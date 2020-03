Her er «Alexander L. Kielland» snudd i Gandsfjorden høsten 1983. Foto: Egil Eriksson More

«Kielland»-ulykken: Nye tilgjengelige arkivdokumenter gir et helt nytt innblikk

Få dager før ulykken kom oljeselskapet Shell med klar melding til Stavanger Drilling: «Fortsett med forsterkningsarbeidet som anbefalt av Det Norske Veritas.»

Tor Gunnar Tollaksen / Stavanger Aftenblad

29.03.2020

Aftenbladet har gjort en gjennomgang av nye tilgjengelige arkivdokumenter som gir et helt nytt innblikk i hva som skjedde om bord på «Alexander L. Kielland» i ukene og dagene før ulykken.

Det var satt i gang et relativt omfattende arbeid for å gjøre «Kielland» klar til boreplattform. Arbeidet som ble satt i gang, ble ikke problematisert eller beskrevet i de offisielle granskingsrapportene som kom i 1981 og i 1983. Det var nemlig mange ulike ting som måtte på plass for at «Kielland» skulle bli klar for boreoppdrag og godkjennes som rigg på britisk sektor.

I slutten av mars 1980 var nemlig «Alexander L. Kielland» i ferd med å avslutte sitt mangeårige virke som hotellplattform for Phillips Petroleum. Nå hastet det med å få plattformen klar til boreoppdrag for oljeselskapet Shell på britisk sektor i Nordsjøen.

To dager før «Alexander L. Kielland»-ulykken kom det fire representanter fra oljeselskapet Shell om bord. Folk fra Shell hadde vært om bord tidligere også, og de hadde påpekt ulike typer utbedringer som måtte gjøres på plattformen. Men nå var det satt i gang et annet arbeid. Arbeid med forsterkninger som var nødvendige da plattformen skulle ta om bord en ny BOP (blow out preventor) og masse boreutstyr i anledning det forestående boreoppdraget.

Folkene kom fra Shell kom om bord den 25. mars og forlot plattformen 26. mars 1980. Om ettermiddagen den 25. mars tikket det inn en telefaks fra Shell i Aberdeen på kontoret til riggeier Stavanger Drilling. Meldingen, som var merket med «haster», var tydelig (oversatt til norsk):

«Vi viser til DNVs telefakser 17. og 18. mars og Stavanger Drillings telefaks 19. og 20. mars. Vær vennlige og fortsett med forsterkningsarbeidet på cellar deck som anbefalt av DNV for å muliggjøre installasjon av 15 000 PSI BOP».

Fakta Forlenge «Alexander L. Kielland»-ulykken 27. mars 1980: Boreriggen «Alexander L. Kielland», som ble brukt som boligrigg, tippet rundt i Nordsjøen mens den lå ved Edda-feltet. 123 mennesker døde, 89 ble reddet i det som er norgeshistoriens verste industriulykke. Eiere: Stavanger Drilling eide riggen, mens Phillips Petroleum Norway, i dag en del av ConocoPhillips, lånte riggen inn som boligplattform. Årsaker: Den offentlig oppnevnte granskingskommisjonen slo i 1981 fast at årsaken var en sprekk i D6-staget på plattformen. Sprekken hadde utviklet seg over tid og oppsto som følge av sveisefeil hvor en hydrofon var innfestet. Årsaken la dermed all skyld på verftet CFEM i Frankrike som hadde bygget plattformen. De franske interessene tilbakeviste denne en-faktorforklaringen og så ulykkesårsaken som mer sammensatt. Riksrevisjonen: Fredag 24. mai 2019 ble det klart at Riksrevisjonen skal gå gjennom «Kielland»-ulykken. Dette skjedde etter krav fra pårørende, etterlatte og overlevende. De siste årene er det også kommet fram nye opplysninger om «Kielland»-ulykken i kraft av arbeidet som Universitetet i Stavanger har gjort og i omfattende artikkelserier i Stavanger Aftenblad.

Skulle til boring

For å rekapitulere kort: «Alexander L. Kielland» var på vei vekk fra Edda-plattformen i Nordsjøen. Plattform-eier Stavanger Drilling hadde nemlig fått en borekontrakt med britiske Shell på britisk sektor, området rundt Thistle-feltet er nevnt som et sted. Stavanger Drilling skulle derfor erstatte «Alexander L. Kielland» med «Henrik Ibsen», men denne var blitt forsinket i ombyggingsarbeidet fra Stord Verft.

