremtiden.

FORSLAGSSTILLER: Henning Warloe, tidligere byråd og stortingsrepresentant, nå bystyrerepresentant, er blant dem som har signert verneforslaget. Foto: Alice Bratshaug

– Stor bevegelse

I tillegg til Oslo Høyre nylige vedtak, var det en svært jevn avstemning om spørsmålet på Unge Høyres landsmøte i 2018. Leder i Bergen Unge Høyre, Emma Erlandsen, er blant dem som har snudd.

En stor undersøkelse fra 2017 viste også at flertallet av Høyres velgere var for vern av havet utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja.

Da spørsmålet samme år ble behandlet på Høyres landsmøte, var det derimot et overveldende flertall som gikk imot vern.

– Men det er en stor bevegelse i partiet i dette spørsmålet. Jeg mener det er viktig å vise at også Høyre er opptatt av miljøvern. Jeg blir trist av å høre at noen i Nord-Norge mener at det er å sette landseler opp mot hverandre. Vi er et felles land, med felles ressurser, sier Hoff.

Hun håper saken vil komme opp også på årets landsmøte, og oppfordrer programkomiteen til å ta den med. I 2017 satt hun selv i programkomiteen, men måtte se at hun var i stort mindretall i spørsmålet.

Vil flytte iskanten sørover

Fylkesårsmøtet skal også behandle et forslag om å flytte iskanten sørover, og gi varig vern til Barentshavet fra oljeleting. Forslaget kommer fra Unge Høyre og Bergenhus Høyre.

«Det er allerede funnet mer fossil energi enn verden kan forbruke dersom vi skal nå målet i Parisavtalen» skriver de.

