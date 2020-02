Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Bru: Venter at sluttdatovedtak vil sende sjokkbølger i LO

Olje- og energiminister Tina Bru (H) kaller det oppsiktsvekkende at Trondheim Ap lørdag vedtok en sluttdato for oljenæringen i 2050.

NTB

Publisert Published on 08.02.2020 18:37

– Det er oppsiktsvekkende at debatten ikke har handlet om det skal settes en sluttdato eller ikke, men hvilket årstall datoen skal settes i. Det syns jeg avslører mangel på forståelse, sier Bru til NTB.

Olje- og energiministeren påpeker at vedtaket kommer som et resultat av press fra AUF, og hun stiller videre spørsmål ved om dette er noe som vil spre seg videre i partiet.

– Jeg venter at dette sender sjokkbølger internt i LO.

– Dette er et vedtak som skaper stor usikkerhet. Ikke minst for folk som har arbeidsplassen sin i næringen, selskapene og for dem som har lyst til å investere i olje og gass i en del av verden hvor det blir tatt klimaansvar, fortsetter Bru.

Skytes ned

Ap sentralt skyter ned Trondheim Aps sluttdatovedtak for oljenæringen. – Vi vil utvikle, ikke avvikle næringen, sier energi- og miljøpolitisk talsperson i partiet, Espen Barth Eide.

Han sier at dette ikke er noe Arbeiderpartiet sentralt stiller seg bak.

Fakta Lørdag gikk et flertall i Trondheim Ap inn for å fase ut oljenæringen innen 2050.

Vedtaket var et kompromiss med opphav i det lokale AUF-lagets forslag om å stanse norsk oljeproduksjon innen 2030, skriver Adressa

2050-kompromisset fikk til slutt flertall med 39 mot 35 stemmer på partiets årsmøte lørdag.

AUF har tidligere vedtatt nasjonalt at utfasingen bør skje innen 2035.

Eide kaller vedtaket i Trondheim Ap, som er det første lokallaget som har vedtatt en sluttdato, en påminnelse om at det er en levende debatt om både klima- og oljepolitikk, men understreker at dette med sluttdato er feil medisin.

Les også: LO-forbund svært skuffet over Trondheim Aps sluttdatovedtak

– Gevepakke til sjeikene

Å sette en sluttdato for oljenæringen i Norge i 2050 vil rasere norsk næringsliv og være en gavepakke til sjeiker i Midtøsten, mener Frp.

– FNs klimapanel sier at om man legger 1,5-gradersmålet til grunn, må mellom 16 og 26 prosent av verdens energimiks være petroleumsbasert, om man skal nå målet i 2050, sier energi- og miljøpolitisk talsperson Jon Georg Dale i Frp til NTB.

– Trondheim Aps forslag er en gedigen gavepakke til land som Venezuela og sjeikene i Midtøsten, legger han til.

– Oppgitt

Hvis man er opptatt av klima, er ikke den beste løsningen å sette en sluttdato for oljenæringen i Norge, mener bransjeorganisasjonen Norsk olje og gass.

Kommunikasjonssjef Tommy Hansen i Norsk olje og gass sier at vedtaket i Trondheim Ap om å fase ut oljenæringen innen 2050 ikke gjør ham redd, men ganske oppgitt.

– Det vi trenger nå, er tiltak som faktisk kutter utslipp. Da syns jeg det er ganske oppsiktsvekkende at en industri som skal komme nær nullutslipp i 2050, er en industri man vil bli kvitt, sier han til NTB.

Hansen legger til at olje- og gassindustrien i Norge nettopp har satt seg et mål om å kutte utslippene med 40 prosent de neste ti årene.