Talsperson Morten Eek i Equinor. Foto: Fredrik Refvem More

Equinor-ansatt i utlandet har fått påvist koronasmitte

Medarbeideren hadde vært på reise i et høyrisikoland, men har ikke vært på jobb etter hjemkomst.

Ola Myrset/Stavanger Aftenblad

Publisert Published on 05.03.2020 07:21

Tirsdag fikk Equinor bekreftet at en medarbeider utenfor Norge har fått påvist koronasmitte, skriver Stavanger Aftenblad.

Selskapet er foreløpig ordknappe om sykdomstilfellet, men opplyser at vedkommende bor og arbeider i utlandet. Medarbeideren jobber på land, ikke offshore.

– Per nå ønsker vi ikke å gå ut med flere detaljer, blant annet for å verne personens privatliv, sier pressekontakt Morten Eek i Equinor.

– Men personen har det etter forholdene bra og blir fulgt opp av lokalt helsevesen, legger han til.

Ikke på jobb

Medarbeideren hadde vært på privat reise i et høyrisikoland. Equinor vil heller ikke si hvilket land dette dreier seg om, men fire land er definert som høyrisikoland: Kina, Sør-Korea, Iran og Italia.

– Ved hjemkomst tok personen kontakt med lokalt helsevesen etter å ha opplevd symptomer, og ble testet. Nå er smitte påvist, sier Eek.

Equinor-medarbeideren har ikke vært på jobb etter hjemkomst.

– Derfor er det ikke fare for smitte blant ansatte, sier Eek.

Av den grunn settes det heller ikke i verk ytterligere tiltak i forbindelse med at en ansatt er smittet av viruset.

Reiserestriksjoner

Allerede tidlig i forrige uke anmodet Equinor sine ansatte om å holde seg hjemme i to uker dersom de hadde besøkt et risikoland.

– Vi mener det har vært viktig for selskapet at vi var tidlig ute med å gi disse rådene. Det er for tidlig å slå fast at det gjør at vi unngår smitte mellom ansatte, men i dette tilfellet har i alle fall medarbeideren fulgt rådene, sier Eek.

Dette er Equinors råd til ansatte i forbindelse med koronautbruddet:

Ansatte som har vært i Italia, Kina, Iran og Sør-Korea, skal holde seg borte fra jobb i 14 dager etter hjemkomst. De skal heller jobbe hjemmefra.

Alle reiser til de fire landene skal godkjennes av den aktuelle landsjefen. Kun helt nødvendige reiser skal gjennomføres.

Senere har bransjeforeningen Norsk olje og gass kommet med en lignende anbefaling til alle operatørselskaper på norsk sokkel:

«Hvis du har vært i områder med pågående smittespredning av koronavirus, skal du ikke reise offshore de første 14 dagene etter å ha forlatt området.»

Lavere oljepris

Koronaviruset påvirker Equinor på flere måter. Prisene på olje og gass har falt som følge av lavere aktivitet og reisevirksomhet, spesielt i Kina.

– Viruset påvirker oss i langt større grad enn handelskrig og brexit. Situasjonen har ført til lavere etterspørsel etter energi, hovedsakelig fordi færre kinesere reiser med bil, tog og fly. Dermed har prisene for olje og gass falt ytterligere, sa konserndirektør Al Cook i et intervju med Aftenbladet i forrige uke.