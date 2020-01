Agnete Johnsgaard-Lewis tok over som administrerende direktør i Norske Shell i august. Foto: Jon Ingemundsen

– Aldri har det vært en bedre tid å jobbe med energi enn nå

Klimakrisen gjør at Shell må endre seg radikalt. Norgessjef Agnete Johnsgaard-Lewis er klar – og mener kunnskapen fra olje og gass vil være helt avgjørende.

Erlend Skarsaune/Stavanger Aftenblad

Publisert Published on 14.01.2020 07:01

Bak henne vokser lunsjkøen. De er sultne. Første del av Solamøtet er ferdig. Nå venter deltagerne på mat. Statsråder, ordførere, stortingspolitikere, bedriftseiere og andre – alle samles de i en lang, lang rekke gjennom rommet.

Agnete Johnsgaard-Lewis klarer å vente på mat. I august tok hun over som sjef for Norske Shell. Da hadde hun blant annet jobbet med utvikling av teknologi for oljegiganten i Houston.

Nå har hun akkurat snakket til den fullsatte salen på flyplasshotellet. Etter snart et halvt år i Stavanger tror hun at også Norge har mye å bidra med innen teknologi. Shell kom til Norge for over 100 år siden for å selge lampeolje. Nå vil selskapet ta med seg noe ny teknologi ut av landet også.

– Norge har utrolig gode rammer for utvikling og testing av teknologi. Her samarbeider selskapene seg i mellom, og med myndighetene. Så Norge er og blir et satsingsområde for Shell, sier Johnsgaard-Lewis til Aftenbladet.

Hun påpeker at det ikke er tilfeldig at Norge har fått en slik rolle som et sted for utprøving av teknologi i Shell.

– Norge er et foregangsland innen olje og gass. Vi har et godt omdømme. Det som kommer fra oss, tas på alvor, sier Johnsgaard-Lewis.

Ikke skille

Hun vet noe må skje. Hun mener at Shell må endre seg ganske radikalt. Utslippene fra produksjonen av olje og gass må ned. Og så vil selskapet bidra til utviklingen av fornybar energi.

– Aldri har det vært en bedre tid for å jobbe i energi. Nå jobber vi for en bærekraftig framtid, sier Johnsgaard-Lewis.

Havvind ser hun på som en stor mulighet. Men for at en slik satsing skal lykkes, kreves det samarbeid mellom industrien og myndigheter. Shell har selv testet ny havvindsteknologi i havet utenfor Karmøy. I fjor var det dragesatsingen Makani – en såkalt luftbåren vindturbin – hvor Shell er inne sammen med Google.

I år skal den mer tradisjonelle flytende havvindturbinen Tetraspar testes ut.

– Hvor vil Norge bidra mest for teknologiutviklingen – innen olje og gass, eller fornybar?

– Hovedkompetansen vår er jo innen olje og gass. Men jeg er opptatt av at vi ikke skal skille. Satsing på fornybar energi skal bygges videre på den kompetansen vi har innen olje og gass. Et eksempel er turbiner, som vi kan mye om fra olje og gass, og som er like aktuelt når det kommer til vindproduksjon, sier Johnsgaard-Lewis.

Teknologiagnostiker

Nå tror hun mye handler om at noen tar det første steget. Shell-sjefen betegner seg som en agnostiker når det kommer til havvindteknologi – hun sverger ikke troskap til noen retning, men er kun opptatt av at kostnadene blir lave nok til at utbygginger kan begynne.

– Hva skal til for å si at Shell har lykkes med teknologiutvikling i Norge?

– Den beste måten å vise det på, er at man faktisk etablerer en industri, en bedrift som kan stå på egne ben og levere til andre land. Vi må faktisk se en verdiskapning.

Men først er det lunsj. Køen har krympet. Noen ganger hjelper det å vente.