Modulene til fartøyet skal bygges på Aibels verft i Thailand. Her fra arbeidet med Johan Sverdrup fase 2. Foto: Aibel

Aibel tildelt stor intensjonsavtale av Equinor-leverandør

Aibel sikrer seg intensjonsavtale med Modec for nytt FPSO-skip til Equinors Bacalhau-felt i Brasil.

Publisert Published on 05.02.2020 08:56

Modec, som leverer flytende offshoreløsninger for den globale olje- og gassindustrien, har tildelt Aibel en intensjonsavtale i forbindelse med at selskapet skal levere en ny FPSO (flytende produksjons- og lagringsskip) til Equinor for Bacalhau-feltet i Brasil.

Det fremkommer i en pressemelding fra Aibel onsdag.

Aibel omtaler intensjonsavtalen som «stor», men oppgir ikke verdien.

Avtalen omfatter ingeniørtjenester i tillegg til en opsjon på en kontrakt som inkluderer detaljprosjektering, innkjøp og bygging av om lag 20.000 tonn topside-moduler for det enorme fartøyet.

FPSO-fartøyet vil bli et av verdens største fartøy i sin klasse, ifølge Aibel, med en produksjonskapasitet på opptil 220.000 fat råolje per dag.

FPSO-fartøyet som skal i arbeid på Equinors Bacalhau-felt. Illustrasjon: Modec

Milliardkontrakter

Forrige uke delte Equinor ut flere storkontrakter for Bacalhau-feltet, hvor Subsea 7 og OneSubsea sikret seg kontrakter verdt minst syv milliarder kroner. Her ble det også kjent at Equinor tildelte Modec kontrakten for det enorme flytende flytende produksjons- og lagerskipet.

Som følge av tildelingen, opplyser Aibel nå at de vil styrke og utvide sin ingeniørorganisasjon i Singapore, hvor prosjektet skal ledes fra. Her vil Aibel og Modec etablere et integrert prosjektteam, mens Aibels ingeniørkontor i Thailand vil bistå med detaljprosjekteringen.

– Viktig anerkjennelse

– Dette er en viktig anerkjennelse av vår internasjonale FPSO-ekspertise i Singapore og Thailand. Med dette prosjektet ser vi frem til å utvikle de gode og veletablerte relasjonene vi har med både Modec og sluttkunden Equinor. Samtidig vil vi vise oss verdig den tilliten vi har fått, sier konsernsjef i Aibel, Mads Andersen.

Selve byggingen av modulene på 20.000 tonn vil skje på Aibels verft i Laem Chabang i Thailand.

Bacalhau-feltet omfatter 19 brønner og ligger 185 kilometer fra kysten av Sao Paolo.

– Bacalhau er et funn i verdensklasse i det brasilianske pre-saltområdet Santos. Brasil er et kjerneområde for Equinor, og selskapet har ambisjoner om å produsere 300 000 til 500 000 fat per dag i Brasil innen 2030. Bacalhau vil være et viktig bidrag for å nå dette målet, har Equinors konserndirektør for Utvikling og produksjon Brasil, Margareth Øvrum, tidligere uttalt.

Ingeniørarbeidet vil starte umiddelbart på Aibels Singapore-kontor.

Hvorfor investerer Equinor milliarder i Brasil? Hør i mer i denne episoden av Sysla-podkasten Det vi lever av: