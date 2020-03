I London i begynnelsen av februar var situasjonen en helt annen. Equinor lanserte en storstilt satsing på fornybar energi og koronakonsekvensene virket fjerne. Foto: Jon Ingemundsen More

Eldar Sætre om kaos, ro og ros – og bonus-nei

Equinor-sjefen har aldri vært i nærheten av å oppleve noe liknende. Nå skryter han av sine ansatte, gjør det han kan for ikke å bli bekymret – og sier fra seg millioner i bonus for i år.

Erlend Skarsaune / Stavanger Aftenblad

Publisert Published on 19.03.2020 06:59

Han tok over ledelsen av Equinor midt i den forrige krisen. Nå har han ikke bare fått en oljepris som er enda lavere enn den var da. Eldar Sætre må også håndtere en pandemi.

– Situasjonen er ekstraordinær. I løpet av mine nesten 40 år i bransjen har jeg aldri vært i nærheten av å se noe tilsvarende, noe så komplekst. Nei, jeg har aldri opplevd maken, sier konsernsjefen til Aftenbladet.

Alle er rammet

Han ser hvordan koronaviruset påvirker enkeltpersoner, familier, samfunn. Så godt som all næringsvirksomhet er rammet. Han jobber selv mye fra hjemmet på Lura i Sandnes, men må også inn på kontoret i noen sammenhenger.

Selv har Sætre ansvaret for 20.000 egne ansatte, flere tusen av dem jobber ute på en plattform og reiser fra ulike steder for å komme på jobb.

Andre jobber på andre kontinent, i Asia, USA, Storbritannia.

Midt i all galskapen, uvissheten og frykten, er Eldar Sætre glad for at han leder et selskap som aldri har vært bedre rustet til å takle denne galskapen, uvissheten og frykten.

– Vi lærte ufattelig mye gjennom sist nedtur. Men dette er noe langt større. Det er et stort alvor der ute. Jeg ser at vi gjør mye riktig. Vi er helt avhengig av å jobbe godt sammen, at lederskapet fungerer, at vi tar vare på dem som er der ute i havet. Du verden, for et sterkt lederskap jeg har sett. Den mobiliseringen av ressurser og samhold – jeg har ikke sett maken.

Han er vant til å reise mye. Nå blir det hjemmekontor også for Equinor-sjefen, selv om han må inn på kontoret i noen sammenhenger. Foto: Jon Ingemundsen

– Roten til alt ondt

Første prioritet har vært å unngå smittespredning i Equinor. Sætre mener det også handler om samfunnsansvar. Og så handler det om de der ute i havet, de som ikke er hjemme hos familien sin, de som er i en helt annen situasjon.

– Derfor har vi satt alt inn for å unngå spredning, for spredningen av viruset er roten til alt ondt. Vi forholder oss til det myndighetene sier, og så legger vi en del tiltak på toppen av det som passer vår spesifikke situasjon.

– Har du vært bekymret?

– Jeg har vært gjennom mange ting i livet, både i selskapet og ellers. Alt har gitt meg en ressursbase jeg får god bruk for nå. Jeg må være rasjonell, folk ser på meg. Jeg må ta innover meg all usikkerheten, jeg kan tenke ganske mange ille bilder, og noen litt bedre, men jeg kan ikke tillate meg å være bekymret. Selskapet har ikke bruk for min bekymring. Mitt lederskap må handle om handling, om rasjonell aktivitet.

Han har samlet folk med ulike kvaliteter rundt seg for å håndtere ulike aspekter ved situasjonen.

– Samholdet er utrolig. Vi må beholde roen. For vi kan ikke ha panikk inn i organisasjonen nå.

Dropper bonusen for i år

Selv om markedsverdien av Equinor har sunket med rundt 40 prosent i løpet av relativt kort tid, er det viktig for konsernsjefen at det ikke rokker ved at selskapet fortsatt står veldig godt rustet finansielt.

For ham er det nå viktig å holde driften i gang på en forsvarlig måte – og uten at det tas noen sikkerhetsmessige snarveier.

Sætre kommenterer aldri egen lønn, men nå gjør han et unntak. Nå har konsernledelsen i Equinor bestemt at de vil avstå fra bonusutbetalinger for 2020. Bonuser for 2019 er allerede utbetalt, men Sætre viser til at den er redusert med 45 prosent fra 2018.

– Konsernledelsen er enig om at vi avstår fra årsbonuser for 2020. Det er et tydelig signal fra oss om at vi tar denne situasjonen på alvor, sier Sætre.

Når det gjelder utbytte til aksjonærene holder Sætre fast på at det ikke er noe nytt å fortelle nå.

– Hva tenker du om tillit hos aksjonærene slik aksjekursen har utviklet seg?

– Situasjonen vi er i, har slått kraftig ut på aksjekursen. Men samtidig er det mange forhold som spiller inn når det gjelder eiernes tillit. Det går på hvordan krisen håndteres, hvordan driften går og flere ting – og ikke bare selve utbyttet.

– Hvor lenge planlegger du at denne situasjonen skal vare?

– Selv om oljeprisen er veldig lav, har ikke gassprisen hatt den samme utviklingen. Vi har sluttet å bore nye brønner i USA, og situasjonen der borte kan etter hvert påvirke situasjonen. Så det er veldig mange scenarioer vi må forholde oss til. Helt siden oljenedturen har jeg holdt fast ved at vi ikke kan bygge forretning rundt det vi tror vil skje, men at vi alltid må forholde oss til usikkerhet og ulike scenarioer. Vi må være forberedt på at ting kan bli mye verre enn vi tror.

Noe å lære nå også

Nå handler det om å sortere for Sætre. Hva er viktig å gjøre nå, hva kan vente.

– Vi må ha ro, ta oss tid. Vi er robuste nok til ikke å handle overilet. Vi kan ikke tromme på alle trommer samtidig.

– Hvor lenge går det før produksjonen på norsk sokkel rammes?

– Vårt utgangspunkt er å holde den i gang. Så forbereder vi oss på at det kan skje ulike ting, innen logistikk, med folk. Men vi har ikke hatt noen smittetilfelle offshore som påvirker operasjonene utover det ene på Martin Linge-plattformen.

Han har tidligere sagt at han vil bruke kriser til å lære. At en krise er en mulighet til å gjøre noe, vri til noe som kan brukes, ikke la seg overmanne av.

Men en ting er lav oljepris. Akkurat det har oljebransjen prøvd noen ganger. En annen ting er et virus som rammer og lammer en hel verden.

– Så, ser du noen muligheter i denne krisen?

– Jeg tror vi må komme tilbake til det. Men dette stresstester oss på alle kanter. Vi får ufattelig mye læring, ufattelig mange erfaringer som helt sikkert vil gjøre oss sterkere. Så det er helt sikkert muligheter i dette også, sier Sætre.