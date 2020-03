For bare uker siden lanserte Atle Eide (til høyre) og André Ølberg i Hitecvision det nye industriselskapet Moreld. Nå må de permittere i stedet for å ansette. Foto: Kristian Jacobsen More

Atle Eide tror nesten ikke det han ser: – Dette føles absurd – og også skremmende

Seniorpartner Atle Eide i Hitecvision tror nesten ikke det han ser. Akkurat da han skulle ansette nye folk og bygge opp et nytt industrikonsern – Moreld – kom viruset som lammer nesten alt.

– Ja, det føles absolutt absurd. Det er både krevende og spennende. Og for å være ærlig også skremmende til tider, sier Atle Eide til Aftenbladet.

Han har opplevd mye – toppsjef i Marine Harvest, Kverneland Group, Hydro Seafood, Skretting og siden 2008 seniorpartner i Hitecvision – men ingenting som dette.

– Det er vanskelig å få oversikt over situasjonen. Hver dag kommer det negative nyheter, og det er krevende å vite hva vi skal gjøre. Men vi forsøker å se framover. Vi er heldigvis et sterkt team på tvers av alle selskapene, vi har sett krevende situasjoner før. Derfor holder vi hodet kaldt og er trygge på at vi «står an av», sier Eide.

Litt av en start

Det er bare uker siden Hitecvision lanserte det nye industriselskapet Moreld. Det består av 20 små og halvstore selskaper innen oljeservicesektoren. Alle disse selskapene har vært til salgs de siste årene. Det har jo vært Hitecvision sin strategi å bygge opp og selge oljeserviceselskaper, helst med god fortjeneste. Men nå ville ingen kjøpe, og dermed snudde Hitecvision seg rundt og etablerte ett stort selskap av dem alle sammen.

Men i stedet for å bygge opp, alle nyansettelser er satt på hold, må fungerende daglig leder Atle Eide og ledelsen i de enkelte datterselskapene nå permittere ansatte.

– Av de 3500 ansatte er 300 permittert. Nær 200 av de permitterte er ansatt i Apply Sørco, og resten er ansatt i 10–12 andre selskaper, sier Eide. – Utenom Apply er det Karsten Moholdt i Bergen som har permittert flest.

Kan bli langt flere

Eide tror at tallet på permitterte i Moreld kan vokse dramatisk de neste ukene og månedene.

– Det er de selskapene som driver innen vedlikehold og drift som rammes i første omgang. Aarbakke og andre produksjonsselskaper som har lange kontrakter kan fortsette å jobbe som før. I alle fall så lenge folk er friske. Men også disse vil etter hvert rammes etter hvert som operatørselskapene kutter i kostnadene og dropper prosjekter på grunn av den lave oljeprisen. 2021 og 2022 kan bli svært krevende også for disse selskapene.

Ikke akutt fare

– Er det fare for konkurser blant Morelds datterselskaper?

– Det er ingen akutt fare nå, sier Eide. – Og vi har tatt disse selskapene gjennom en krevende oljekrise de siste årene, så jeg tror og håper at vi unngår det. Hitecvision er i en heldig posisjon med mye egenkapital og gode avtaler med banker og andre finansinstitusjoner. Men ingenting kan utelukkes i denne situasjonen. Alt avhenger av hvor lenge denne unntakstilstanden varer.

Det store problemet for selskapene er bortfallet av inntekter. Akkurat som med restauranter og frisørsalonger, så har bedriftene utgifter som løper hele tiden.

– Vi må betale husleie og andre faste utgifter selv om alt stopper opp. Derfor reforhandler vi nå avtaler slik at vi kan få til lettelser i alle fall de neste seks månedene.

Raske tiltak

Det er en fordel at tiltak nå settes inn raskt. Ifølge Eide kom reaksjonene kanskje et halvt år for seint etter oljeprisfallet i 2014. Det hjelper godt at myndighetene nå har lettet på permitteringsregler og blitt mer fleksible med avgifter og liknende.

– Likevel tror jeg vi raskt kommer tilbake til de vanskelige forholdene vi opplevde i 2015 og 2016.

– Og dermed ser du for deg lavere bemanning i Moreld framover?

– Ja, det vil komme nedbemanninger. Hvor mye er umulig å si noe om nå. Situasjon er som sagt lett kaotisk i disse dager, sier Atle Eide.