Oljeprisen er nå lavere enn etter det bratte oljeprisfallet i 2014. Erfaringen fra den gang har forberedt selskapet på situasjonen de nå står i, sier Ingrid Solheim, administrerende direktør i StS. Foto: Rune Sævig

Hun har permittert over 400 – nå sender hun varsel til seg selv også

Oljeservicebransjen var på full vei oppover etter oljekrisen. Nå har Ingrid Solheim i StS måttet permittere to tredjedeler av de ansatte.

Publisert Published on 20.03.2020 13:29

– Denne situasjonen er ulik noe annet min generasjon har sett.

Det sier administrerende direktør Ingrid Solheim i oljeserviceselskapet StS.

Torsdag bekrefter hun at 424 av til sammen 620 ansatte i selskapet har blitt permittert på ubestemt tid. I tillegg har samtlige ansatte fått permitteringsvarsel.

– Det inkluderer også undertegnede, sier Solheim.

Oljeserviceselskapet er et av landets største innen de såkalte ISO-fagene, som står for isolering, stillas og overflatebehandling, og utgjør en viktig gren for oljenæringen.

Fra kontoret på Midttun, hvor Solheim nå er tilbake på jobb etter to uker i karantene, styrer hun avdelinger både på Ågotnes, Stord, i Arendal og i England.

Aktiviteten var på vei opp

Det er ikke lenge siden oljeservicenæringen var i sin forrige krise. I 2014 falt oljeprisen i gulvet, og StS fikk halvert inntektene sine på to år. Bransjen måtte gjennom en hestekur. Solheim forteller om både kostnadskutt og satsing på teknologi og kompetanse for å komme tilbake på fote.

– Vi har jobbet veldig mye for å skjerpe konkurranseevnen de siste årene, sier hun.

Ved slutten av fjoråret kunne Solheim melde at selskapet lå an til å doble omsetningen fra kriseåret 2016. Nå var den største utfordringen mangel på arbeidskraft.

– De siste årene har aktiviteten hatt en veldig positiv utvikling, konstaterer Solheim.

Pressekonferansen for en uke siden

Etter nyttår begynte imidlertid oljeprisen å dale igjen. For snaut to uker siden ble det klart at Saudi-Arabia og Russland ville avslutte sitt samarbeid for å holde oljeprisen oppe, og heller starte en priskrig på olje mot hverandre.

Samtidig begynte alvoret i virusepidemien å gjøre seg gjeldende i Europa. For en uke siden gikk Erna Solberg på talerstolen, og stengte ned store deler av samfunnet.

– Da skjønte vi at dette kom til å bli en krevende situasjon. Allerede fredag var vi i ferd med å demobilisere, sier Solheim.

Torsdag denne uken har oljeprisen falt under nivået fra 2014. I skrivende stund er den på sitt laveste nivå på 20 år.

Solheim sier at hun ikke har hatt tid til å føle så mye den siste uken. Men erfaringen fra forrige krise har forberedt henne på det selskapet står i nå.

– Vi har oljekrisen friskt i minne. Det var en trening i å ta raske beslutninger i krevende situasjoner.

Må ta grep for å redde arbeidsplassene

Selv om situasjonen i dag er unik, er bekymringene mange av de samme som forrige gang. Øverst på listen står arbeidsplassene, økonomien til arbeidstakere og bedriften. I tillegg er det usikkerheten rundt hvor lenge dette vil vare.

Solheim sier hun støtter myndighetenes tiltak, som nå fører til at de må stenge ned store deler av virksomheten.

– Jeg liker å tenke at leverandørindustrien er tilpasningsdyktig. Vi må gjøre robuste grep, og det gjør vi nå, sier hun.

Hovedtillitsvalgt ved StS, Alexsander L. Torsvik, støtter grepene ledelsen nå tar.

– Klubben har forståelse for at bedriften, i samarbeid med klubben, tar robuste tiltak for å komme gjennom krisen, slik at vi har arbeidsplasser å gå til når krisen er over.

Både Torvik og Solheim er bekymret for selskapets mange utenlandske arbeidere. Rundt halvparten av de ansatte i selskapet er utenlandske, og til sammen er elleve nasjonaliteter representert i selskapet. Mange av disse opplever nå problemer med å få utbetalt dagpenger fra Nav.

– De skal ha mat på bordet, de og. Mange er frustrert og sitter nå og venter, sier Torsvik.

Fornøyd med tiltakene så langt

Mandag denne uken vedtok Stortinget en tiltakspakke som blant annet reduserte bedriftenes permitteringsutgifter. Så langt er Solheim fornøyd med myndighetenes tiltak, og vil rette en takk til Norsk Industri og NHO for å ha fremmet bedriftenes innspill.

Dersom oljeselskapene ikke stopper opp prosjekter som allerede er igangsatt, vil denne stansen kunne bli kun en utsettelse av aktiviteten, sier Solheim. Den foreløpige konklusjonen er likevel klar:

– De økonomiske belastningene selskapet nå får vil påvirke oss i lang tid, sier hun.