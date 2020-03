Illustrasjonsbilde av en oljepumpe i Texas Foto: REUTERS/Ernest Scheyder More

Oljeprisen faller ytterligere – amerikansk støtte hjelper ikke

Amerikanske myndigheter vil bruke 2.200 milliarder dollar på å redde næringslivet, det vises ingen optimisme i oljeprisen.

Publisert Published on 26.03.2020 10:33

Onsdag kveld stemte de amerikanske senatorene for en krisepakke på 2.200 milliarder dollar. Torsdag faller oljeprisen (Brent spot) med to prosent ned til 26,7 dollar per fat olje og amerikanske skiferoljes fremtidskontrakter (WTI) faller med 3,8 prosent ned til 23,5 dollar per fat olje.

– Oljemarkedet fikk en løft fra diskusjonene om en rednignspakke i USA, men aktiviteten uteblir i et hav av olje, sier strateg Stephen Innes, ifølge Reuters.

Banken Goldman Sachs har estimert at oljeetterspørselen vil falle med 10,5 million fat hver dag i mars og med 18,7 millioner fat hver dag i april.

Amerikanske myndigheter har tidligere sagt at de vil forhandle med Saudi Arabia om å kutte produksjon, men dette vil neppe ha noen effekt, mener en tysk bank ifølge Reuters. Selv om det blir noen kutt fra Saudi, er den svake oljeetterspørselen trolig en langt viktigere indikator på oljeprisen.

