Styreleder Bijan Mossavar-Rahmani i DNO. Foto: Gorm Kallestad / NTB Scanpix More

DNO leverte rekordår. Nå må oljeselskapet nedbemanne

Aldri før har DNO hatt høyere omsetning enn i 2019. Nå kuttes stillinger, investeringer og utbytte.

Erlend Skarsaune / Stavanger Aftenblad

Publisert Published on 19.03.2020 13:18

Årsrapporten for 2019 er lystig lesing for DNO. Omsetningen økte til rekordhøye 971,4 millioner dollar, opp fra 829,3 millioner kroner året før. Oljeselskapet økte produksjonen til 127.000 fat i snitt hver dag, rundt 10.000 mer enn i 2018.

DNO vendte for alvor tilbake til norsk sokkel gjennom oppkjøpet av Faroe Petroleum. Overskuddet for 2019 ble en god del lavere enn 2018 – 75,6 millioner dollar mot 376,8 millioner – men viser blant annet høyere letevirksomhet og nedskrivinger som forklaringer.

Men med koronapandemien hjelper det lite å vise til et rekordår. Nå vil selskapet kutte i 2020-budsjettet med 30 prosent – eller 300 millioner dollar – for å stå sterkere i møte med det usikre markedet og oljeprisfallet viruset bidrar sterkt til.

DNO varsler at selskapet allerede har tatt grep med å utsette boring og kapitalkrevende prosjekter, og heller konsentrere seg om hovedaktiviteten Kurdistan.

Oljeselskapet har også satt i gang med nedbemaning og vil ikke betale utbytte for første halvdel av 2020. DNO skal også diskutere kostnadsreduksjoner med leverandører og legger nye prosjekter på is.

Utøvende styreleder Bijan Mossavar-Rahmani uttaler at selskapet tidligere har vist at det klarte å komme seg opp igjen etter ISIS-uroen, og det skal klare å øke produksjonen nok en gang så snart pandemien er under kontroll.

DNO-aksjen har falt over 70 prosent på Oslo børs i år, og over 60 prosent den siste måneden.

Les også: Eldar Sætre om kaos, ro og ros – og bonus-nei