More

Analysebyrå: Norske oljeinvesteringer vil nær halveres mot 2022

Fram mot 2022 vil norske oljeinvesteringer være nesten halverte og reduseres med mellom 65 til 72 milliarder kroner, ifølge analysebyrået Rystad Energy.

NTB

Publisert Published on 15.04.2020 08:51

Rystad Energy har gått gjennom prosjektene på norsk sokkel, skriver VG.

Gjennomgangen viser at investeringsnivået på norsk kontinentalsokkel ligger an til å bli redusert med 56–72 milliarder kroner (38-49 prosent) i 2022, sammenlignet med investeringsnivået i 2019.

Mellom 27 og 43 milliarder kroner av nedgangen er en konsekvens av koronakrisen, sammenlignet med investeringsplaner før koronakrisen.

Les også: Slik påvirker krisen oljeselskapenes leting

– Må stålsette oss

– Studien baserer seg på informasjon fra operatørene på norsk sokkel, som viser kostnadskutt i størrelsesorden 25 prosent, sier leder Tore Guldbrandsøy i Rystad Energy i Stavanger.

Verst går det utover bygging av plattformer, hvor markedet vil falle med opp mot 70 prosent i 2022, sammenlignet med 2019-nivå.

– Jeg er redd for at det Stavanger opplevde i 2015, bare er småtteri mot det vi må stålsette oss mot nå, sier styreleder Monica Th. Bjørkmann i Norsk olje og gass.

Foreslår skatteutsettelse

De har utarbeidet et forslag for å holde hjulene i gang i oljesektoren, som går ut på at staten dekker om lag 90 prosent av alle investeringer på norsk sokkel. NTB har tidligere omtalt forslaget, der det heter følgende:

– Oljeselskapene betaler samme beløp i skatt til staten, men på et annet tidspunkt. I stedet for å vente seks år på å få skattefradraget, får oljeselskapene skattefradrag samme år som investeringene foretas.

Bjørkmann sier til VG at skatteutsettelsen bør gjennomføres i løpet av et par uker.

Forslaget vil bli lagt på bordet i Stortinget og har allerede støtte fra Frp.