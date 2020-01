Arne Sigve Nylund leder Undersøkelse og produksjon Norge i Equinor. Foto: Jon Ingemundsen

Equinor lover betydelig mer olje og gass fra gammel felt

Ikke bare blir det langt mer olje og gass enn opprinnelig tenkt på Statfjord-feltet. Også effektiviteten til de ansatte må opp.

Erlend Skarsaune/Stavanger Aftenblad

Publisert Published on 10.01.2020 07:25

Han synes dette er kjekt. Veldig kjekt. Norges største oljefelt, selveste Statfjord, var bestemt nedlagt, fjernet, skulle hugges opp.

I 2022 skulle det vært slutt. Avtalen var skrevet. Mange milliarder kroner skulle brukes på først å fjerne Statfjord A-plattformen, før B- og C-plattformen skulle følge etter fra 2025.

Men nå får feltet som har produsert i over 40 år, holde på. Levetiden er forlenget for tiende gang. Framfor å bruke penger på fjerne plattformene, skal titalls milliarder kroner investeres for å forlenge levetiden.

Statfjord A skal holde på til 2027.

– Slik vi ser det nå, sier konserndirektør Arne Sigve Nylund.

Og så skal Statfjord B og C holde på forbi 2035.

– Så får vi se hvor langt det blir, sier han.

Like før han reiser seg fra stolen i møterommet, må bare Equinors sjef for norsk sokkel gjenta seg selv.

– Dette er en veldig kjekk dag. For meg, for selskapet, for de ansatte. At vi klarer dette er viktig også for leverandører og samfunnet. Vi gjør dette også på vegne av fellesskapet, sier Nylund.

Hvor mye?

Nylund begynte selv å jobbe med Statfjord-feltet da han for 37 år siden startet karrieren i Mobil. Selskapet var operatør til Equinor tok over i 1987.

At Equinor nå ser at feltet kan drives lenger, er at selskapet ser at det er mer olje og gass som kan hentes opp. I løpet av Statfjords første 40 år er det blitt boret 480 brønner. Nå skal det bores rundt 100 nye, og de fleste til 2025. Alle de tre faste plattformene skal bore og i tillegg skal det inn en flyttbar rigg.

Ellers er Nylund sparsom med detaljene. Han vil ikke si nå hvor mye mer olje og gass Equinor forventer å produsere annet enn at det er omtrent like mye olje og gass, eller hvor store investeringer satsingen innebærer.

– Men når vi nå ser et grunnlag for å forlenge produksjonen med så mange år, handler om at vi ser at det betydelige volum som kan produseres, sier Nylund.

Produksjonen fra Statfjord-feltet nådde toppen i 1992. Nå er produksjonen under ti prosent av toppåret, med gass og olje tilsvarende 21 millioner fat i 2018. Når Equinor ser for seg en forlengelse av levetiden mot 2040, og vil tilføre flere ressurser, betyr det trolig at selskapet ser at det i hvert fall er mulig å få opp gass og olje tilsvarende flere hundre millioner fat.

Statfjord A skulle avsluttes i 2022. B og C i 2025. Nå blir det forlengelse. Foto: Jon Ingemundsen

– Bli skikkelig gode

Satsingen på Statfjord-feltet organiseres i en egen driftsenhet som skal ledes av Kjetil Hove. Han skal rapportere til en egen styringsgruppe som konserndirektør Nylund leder. Etter hvert skal også feltene Veslefrikk, som skal stenges ned og fjernes, og Heimdal, hvor beslutningen ikke endelig er tatt, legges inn under enheten.

– Vi ønsker å gi slik senfaseproduksjon en spesiell oppmerksomhet. Equinor skal bli skikkelige gode på dette. Vi får flere eldre felt, og derfor kan vi bruke Statfjord, og Veslefrikk på plugging og fjerning, til å bli enda mer kompetente på å drive slike gamle felt, sier Nylund.

– Hvor mye betyr det at dere ikke trenger å bruke mange milliarder på å fjerne Statfjord-plattformene nå?

– Det har vært en del av vurderingen. Nå kan fjerningskostnadene skyves til et senere tidspunkt. At vi kan drive lenger, er god butikk for alle, sier Nylund.

Les også: Møt menneskene som holder Statfjord i gang

Må gjøre mer

Rundt 600 årsverk er knyttet til Statfjord-feltet, omtrent likt fordelt mellom land og offshore. Equinor planlegger med å bruke samme bemanning framover, men at aktivitetsnivået skal opp.

– Hvert hode skal utføre mer. Er det behov, kan vi trekke inn ressurser fra leverandører. Alle fem fagforeninger støtter denne måten å gjøre det på, sier Nylund.

Likevel er altså sokkelleder Per Steinar Stamnes i Industri Energi Equinor skeptisk til at grunnbemanningen blir lavere – målt mot aktivitetsnivået – og at flere oppgaver skal settes ut til leverandører.

– Det er bra med kritiske spørsmål. Jeg mener at hvis vi skal lykkes, må vi tenke på nye måter. Det betyr også tettere og mer samhandling med leverandørene, sier Nylund.

Fremover skal det bores fra alle de tre Statfjord-innretningene, ikke bare fra Statfjord B, som her er avbildet. Foto: Adrian Søgnen

Også kutte utslipp

Equinor la mandag fram mål om at utslippene fra olje- og gassvirksomheten i Norge skal kuttes med 40 prosent innen 2030 og være omtrent null til 2050. Disse målene gjelder også for Statfjord-feltet, opplyser Nylund.

CO2-utslippet fra feltet ligger nå i overkant av 800.000 tonn i året og er det sjette største i Norge.

– Nedstenging av Statfjord A i 2027 vil gi et kutt på 200.000 tonn. Og så vil energieffektivisering gi ytterligere 100.000 tonn. I tillegg kommer nedstengingen av Veslefrikk. Det betyr at vi har halvert utslippene til 2030, helt i tråd med ambisjonen.

– Men hovedbidraget er nedstenging av plattformer?

– Det er begge deler, både at vi stenger og stopper turbiner, og at vi energieffektiviserer, sier Nylund.