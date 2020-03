Foto: Fredrik Refvem More

Kreativ koronafinte: Han kunne ikke komme til fabrikken – så kom fabrikken til ham

Han kom hjem fra et cruise ved Kanariøyene og måtte i karantene fra forrige mandag. Men en kreativ korona-finte førte til at Andre Wigand likevel kunne gå på jobb, helt uten å bryte en eneste lov eller pålegg fra myndighetene.

– Vi har 30 personer i karantene hos oss, sier administrerende direktør Inge Brigt Aarbakke i industribedriften på Bryne, der Wigand jobber.

– Men selv om han sitter hjemme i karantene, så er han i stand til å betjene en maskin, sier industrigründeren fra Jæren.

Så kom det et forslag fra de ansatte. Hvis han ikke kan komme til fabrikken, så kan nærmest fabrikken komme hjem til ham.

Hjemmefabrikk

– Dette var et så godt forslag at vi tok de nødvendige grep og pakket ned en hjemmefabrikk som vi kjørte til adressen til operatøren som bor på Nærbø. Derfra kunne han jobbe, selv om han er i karantene, sier Inge Brigt Aarbakke til Aftenbladet.

Administrerende direktør Harald Minge i Næringsforeningen i Stavangerregionen, la ut en liten Facebook-melding om dette før helgen:

«Hjemmekarantene på jærsk! Inge Brigt Aarbakke kjører både maskin og deler hjem til ansatte som vil bidra til å holde hjulene i gang. Hjemmefabrikk, rett og slett! For et fantastisk næringsliv vi har!»

Myndighetene har bestemt:

En person i karantene skal oppholde seg i eget hjem eller på annet egnet oppholdssted. Personen kan bare oppholde seg utenfor hjemmet eller oppholdsstedet, såfremt nær kontakt med andre enn de personer som vedkommende bor sammen med, unngås.

Og som vel de fleste har fått med seg:

Vedkommende som er satt i karantene kan derfor heller ikke gå på jobb.

Karantene-mannen svarer slik når Aftenbladet tar kontakt:

– Jeg har ingen problemer med å jobbe hjemme. Maskinen står i garasjen, og jeg får gjort mine arbeidsoppgaver med produksjon av borerør til oljeindustrien som jeg ellers ville utført på fabrikken, sier Andre Wigand.

Dermed kan han jobbe fra sin egen garasje hjemme på Nærbø, uten å bryte karantene-vilkårene.

Vinn-vinn situasjon

– Dette skaper en vinn-vinn situasjon både for bedriften, samfunnet og mannen som får delta i produksjonen, sier Aarbakke.

– Vi får jobben gjort og kundene våre blir fornøyde, sier gründeren som selv har vært i karantene i 14 dager frem til mandag 23. mars etter en tur til Thailand der han var gjest i en 60-års dag.

– Hvordan opplever du at det kreative forslaget ble satt ut i livet?

– Vanvittig bra

– Jeg har full respekt for at folk i karantene må holde seg hjemme, men synes denne løsningen er vanvittig bra. Vi er helt avhengig av å levere til avtalt tid, og gjør det beste vi kan for å holde folk i arbeid.

Nå får vi den karantenerammede med i produksjonen, og får hentet ut det som produseres hjemme hos den ansatte, sier han.

Og Andre Wigand, har jobber som vanlig, men på et litt uvanlig produksjonssted. Og det vil han fortsette med også denne uken. For han har én uke igjen av karantenetiden.