Men før noe av dette skjedde, kantret «Alexander L. Kielland» 27. mars 1980. 123 mennesker døde, 89 overlevde. Norgeshistoriens største industriulykke var dermed et faktum. Fortsatt, 40 år etter ulykken, er det mange ubesvarte spørsmål i «Kielland»-saken (se fakta).

Gudny Hansen mistet faren i «Kielland»-ulykken. Fortsatt har hun en rekke uavklarte spørsmål rundt «Kielland»-ulykken. Foto: Jon Ingemundsen More

Pappa var sveiser

Hjemme på Bærheim i Sandnes har Gudny Hansen travle dager med hjemmekontor. Hun har etablert seg i landlige omgivelser og leier bolig på et gårdsbruk. Utenfor vandrer sauene på markene, en ny vår er i emning med fuglekvitter og blomster som spirer. Fra stuevinduet har hun god utsikt til hull nummer 14 på Bærheim Golfpark. En snau 15 minutters sykkeltur sender henne til arbeidsplassen på Forus.

Lenge hadde hun, broren og søsteren sett fram til minnegudstjenestene og de andre «Kielland»-tilstelningene i mars. Alt er avlyst eller tonet ned som følge av koronakrisen. Det ville i så fall vært første gang hun og familien hadde deltatt på en minnemarkering. De har aldri tidligere blitt invitert – og visste ikke om «Kielland»-arrangementene som har blitt avholdt i Stavanger opp gjennom årene.

Hjemme på Island var de isolert fra alt som rørte seg i Norge etter ulykken. Men gjennom prosjektene som Universitetet i Stavanger satte i gang i 2015/16 med bøker og foredrag og senere minnebank-prosjektet, hvor en rekke mennesker; overlevende, etterlatte, vitner og andre aktører forteller om ulykken, har hjulpet henne til å forstå mer. Det samme har utallige artikler om «Kielland»-ulykken» i Aftenbladet de senere årene.

Hans Herbert Hansen med barna Gudny, til venstre, og Hallgrimur. Bildet ble tatt i ca. 1971. Foto: Privat More

Dette har ført henne i kontakt med andre etterlatte. Hun har lest andres historier, og det slår henne at likhetene er store. Mange sitter igjen med mange spørsmål om hva som skjedde ute i Nordsjøen den dagen? Kom granskingskommisjonen fram til riktig konklusjon, hvorfor hastet det sånn med å få snudd plattformen?

– Jeg trodde det var fordi vi bodde på Island at vi ikke fikk hjelp og oppfølging. De siste årene har jeg vært i kontakt med flere mennesker og lest om at mange opplevde det samme. Det var enker som fikk tilbud om et minimumsbeløp for å få saken ut av verden og samtidig forpliktet seg til ikke å kreve mer senere. Generelt var det store forskjeller på hvordan folk fikk oppfølging og kompensasjonsbeløp, sier hun.

Ble aldri funnet

Det er mye hun ikke vet om pappa, Hans Herbert Hansen. Hun var 11 år da han omkom i «Kielland»-ulykken. Hvordan faren døde, om han kom seg i havet, ble stengt inne eller ble slått i hjel av fallende gjenstander da plattformen krenget, vet hun ikke. Det ville vært tungt å vite, men verre er det å gruble og ikke vite. Faren var en av de som aldri ble funnet etter ulykken.

Om bord på «Kielland» var Hans Herbert Hansen en av selskapets flere sveisere. Av mannskapslistene er det registrert at han kom ut 21. mars. Vitner fra Stavanger Drilling har forklart politiavhør etter ulykken at han var en av dem som drev med sveisearbeid i moonpoolområdet, på en ramme til BOP.

Hun og søsknene har få bilder av faren, noen av bildene betyr ekstra mye. De har hun på mobiltelefonen. Det ene viser henne og broren, Hallgrimur, på fanget til faren. En sommerdag hvor han i bar overkropp holder sine sterke, trygge armer rundt ungene.

