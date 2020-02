Frode Alfheim, forbundsleder i Industri Energi, raser mot Ap Trondheims vedtak om å sette en sluttdato på norsk oljevirksomhet til 2050. Foto: Fredrik Varfjell / NTB scanpix

LO-forbund «svært skuffet» over Trondheim Aps sluttdatovedtak

LO-forbundet Industri Energi mener Trondheim Aps vedtak om å sette sluttdato for oljenæringen skaper utrygghet. De frykter lignende vedtak i flere lokallag.

NTB

09.02.2020 18:49

Industri Energi er det største forbundet i olje- og gassektoren. Forbundsleder Frode Alfheim er svært oppgitt etter vedtaket i lokallaget lørdag om å fase ut norsk oljenæring innen 2050.

– Trondheim Ap er jo ikke et lite lokallag, påpeker han.

– Jeg er veldig skuffet over at de til de grader overser både sin egen partiledelse og alt det næringen selv gjør for å møte de krav som regjeringen og Stortinget har gitt oss, sier Alfheim til NTB.

Kutter utslipp

– Aps ledelse har vedtatt at vår næring skal utvikles, ikke avvikles, og det skuffer meg at de ikke har respekt for det. Særlig når næringen har lyttet såpass til styrtingssignalene som vi har gjort. Næringen har kollektivt forpliktet seg til å kutte klimautslipp med 40 prosent innen 2030 og tilnærmet nullutslipp innen 2050, sier Alfheim.

Fakta Lørdag gikk et flertall i Trondheim Ap inn for å fase ut oljenæringen innen 2050.

Vedtaket var et kompromiss med opphav i det lokale AUF-lagets forslag om å stanse norsk oljeproduksjon innen 2030, skriver Adressa

2050-kompromisset fikk til slutt flertall med 39 mot 35 stemmer på partiets årsmøte lørdag.

Ap sentralt skyter ned Trondheim Aps sluttdatovedtak for oljenæringen.

AUF har tidligere vedtatt nasjonalt at utfasingen bør skje innen 2035.

Han frykter flere lignende vedtak i andre lokallag og sier det vil skape usikkerhet og utrygghet om hva som er rammebetingelsene i Norge.

– Jeg tror samtidig vi skal klare å komme gjennom landsmøtene i styringspartiene med et flertall som er mer i tråd med tidligere vedtak. Men dette viser at vi må delta i debatten og vise at vi både lytter og faktisk leverer på det som er vår tids store sak, klimaendringene, sier Alfheim.