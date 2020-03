Illustrasjonsbilde fra Johan Sverdrup-feltet. Foto: Carina Johansen, NTB Scanpix More

Oljeprisen nede på 27,5 dollar per fat – konsekvensen kan bli verre enn oljekrisen

Da oljeprisen bunnet ut i oljekrisen var den nede på 27,7 dollar per fat. Denne krisen kan bli verre enn oljekrisen, mener Rystad Energy.

Publisert Published on 18.03.2020 07:14

I natt fortsatte oljeprisen (Brent Spot) sitt dramatiske fall. I morgentimene er den kommet ned på 28,5 dollar per fat og er på sitt laveste siden 2016.

Ved ni-tiden er prisen falt ytterligere ned til 28,1 dollar per fat og nærmer seg 27-tallet.

Under oljekrisen bunnet oljeprisen ut 20. januar 2016 på 27,08 dollar per fat.

Audun Martinsen, som er sjef for oljeserviceanalyse i Rystad Energy, er redd ikke alle skjønner krisen helt.

– Jeg tror ikke alle tar innover seg hvor stygt dette kan komme til å bli, sier Martinsen til Dagens Næringsliv.

200 selskaper kan gå konkurs

I en analyse publisert tirsdag skriver Martinsen og Rystad Energy at så mye som 200 selskaper innen oljeservice kan gå konkurs og at fem milliarder dollar kan bli kuttet i investeringer.

Det omfatter 20 prosent av alle selskapene i sektoren, ifølge Rystad.

Mesteparten av tapene, omtrent 4,5 milliarder dollar, vil komme fra norsk og britisk sokkel. “Konkurser må følge”, skriver Rystad.

“For Europa kan denne krisen bli verre enn den oljekrisen man så i 2015 og 2016”, skriver Rystad videre.

Kollaps i investeringsapetitt

Flere medier har den senere tiden meldt at konsensus i markedet er at oljeetterspørselen globalt etter olje kan falle med så mye som ti millioner fat. Martinsen sier til DN at han tror det kan være mellom fem og syv millioner fat olje for mye på markedet.

Oljepriskollapsen vil medføre en svekket investeringsapetitt i lang tid, selv om prisen kommer opp til normale nivåer, fortalte råvareanalytiker i SEB, Bjarne Schieldrop, til Sysla mandag.

Irak har bedt om krisemøte i Opec, i håp om å stabilisere oljemarkedet, melder Reuters. De ønsker å diskutere “alle mulige løsninger” innad i Opec+, som er Opec pluss Russland.

Prisen på amerikansk skiferolje (WTI) er også betydelig ned, og er onsdag nede på 26,6 dollar per fat, ned o,65 prosent siden i går.