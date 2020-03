Helge Møgster og hans familie er majoritetseier i Austevoll Seafood og offshorerederiet DOF. Begge selskapene merker de usikre tidene. Foto: Erik Brekke. More

DOF ned over 40 prosent: – Alt kan skje nå

– Usikkerheten er større. Vi kan ikke se vekk fra noe i dag, sier Helge Møgster. De siste ukene har familiens verdier rast på børsen.

Publisert Published on 11.03.2020 16:22

I løpet av to uker har verdien av offshorerederiet DOF falt med over 40 prosent, i takt med det dramatiske fallet i oljeprisen.

Rederiet har stått i vanskelige gjeldsforhandlinger i omtrent et år nå. Selskapet varslet før jul at det nærmet seg en løsning, men denne har siden blitt utsatt flere ganger. Så kom koronautbruddet, og på toppen av det oljeprisfallet. Hvis situasjonen vedvarer kan det få store konsekvenser for hele bransjen.

Gjennom familieselskapet Laco AS kontrollerer Helge Møgster sammen med Frederik Mohn majoriteten i DOF. Møgster sier usikkerheten er blitt større.

– Vi kan ikke se vekk fra noe i dag. Det er form for unntakstilstand i hele verden, og hele markedet er vanskelig. Så vi får bare se hvordan det går, sier han.

Fakta Forlenge Helge Møgster er styreleder i familieselskapet Laco AS. Laco eier 34 prosent av aksjene i offshorerederiet DOF. Fra 20. februar til 11. mars falt DOF-kursen fra 1,73 kroner til 1,02 kroner per aksje. Det ga et papirtap på over 40 prosent, tilsvarende 75 millioner kroner for Laco. Laco eier også 55,5 prosent av aksjene i Austevoll Seafood, som igjen eier 52,7 prosent av Lerøy Seafood Group. Austevoll-aksjen har falt fra 91 til 78,9 kroner per aksje i samme tidsrom. Det gir et papirtap på 1,4 milliarder kroner for Møgsterfamilien.

– Må stålsette oss

Flere er bekymret for utviklingen i offshorerederiene. Konserndirektør Harald Serck-Hanssen i DNB sier til Finansavisen onsdag at psykologien i markedet nå kan gjøre det krevende å skaffe kapital til flere i næringen.

Njål Sævik i offshorerederiet Havila Shipping, som også har stått lenge i gjeldsforhandlinger, sier til Sysla at det ikke var dette de trengte nå, etter fem-seks år med nedtur. Den ventede oppgangen, som alle i oljeservicebransjen er avhengig av, står i fare for å bli utsatt, sier han. Heller ikke Møgster legger skjul på at de blir en vanskelig periode fremover.

– Jeg tror ikke dette kommer opp igjen i løpet av en uke. Vi går nok inn i en tøff periode, alle som driver med business i Norge, sier han.

– Er det en større sjanse for at selskaper kan bli kjøpt opp, eller slått sammen, nå som kursene har rast?

– Alt kan skje i dag. Vi må bare stålsette oss på at dette kan bli vanskelig, sier Møgster.

Tapt 1,4 mrd. på fisk siste ukene

Det er likevel ikke i offshorebransjen Møgster har sett det største tapet den siste tiden. Fallet på over 40 prosent i DOF utgjør i rundt 75 millioner kroner for Møgsterfamilien. Austevoll Seafood, der Møgsterfamilien eier majoriteten, har falt med 13 prosent i samme periode. Det har gitt et papirtap på hele 1,4 milliarder kroner.

Lakseselskapene rammes av lavere etterspørsel som følge av koronaviruset. Eksporten til Kina, der laks for det meste spises ute på restauranter, falt for eksempel med 80 prosent i februar. Sjømatselskapene har svart med å finne nye markeder for fisken, slik som Taiwan og USA.

Samtidig har kronekursen nå på det laveste nivået noensinne som følge av oljeprisfallet og markedsuroen. Det gjør den norske laksen billigere for resten av verden.

– Så lenge logistikken fungerer, så må jo folk ha mat. Men hvis alle skal bli hjemme så blir det problemer. So far so good, og så får vi se hva som skjer, sier Møgster.

Han registrerer at korona-tallene er på vei ned i Kina, og håper det hele “blomstrer ut”.

Gjør forberedelser

I påvente av nyheter om viruset og oljeprisen gjør Møgster-selskapene forberedelser. Helge Møgster er opptatt av å følge myndighetenes råd, og å unngå smitte i selskapene. I DOF har de sørget for at ledelsen kan fungere fra hjemmekontor.

– Vi forbereder oss på det verste, og håper på det beste, sier Møgster.