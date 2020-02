Boligriggen Prosafe Safe Concordia Foto: Prosafe

Prosafe tapte 3,6 milliarder kroner i 2019

Boligriggselskapet Prosafe hadde et negativt resultat før skatt på 12,5 millioner dollar i fjerde kvartal, og 399,9 millioner dollar for hele 2019, tilsvarende 3,59 milliarder norske kroner.

06.02.2020

I fjerde kvartal kom boligriggselskapet Prosafe SE dårlig ut, grunnet lav aktivitet i Nordsjøen.

– De finansielle resultatene for fjerde kvartal av 2019 reflekterer lav aktivitet i Nordsjøen og kostnader relatert til sammenslåingen, låne-prosesser og fortsatte endringer i organisasjonen, sier administrerende direktør i Prosafe, Jesper Andresen, i en pressemelding.

Flåteutnlyttelsen var i utgangen av 2019 på 23 prosent, sammenlignet med 63 prosent i samme periode i fjor. Ordreboken var på 146 millioner dollar, mot 209 millioner dollar i fjor.

Prosafe var blant selskapene som ble hardt straffet av oljekrisen, og bare det siste året har aksjen stupt 83 prosent.

Omsetningen falt 948 mill.

Før skatt tapte selskapet 12,5 millioner dollar, drøyt 112,5 millioner norske kroner. I hele 2019 tapte selskapet 399 millioner dollar, eller 3,59 milliarder kroner.

Driftsresultatet (ebitda) endte på minus 6,4 millioner dollar.

Inntjening per aksje i selskapet endte på minus 0,15 dollar.

2019 har for Prosafe i stor grad vært preget av flere nederlag tilknyttet deres forsøkte sammenslåing med Floatel International Limited, både av norske og britiske konkurransemyndigheter. Årsaken er at de er for store til å slås sammen, og at konkurransen i markedet vil bli for liten.

Omsetningen endte på svake 26,3 millioner dollar, sammenlignet med 74,1 millioner dollar i samme periode året før. For 2019 som helhet endte omsetningen på 225,4 millioner dollar, mot 330,8 millioner dollar, tilsvarende et fall på 31,8 prosent, eller 948 millioner kroner.

Diskusjonen med långivere er «konstruktiv»

Prosafe hadde i utgangen av 2019 en likviditet tilsvarende 198 millioner dollar og er i en pågående prosess med sine långivere for de lengre lånene. Selskapet skriver at diskusjonen med långivere er «konstruktiv».

– Selskapet fortsetter en konstruktiv prosess med sine långivere for å finne en langsiktig finansiell løsning som sikrer finansiell fleksibilitet, skriver Prosafe i børsmeldingen.

Saken oppdateres!