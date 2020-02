Daniel Ueland tester utstyr som er på vei til One Subsea. Mantas Simkus følger med på datamaskinen. Alt virker som det skal. Foto: Pål Christensen

– Vi kunne vokst raskere, men nå holder vi igjen

Oljeleverandøren Depro har hentet seg inn etter en kraftig smell under krisen. Målet er å omsette for en halv milliard om fem år.

Ola Myrset/Stavanger Aftenblad

Publisert Published on 10.02.2020 07:06

Depro på Bryne var blant virksomhetene som ble hardt rammet da oljekrisen begynte i 2014.

Bedriften tilbyr produkter knyttet til installasjoner på havbunnen.

I 2013 hadde selskapet rekordhøye inntekter på 186 millioner kroner, men i bunnåret 2017 var tilsvarende tall knapt 50 millioner. Resultatet før skatt ble minus 10,9 millioner kroner.

– Det var veldig tøffe år. I forkant av nedturen gjorde vi noen valg som ble en stor belastning, forteller administrerende direktør Kåre Stokkeland til Aftenbladet.

Fakta Depro AS Oljeservicebedrift på Håland på Bryne.

Etablert i 2005.

Industrimannen Kjell Olav Hauge er største eier.

45 ansatte.

Omsatte for mellom 140 og 150 millioner kroner i fjor. Resultatet er ikke klart.

Depros nye verkstedhall sto klar i 2015. Den er blant annet utstyrt med testbasseng. Fra venstre administrerende direktør Kåre Stokkeland og forretningsutvikler Kenneth Olsen. Foto: Pål Christensen

Hell i uhell

Rett før krisen, da alle piler pekte oppover, ble det bestemt at bedriften skulle bygge splitter nytt verksted og kontorbygg på Håland på Bryne. Samtidig skulle hele datasystemet byttes ut.

– Vi kunne vel ikke truffet dårligere med timingen, sier Stokkeland, som har jobbet i bedriften i ti år.

Det nye bygget kostet 125 millioner kroner.

– Hadde vi ikke gjort disse investeringene, ville vi tjent penger gjennom hele den vanskelige perioden, legger han til.

I dag konstaterer han imidlertid at det også var et lurt valg. For da pilene begynte å peke i riktig retning igjen, var bedriften klar med moderne verksted, nye maskiner og oppgraderte systemer.

– Og nå går det veldig bra. Vi er inne i en positiv trend, fastslår Stokkeland.

Inneklimaet skal være det samme i verkstedet som på kontoret. Dermed kan Gøran Gudmestad gå med kortbukse i februar. Foto: Pål Christensen

Mål: 500 millioner

I 2018 økte inntektene til 100 millioner kroner, og på bunnlinjen ble det to millioner i pluss. Regnskapet for 2019 er ikke klart, men omsetningen endte på mellom 140 og 150 millioner.

– Resultatet er det for tidlig å si noe om. Men det ble iallfall positivt, sier Stokkeland.

I år ligger det an til at omsetningsrekorden fra 2013 blir slått.

– Dette året handler likevel om å ruste oss for stor vekst de neste årene, sier Stokkeland.

Les også: Oppturen i oljeservice ble mye kraftigere enn ventet

For de kommende fem årene er det nemlig satt et hårete mål: Inntektene skal passere en halv milliard i 2025.

– Vi kunne vokst raskere enn vi gjør nå, men holder igjen. Det koster å vokse, og vi må ha kontrollen, sier Stokkeland.

Han viser igjen til de tøffe årene bedriften har vært gjennom. Pengene kan ikke sitte for løst. Selskapet må ha rygg til å bære veksten.

– Vi vil ikke havne der vi var sist igjen, sier Depro-sjefen.

Kåre Stokkeland har jobbet i bedriften i ti år. Her med en nyprodusert titananretning. Foto: Pål Christensen

Mest til utlandet

Selv om det går langt bedre i oljebransjens leverandørledd, er det fortsatt mange som sliter med lønnsomheten. Prisene er ikke som før krisen, og bedriftene tjener ikke nok til å ha en sunn økonomi i lengden.

– Vi skal hente inn tapte marginer ved å jobbe smartere. Vi kan ikke bare øke prisene. Dette er framtiden, og nødvendig for å konkurrere internasjonalt. Vi omsetter vesentlig mer per hode i dag enn før nedturen, sier Stokkeland.

Om lag 90 prosent av Depros salg går i dag til utlandet, ofte via norske kunder. Land som Australia, Kina, USA, Malaysia og Brasil, med mange oljeprosjekter på havbunnen, er store markeder.

Ansetter

Etter hvert er det også aktuelt å se mot nye bransjer, som fiskeoppdrett og mineralutvinning under vann.

Vekst betyr nyansettelser. I dag har bedriften 45 medarbeidere. Før krisen var antallet 62 og på bunnen for noen år siden var det 28.

I forrige uke ble det ansatt fire nye. Slik blir det ikke hver uke, men antallet skal videre opp.

– Samtidig er det slik at maskiner og automasjon tar over en del arbeidsoppgaver. Derfor er det ikke nødvendigvis slik at det blir et voldsomt antall nye medarbeidere, sier Stokkeland.

Magne Obrestad gjør klar utstyr som skal til Aker Solutions i Kina. Foto: Pål Christensen

Equinor-håp

Torsdag presenterer Equinor 2019-resultatet og planene framover på sin årlige kapitalmarkedsdag i London. Det som skjer med oljegiganten, betyr mye for leverandørene.

Depro har ikke veldig høy andel av omsetningen derfra i dag, men Stokkeland peker på at Equinor har gått ut med høye mål for mer miljøvennlig produksjon. Trolig blir det lagt fram flere planer i London.

Der tror Stokkeland det ligger en mulighet.

– Det trengs ny teknologi for å nå målene. Det er midt i blinken for oss. Vi skal være med på dette, sier han.