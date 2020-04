More

Oljeprisen stiger kraftig

USAs president Donald Trump løfter oljeprisen.

Publisert Published on 02.04.2020 07:34

Prisen på et fat nordsjøolje hopper over 8 prosent i morgentimene torsdag og handles ved 08-tiden norsk tid til rundt 27,30 dollar fatet.

Det skjer etter at USAs president Donald Trump sa han forventet at Saudi-Arabia og Russland vil komme til en kuttavtale i løpet av de neste par dagene for å gjøre slutt på oljepriskrigen, skriver Reuters.

– Priskrigen er veldig dårlig for Russland, og veldig dårlig for Saudi-Arabia. Jeg tror de kommer til å inngå en avtale, sa han utenfor Det hvite hus ifølge nyhetsbyrået.

Også amerikansk lettolje stiger. Torsdag er et fat WTI-olje opp 7,5prosent.

Nordsjøoljen er ned rundt 60 prosent så langt i år og 47 prosent den siste måneden.

Samtidig som priskrigen mellom oljenasjonene har ført til et tilbudssjokk i oljemarkedet, har etterspørselen etter olje rast som følge av koronakrisen. Det kan føre til at oljeprisen faller ned mot null, ifølge flere eksperter.