ConocoPhillips er operatør på Ekofisk-feltet. Foto: Fredrik Refvem

ConocoPhillips økte inntektene med ti milliarder kroner på to år

Oljeselskapets omsetning har ikke vært høyere siden før krisen. Bedre oljepris er årsaken.

Publisert Published on 12.07.2019 06:59

Selskapene som produserer olje og gass, var ikke de som ble hardest rammet av den alvorlige krisen som begynte sommeren 2014. Langt lavere oljepris førte likevel til at inntektene falt kraftig.

Slik var det også for ConocoPhillips’ norske virksomhet. På to år ble inntektene nesten halvert da de falt med ti milliarder kroner fra 2014 til 2016, da de endte på 14,8 milliarder.

Høyere oljepris

Men de siste årene har situasjonen snudd. I 2017 økte inntektene med 43 prosent til 21,1 milliarder kroner, og i fjor fortsatte framgangen. Inntektene i 2018 endte på 24,9 milliarder kroner.

Resultatet før skatt ble 13,6 milliarder kroner, en økning på 45 prosent fra 9,6 milliarder kroner i 2017.

– ConocoPhillips Skandinavia har i 2018 nok en gang levert et år med verdiskapning og sterkt finansielt resultat, skriver kommunikasjonsdirektør Stig S. Kvendseth i en e-post til Sysla.

Det er spesielt høyere oljepris som trekker oppover. Mens ConocoPhillips i 2017 i snitt fikk 54,6 dollar for et fat nordsjøolje, økte prisen i fjor til 71,6 dollar per fat. Tilsvarende tall i 2016 var 43,5 dollar. Den økte oljeprisen kompenserte for at produksjonen var 8 prosent lavere i fjor enn året før.

Kvendseth trekker også fram høy driftseffektivitet i Ekofisk-området som en grunn til at resultatene ble gode i fjor.

Ambisjoner i Norge

Den siste tiden har det vært mye snakk om gamle oljekjemper som selger seg ut og ned på norsk sokkel. Giganten ExxonMobil har allerede solgt sine egenopererte felt og jakter nå på en kjøper til resten av virksomheten her til lands. ConocoPhillips har imidlertid fortsatt ambisjoner i Norge.

– Selskapet utforsker vekstmuligheter i eksisterende felt og forekomster av olje og gass i nærheten. Selskapet leter også etter nye utviklingsmuligheter og er en aktiv søker i lisensrunder, skriver ConocoPhillips-styret i årsrapporten.

Samtidig er det aktuelt å kjøpe seg inn i lisenser dersom ressurspotensial og sannsynlighet for funn tilsier det. Selskapet skal bore tre letebrønner i Nordsjøen i år.

– ConocoPhillips har en ambisjon om å fortsatt spille en viktig rolle på norsk sokkel i årene framover, skriver Kvendseth.

Gjenoppliver felt

I forrige uke leverte selskapet utbyggingsplan for prosjektet Tor II. Tor-feltet ble stengt i 2015, etter å ha vært i drift siden 1978, men skal nå åpnes igjen. ConocoPhillips og partnerne investerer mellom 6 og 6,5 milliarder kroner for å gjenopplive feltet.

– Etter å ha produsert på Tor-feltet i 37 år er vi nå stolte over å kunne gjenutbygge feltet og med det få en samlet levetid på mer enn 60 års produksjon fra Tor, sa regiondirektør Trond-Erik Johansen i en melding da.

Tor skal bygges ut med en havbunnsløsning og tilknyttes Ekofisk-feltet 13 kilometer unna. Bruken av eksisterende infrastruktur er grunnen til at det er lønnsomt å bygge ut Tor igjen. Samtidig er prosjekter som dette med på å forlenge tidshorisonten for hele Ekofisk-området, der man nå venter å drive fram til 2050.

Ekofisk var det første feltet som startet produksjonen på norsk sokkel i 1971. I år er det 50 år siden fetet ble funnet.