Driftsdirektør Rune Nedregaard, til venstre, og konsernsjef Eldar Sætre da Johan Sverdrup offisielt ble åpnet 7. januar. Foto: Jon Ingemundsen

– Ingen utfordring å få solgt oljen fra Johan Sverdrup

Da Sverdrup-feltet ble offisielt åpnet i januar, kostet et fat nordsjøolje over 68 dollar. Nå flommer markedet over av olje, og oljeprisen er rundt en tredjedel.

Ola Myrset / Stavanger Aftenblad

Publisert Published on 01.04.2020 07:14

Det er stor turbulens i oljenæringen om dagen. Koronakrise og priskrig mellom Russland og Saudi-Arabia har sendt oljeprisen til nivåer vi ikke har sett på mange år.

Mandag kostet et fat nordsjøolje 22,58 dollar. Lavere har ikke prisen vært siden 2003. I tillegg skaper koronapandemien usikkerhet rundt aktiviteten i næringen.

Men oljegiganten Johan Sverdrup går på skinner. Mandag meldte operatør Equinor at utbyggingens første fase når full produksjon i mai, tidligere enn planlagt.

Samtidig er kapasiteten økt med 30.000 fat til 470.000 fat daglig.

– Det er fint å kunne glede seg over denne milepælen. Spesielt i disse tider, sier driftsdirektør Rune Nedregaard.

Johan Sverdrup er blant de største funnene på norsk sokkel noensinne. Feltet inneholder 2,7 milliarder fat utvinnbare fat olje. Foto: Jon Ingemundsen

Viktige inntekter i nedturen

Johan Sverdrup startet produksjonen 5. oktober i fjor. Da lå oljeprisen på drøyt 58 dollar fatet. Da feltet ble offisielt åpnet 7. januar, var den steget til over 68 dollar.

Ingen så for seg at den noen måneder senere skulle være nede på 20-tallet.

– Er det et skår i gleden at oljeprisen er så lav?

– Snarere tvert imot. Inntektene fra Johan Sverdrup betyr svært mye i den situasjonen næringen er i nå, sier Nedregaard.

Hele Johan Sverdrup-prosjektet har en balansepris på litt under 20 dollar. Det er oljeprisen som må til for at utbyggingen skal være lønnsom når alle investeringer tas med.

Overflod av olje

Produksjonskostnaden er imidlertid mye lavere. Under to dollar koster det å produsere et fat Sverdrup-olje.

– Med så lave driftskostnader bidrar oljen herfra sterkt til Equinor og partnernes kontantstrøm. Det er gledelig i en vanskelig situasjon, sier Nedregaard.

– Er det et alternativ å holde igjen produksjon for å vente på høyere oljepris?

– Så lenge kostnadene er lave og oljen er attraktiv i markedet, er ikke det aktuelt. Nå er det helt avgjørende for næringen at vi holder oppe aktivitetsnivået så mye som mulig, sier Nedregaard.

Apropos attraktiv olje: Det er altfor mye olje i verdensmarkedet nå. Det er noe av bakgrunnen for oljeprisens fall. Rystad Energy har skrevet at vi går mot det største tilbudsoverskuddet noensinne.

Rune Nedregaard mener det er helt avgjørende at oljenæringen nå opprettholder så høy aktivitet som mulig. Foto: Jon Ingemundsen

Fase to i rute

– Finnes det kjøpere til Sverdrup-oljen?

– Ja, vi har ingen utfordringer med å selge den. Oljen er attraktiv for raffinerier. Det er kostnadseffektive fat produsert på en miljøvennlig måte sammenlignet med mye annen olje, sier Nedregaard.

Johan Sverdrup-utbyggingens andre fase pågår fortsatt. Den omfatter blant annet en ny prossesplattform. Feltet skal etter planen være i full drift mot slutten av 2022. Da kommer den daglige produksjonen til å være 690.000 fat.

Ifølge Nedregaard står tidsplanen fortsatt ved lag, til tross for alt som nå skjer.

– Hvordan koronaviruset vil slå ut for pågående prosjekter er vanskelig å spå. Foreløpig er det ingen endringer for fase to av Johan Sverdrup, sier han.