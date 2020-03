Equinor-sjef Eldar Sætre. Foto: Tore Meek / NTB scanpix More

Oljeanalytiker venter store kutt i oljebransjen: – Minst optimistisk på Equinor

Det blir nesten umulig for norske oljeselskaper å betale utbytte i år, mener oljeanalytiker Christian Yggeseth. Han tror Equinor vil slite mest etter krisen er over.

Publisert Published on 25.03.2020 07:00

Få næringer er hardere rammet av koronakrisen enn oljebransjen. Samtidig som man har sett et stort fall i den globale oljeetterspørselen, gjør statlige restriksjoner det vanskelig å holde aktiviteten oppe på norsk sokkel. På toppen av det hele har Saudi-Arabia og Russland sett etterspørselsjokket som en mulighet til å ta knekken på hverandre, og USAs skiferolje.

Tilbudsjokket har sendt oljeprisen ned mot 25 dollar fatet, det laveste nivået på 17 år.

– Oljeprisen har vært i fritt fall, sier Christian Yggeseth, oljeanalytiker i Danske Bank. Han dekker oljeselskapene Equinor, Aker BP og Lundin Petroleum på Oslo Børs.

Alle tre har kuttet stort i kostnadene i løpet av den siste uken.

Røkke-kontrollerte Aker BP har kuttet alt av kostnader, først og fremst investeringer, med 20 prosent. Equinor har avsluttet tilbakekjøpsprogrammet, som har en ramme på over 50 milliarder kroner, mens Lundin kutter utbytte med 40 prosent.

I tillegg har Kværner-ledelsen kuttet egen lønn, samtidig som de varsler permitteringer.

Venter enda større kutt i 2020 og 2021

– Oljeindustrien er i en ekstremt utfordrende situasjon, sa Karl Johnny Hersvik, toppsjef i Aker BP, i en børsmelding mandag.

Selskapet har varslet milliarder i kostnadskutt, og oljeanalytiker Christian Yggeseth venter at flere oljegiganter, som Equinor, følger etter.

– Kostnadsreduksjonene vi har sett nå er bare begynnelsen. Det blir en tøff periode for oljeselskapene fremover, og vi venter enda større kutt både i 2020 og 2021, sier han til Sysla.

Aker BP skrev i investeringsoppdateringen at utbyttepolitikken ikke endres, men vil bli revurdert.

Yggeseth mener det kun er et spørsmål om tid før den Røkke-kontrollerte oljeprodusenten ser seg nødt til å redusere utbytte.

Må revurdere investeringsplaner

Også Equinor kommer til å droppe utbytte i år, mener analytikeren.

– Det er vanskelig å se hvordan de kan opprettholde utbytte. Mest sannsynlig må de også kutte i bemanningen, sier han.

Yggeseth legger til at de har lånt penger til utbyttebetalinger før. men ser ikke hvordan de skal “komme unna med det” dersom det blir nedbemanninger.

– Rent politisk blir det nesten umulig å betale utbytte når de skal i forhandling med fagforeninger om permitteringer og oppsigelser.

Samtidig må Equinor mest sannsynlig revurdere investeringsplanene for 2020 og 2021.

– Noe klarer de nok å investere. Men det går ikke an å opprettholde gamle investeringsprogrammer, sier Yggeseth.

Liker Equinor minst

Av Equinor, Aker BP og Lundin er analytikeren tydelig på hvilket selskap han liker minst.

– Jeg er minst optimistisk på Equinor, mens både Aker BP og Lundin ser gode nok ut til å holde ut denne krisen, samt opprettholde et greit investerings- og utbyttenivå fremover, forklarer han.

Lundin har en balansepris – altså nødvendig oljepris for å gå i null på produksjonen – på 17 dollar per fat, mens Aker BP ligger på like over 20 dollar. Til sammenligning er Equinors balansepris over 35 dollar per fat.

Det er delvis på grunn av at Lundin og Aker BP har mesteparten av aktiviteten på norsk sokkel, mens Equinor har flere dyre utenlandsprosjekter. Det lønner seg ikke i en periode med svak krone.

– Det som er fint med norsk sokkel er at stort sett alle operasjonelle kostnader er i kroner. Betalbar skatt blir også fort null for de selskapene som opprettholder et greit investeringsnivå. Konkurranseevnen til norsk sokkel i en periode med lav oljepris er altså fordelaktig, gitt at kronen svekker seg, sier Yggeseth.

– Hva tenker du om oljeprisen fremover?

– På kort sikt ser vi et stort press på oljeprisen. Oljelagrene skal fylles opp mye i tiden fremover, som vil gi et betydelig press også etter koronakrisen er over og etterspørselen tar seg opp igjen. Vi venter at det blir tøft for oljeselskapene over de neste 12 til 15 månedene, før vi ser en bedring, og en snittpris på rundt 50-60 dollar i 2021, svarer han.

En oljepris på rundt det nivået vil være nok til at selskaper som Equinor kan gå tilbake til gamle utbyttenivåer, ifølge Danske Bank sine estimater.

Tirsdag stiger oljeprisen i takt med globale finansmarkeder. Et fat nordsjøolje handles til rundt 28 dollar fatet, opp over 3 prosent.