– Mamma og pappa var blitt skilt, og pappa flyttet til Stavanger. Der fikk han jobb i Stavanger Drilling som sveiser, men når han begynte der, vet vi ikke. Han besøkte oss av og til på Island. I juni 1980 var det planlagt at jeg skulle få besøke han i Stavanger, det var noe jeg så veldig fram til. Vi er blitt fortalt at han ikke skulle ha vært på jobb den dagen ulykken skjedde, men at han trolig byttet med en annen eller tok en ekstratur på grunn av sykdom, forteller Gudny Hansen.

Det Norske Veritas utarbeidet planer for at ny og tyngre BOP kunne plasseres på «Kielland». Foto: Tor Gunnar Tollaksen More

Ny og større BOP

Nye tilgjengelige historiske dokumenter gir et nytt innblikk i hva som skjedde om bord på «Alexander L. Kielland» i ukene og dagene før ulykken. Et omfattende arbeid ble satt i gang på plattformen. Et arbeid som heller ikke granskingskommisjonen har problematisert eller beskrevet i den offisielle granskingsrapporten som. Det var mange ulike ting som måtte på plass for at «Kielland» skulle bli klar for boreoppdrag og godkjennes som rigg på britisk sektor.

I forbindelse med arbeidet som ble satt i gang, hadde Det Norske Veritas, DNV, en sentral rolle. DNV godkjente arbeidet og utarbeidet tegninger for blant annet forsterkningsarbeid.

Noe av det som skulle på plass var installering av en ny BOP (blow out preventor). En stor utblåsningsventil som omslutter en oljebrønn og kan lukkes dersom det dannes overtrykk i oljebrønnen

I et møte mellom Stavanger Drilling og Shell den 11. og 12. februar 1980 ble det anslått at «Alexander L. Kielland» skulle være klar for boring for Shell på britisk sokkel før den 15. april. Noe av det mest prekære var å få plass nødvendige forsterkninger for at det nederste dekket, kjellerdekket (cellar deck) skulle tåle belastingene. I dette møtet ble det også estimert at «Kielland» skulle inn til et verft i Stavanger-området rundt 10. mars for å gjøres klar til boring.

Men arbeidet med «Henrik Ibsen» fra Stord verft var forsinket. I et nytt møte mellom Stavanger Drilling og Shell den 7. mars 1980 kom det fram at «Henrik Ibsen» skulle leveres fra Stord den 20 mars 1980. Nå ble det tidfestet at «Kielland» skulle komme til Stavanger i perioden mellom den 25. og den 30. mars. Er opplyste også Stavanger Drilling at tre ekstra sveisere nå var om bord.

Nye lasteluker

Samtidig med at det ble sett på forsterkninger for ny BOP, hadde også Stavanger Drilling satt i gang arbeid for å skjære ut to nye lasteluker, én i søyle D og én i søyle B. I søknaden om å sette skjære ut disse lukene til Det Norske Veritas skrev Stavanger Drilling at tilkomstlukene skulle plasseres på toppen av søyle D og B på «Alexander L. Kielland», og en i søyle B på søsterriggen «Henrik Ibsen». Det var for øvrig søyle D som brakk av da «Kielland» havarerte 27. mars 1980. I brevet 12. februar 1980 skrev Stavanger Drilling:

«Tilkomstlukene er tenkt plassert på topp på søyle B og D på «Alexander L. Kielland» og på søyle B på Henrik Ibsen. Vi søker herved om Deres godkjennelse av lukene så snart som mulig».

Det Norske Veritas kvitterte den 29. februar, etter at DNV-inspektør Reidar Seyffarth hadde vært om bord den 21. februar 1980:

«Plasseringen, som antydet av deres kaptein Sæd på «Alexander L. Kielland», anses som tilfredsstillende. Imidlertid må man forsøke å plassere luken slik at primærbærerne under dekk ikke brennes av eller svekkes. Hvis dette ikke kan unngås, må dekket forsterkes. Lukene må forsynes med varselskilt om at de skal holdes stengt mens riggene er til sjøs.»

DNV satte også sitt godkjenningsstempel på tegningene som selskapet Nicoverken hadde utarbeidet. Det er så langt ikke dokumentert hvor langt i planleggingen dette arbeidet var kommet da ulykken inntrådte, men det er ingenting som tyder på at selve utskjæringer var gjort før riggen havarerte.

Den 26. februar sendte Stavanger brev til DNV og ba om utsettelse av den periodiske fireårskontrollen med ett år, til utgangen av juli 1981. Dette innvilget Veritas den 24. mars.

