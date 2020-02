Svar på mange spørsmål kan «Alexander L. Kielland» ha tatt med seg da den ble senket i dypet i Nedstrandsfjorden i november 1983. Foto: Knut S. Vindfallet

Åpner hemmelige «Kielland»-arkiv

Riksrevisjonens gjennomgang av «Kielland»-ulykken gjør at private og lukkede bedriftsarkiv kan åpnes for å finne svar på ubesvarte spørsmål.

Tor Gunnar Tollaksen/Stavanger Aftenblad

Publisert Published on 29.07.2019 07:49

ConocoPhillips og Sjøfartsdirektoratet bekrefter at de stiller sine arkivet til disposisjon for Riksrevisjonen, melder Aftenbladet.

– Vi vil naturligvis samarbeide med Riksrevisjonen og legge til rette så godt vi kan for at de skal gjøre sin undersøkelse, bekrefter Stig S. Kvendseth i ConocoPhillips til Aftenbladet.

DNV GL på sin side vil vurdere en henvendelse når den eventuelt kommer.

– Når det gjelder Riksrevisjonen, vil vi vurdere eventuelle henvendelser derfra om de kommer, opplyser pressekontakt Per Wiggo Richardsen i DNV GL.

Mange «Kielland»-arkiv er åpnet for offentligheten og forskere, nå kan også lukkede bedriftsarkiv saumfares etter svar på mange ubesvarte spørsmål. Foto: Jarle Aasland

– Helt avgjørende

For Odd Kristian Reme og «Kielland»-nettverket er det avgjørende at Riksrevisjonen går til lukkede arkiver for at essensielle spørsmål i saken kan besvares.

De lukkede arkivene til ConocoPhillips og DNV GL kan gi svar på mange av de uavklarte spørsmålet om forholdet mellom Phillips Petroleum og Stavanger Drilling, om inspeksjonene til DNV og hvem som var ansvarlige for utsettelse av fireårsklassingen av plattformen.

I tillegg kan det komme svar på hvem som ga tillatelse til at det ble utført reparasjonsarbeid på riggen ved sveising og om riggen skulle direkte til britisk sektor for Shell i stedet for å bli tatt inn til land.

– Blant våre 89 spørsmål til Riksrevisjonen er vi opptatt av forholdet mellom operatør og eier. Uansett om feil ble gjort av rederiet Stavanger Drilling eller andre, var det operatøren den gang også som hadde ansvaret for sikkerheten, sier Reme.

Han ser fram til at Riksrevisjonen tar fatt på arbeidet etter sommerferien.

Industri Energi vil bistå

I det arbeidet får nå også «KIelland»-nettverket delvis støtte fra LO-forbundet Industri Energi, hvor forbundsleder Frode Alfheim understreker at de ikke har noe imot at Riksrevisjonen gjør en ny gjennomgang av «Kielland»-saken.

Industri Energi har økonomisk støttet «Kielland»-nettverkets arbeid, men har ikke gått ut i offentligheten og krevd ny gransking. Etter at Stortinget i juni besluttet at Riksrevisjonen skal gjennomgå «Kielland»-saken på nytt, sier forbundsleder Frode Alfheim at ingenting er endret fra Industri Energis side.

– Vi har ikke sett at det er noe som tilsier at vi skulle kreve ny gransking i denne saken. Vårt standpunkt fra 2016 står dermed ved lag, sier Frode Alfheim til Aftenbladet.

Beslutningen fra 2016 tok utgangspunkt i at forbundsstyret i Industri Energi fikk en redegjørelse av at alle steiner i saken var blitt snudd. Forbundsstyret anbefalte også at de skulle være forsiktige med å rippe opp i gamle sår, samt at forbundet skulle konsentrere seg om dagens HMS-arbeid på sokkelen.

Frode Alfeim sier at Industri Energi stiller seg til disposisjon i «Kielland»-gjennomgangen om Riksrevisjonen ønsker det. Foto: Carina Johansen

Tidligere forbundsledere i Industri Energi – Leif Sande og Lars A. Myhre i Industri Energis forløper Nopef – har tatt vidt forskjellige standpunkt i saken. Mens Sande har prøvd å overbevise om at en ny gransking ikke har vært nødvendig, har Myhre argumentert for at uavklarte spørsmål i «Kielland»-saken bare kan besvares ved en ny gjennomgang.

Alfheim sier i dag at nye opplysninger som blant annet er presentert via «Kielland»-nettverket, ikke har gjort at forbundet har endret standpunkt og gått ut offentlig med støtte til ny gransking.

Fornøyd med støtten

Han understreker imidlertid at forbundet vil hjelpe til ved behov.

– Vi har vært i kontakt med leder av kontrollkomiteen og gitt uttrykk for at vi ikke har noe imot oppdraget Stortinget har gitt Riksrevisjonen. Og vi vil stille opp hvis vi blir spurt. Men ingen av de som var med den gang, jobber hos oss lenger. For oss vil det derfor være nødvendig å ta kontakt med noen av våre gamle kolleger, sier Alfheim.

Odd Kristian Reme i «Kielland»-nettverket er fornøyd med de nye signalene fra Industri Energi.

– Vi er veldig fornøyde med at både Fellesforbundet og Industri Energi er med på laget. Fellesforbundet var historisk sett mest berørt av «Kielland»-ulykken (den gang som Jern og metall red.anm.). Støtten fra Fellesforbundet og Industri Energi innebærer at vi har fått markant støtte fra LO i tillegg til støtten fra oljefagforbundet Safe som har vært med oss fra dag én. Dette har vi arbeidet for helt siden «Kielland»-nettverket ble etablert, sier Reme.