Axactor-sjef Endre Rangnes sparket på dagen

Rangnes tar avstand fra måten han mistet jobben på. Finansdirektøren tar over for selskapet som har blødd på børs i 2020.

Marius Lorentzen og Hans Jordheim / E24

Publisert Published on 03.04.2020 07:37

Endre Rangnes fikk torsdag beskjed om at han mister jobben som konsernsjef i inkassokonsernet Axactor på dagen – et selskapet han har ledet siden 2015.

Rangnes har årelang erfaring fra næringslivet, blant annet som konsernsjef i Lindorff fra 2010 til 2014.

– Jeg tar dette til etterretning, men fremgangsmåte og grunnlaget for dette tar jeg sterk avstand fra, sier Rangnes til E24 om oppsigelsen.

Finansdirektør Johnny Tsolis vil ifølge en børsmelding ta over som administrerende direktør på midlertidig basis, inntil styret utnevner en ny sjef.

Han ønsker ikke å kommentere saken overfor E24.

I en meldingen skriver Axactor at Tsolis har over tretten års erfaring fra gjeldskjøper-bransjen, blant annet ved å være med-grunnlegger av selskapet.

Overrasket over sparkingen

John Fredriksen og familie er gjennom investeringsselskapet sitt Geveran største aksjonær i Axactor med 31,8 prosent av aksjene, ifølge selskapets aksjonæroversikt.

– Dette kom brått på, uten forhåndsvarsler. Jeg skulle gjerne ledet selskapet videre og har stor tro på det vi har bygget. Jeg kjøpte nylig aksjer og synes det er leit at jeg ikke får bygge selskapet fremover. Jeg har stor tro på Axactors fremtid og har stor tro på at ledergruppen min kommer til å levere, sier Rangnes som en hilsen til kollegaene i selskapet.

Preget av coronakrisen

Den 23. mars sendte Axactor ut en børsmelding der selskapet beskrev hvordan coronakrisen har påvirket selskapet.

I tillegg til at virksomheten i Italia og Spania er spesielt rammet, varslet selskapet et betydelig inntektsfall i første kvartal og en videre nedgang i andre kvartal.

Samtidig understreket selskapet at situasjonen og utviklingen videre er svært usikker, og at de ønsker å finne best mulige løsninger for kunder, partnere og de som skylder penger i denne perioden.