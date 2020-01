Svenske Lundin Petroleum vil nå fjerne «Petroleum» fra navnet. Foto: Ints Kalnins/Reuters/ Scanpix

Vil bli klimanøytral innen 2030 – og samtidig bytte navn

Styret i Lundin Petroleum foreslår å bytte navn på selskapet i forbindelse med sin nye klimastrategi.

Publisert Published on 27.01.2020 08:14

Det kommer frem i en melding fra selskapet mandag.

Her kunngjør selskapet at de vil bli karbonnøytrale innen 2030.

«I den forbindelse, og for å reflektere dagens virksomhet og de klare målene mot en lavere karbon-fremtid, foreslår selskapet å endre navn til Lundin Energy AB», heter det i meldingen.

Elektrifiserer oljefelt

I presentasjonen av den nye strategien kommer det blant annet frem at Lundin ønsker å begrense den gjennomsnittlige karbondioksid-intensiteten i porteføljen til under 4 kilo CO₂ per fat fra 2020, og til under 2 kilo CO₂ per fat fra 2023.

Selskapet kunngjør også at de vil elektrifisere Edvard Grieg-feltet og Johan Sverdrup fase 2 i 2022, for å oppnå en karbondioksid-intensitet på under 1 kilo per fat på feltene.

Administrerende direktør Alex Schneiter sier han er stolt av selskapets strategi for å redusere sitt karbonavtrykk.

Kunngjøringen kommer kort tid etter at Equinor kunngjorde at de vil kutte utslippene på norsk sokkel med 40 prosent innen 2030, og bli utslippsfri innen 2050.

– Navnebyttet representerer vår ambisjon om å bli karbonnøytral, vår posisjon som en ledende leverandør av olje og gass i fremtiden, og anerkjenner vår rolle i en energimiks i endring, sier Lundin-sjefen videre i meldingen.

Styret vil legge frem navneforslaget i forbindelse med Lundins generalforsamling 31. mars.