«Alexander L. Kielland» ble senket i Nedstrandsfjorden i november 1980. Foto: Knut S. Vindfallet More

Forsterkningsarbeid

For å forsterke kjellerdekket, hvor ny BOP skulle plasseres, sendte Stavanger Drilling den 14. februar et brev til Det Norske Veritas med forespørsel om pris på styrkeberegninger og utbedringstiltak i forbindelse med plassering av en ny BOP. Svaret fra DNV kom seks dager senere. DNV takket for henvendelsen angående styrkeanalyser av cellar deck med større BOP-laster og skrev:

«Vi har stipulert et tidsforbruk for på ca. 14 dager og vårt pristilbud lyder på NOK 25 000,- inkludert arbeidstid, EDB og andre kostnader. Arbeidet vil bli utført i henhold til Deres spesifikasjon, det vil si styrkeanalyse og eventuelle forslag til forsterkninger.»

Den 22. februar aksepterte Stavanger Drilling tilbudet. I et brev den 19. mars kom Det Norske Veritas tilbake med anbefalinger om nødvendige forsterkninger i bærebjelker under cellar deck for å bære vekten av en ny 90 tonns 15 000 PSI BOP. Denne skulle altså være i tillegg til en 10 000 PSI BOP som Stavanger Drilling oppga å ha en vekt på 80 tonn. I tillegg skulle dekket bære en marine riser på 50 tonn og en såkalt base plate på 20 tonn.

Det var altså dette forsterkningsarbeidet av «cellar deck» Shell ba om at fortsatte i deres faks av 25. mars 1980.

«Kielland» har tippet rundt. Om morgenen 28. mars deltok flere dykkerfartøyer i redningsarbeidet etter ulykken og søkte etter omkomne. Foto: Torgeir Berge/ Norsk Oljemuseum More

Flere sveisere om bord

I november og desember 1979 hadde Stavanger Drilling intensivert arbeidet med å gjøre klar boredekket på plattformen. 19. februar bestilte også Stavanger Drilling 45 borerør med tung vekt fra Aberdeen. I februar ble det fra GMC i Stavanger gjort klar en pakkseddel med en rekke borerelatert utstyr. Blant annet nye løfteører til en 40 tonns travel block (løfteanordningen som går opp og ned i boretårnet). Leveringen inneholdt blant annet også to 25 tonns sjakler. I forbindelse med leveransen fra GMC, gjorde også Det Norske Veritas ultralyd og magnetpulverinspeksjon av sveiser.

Annet arbeid som var i gang eller skulle i gang, var installering av sprinkleranlegg i boligkvarteret, nye navigasjons- og tåkelys. Inspeksjonen som Det Norske Veritas gjorde den 21. februar 1980 viste en rekke utbedringer som måtte gjøres, deriblant utbedringer som måtte gjøres av forholdene på helikopterdekket. Her sendte Stavanger Drilling søknad om dispensasjon den 10. mars 1980 til britiske luftfartsmyndigheter.

Sveisesentralen var på dette tidspunktet installert, og den var også testet og funnet i orden den 19. mars av Stavanger Drilling.

Tidligere er det kommet fram at to arbeidere som omkom i ulykken, iren Robbie Morrison, fra NL Rig Equipment, og Tommy Andersson fra Sverige, som arbeidet for Nicoverken Norge, utførte sveisearbeid om bord på «Kielland». Ut fra mannskapslistene på «Kielland» fra 11. mars, kommer det fram at det var tre andre sveisere fra Nicoverken. Disse hadde vært om bord fra 25. februar.

I tillegg var det en montør fra Unitor, selskapet som satte opp en sveisesentral på «Alexander L. Kielland», og tre sveisere fra Stavanger Drilling.

Ut fra mannskapslistene fram til 27. mars, da det blant annet var bytte av kaptein om bord, er det notert at Tommy Andersson kom om bord den 17. mars. Morrison står ikke oppført i mannskapslistene fram til vaktbytte 27. mars.

Overlevende fra Alexander L. Kielland-ulykken kommer ut av helikopteret. Fra boken «Kielland – fra havari til snuing». Foto: Ukjent More

Phillips sendte ut anbud

Men for at «Alexander L. Kielland» skulle bli klar til boring, måtte også boligmodulene bli fjernet. Den 17. mars 1980 sendte Phillips Petroleum ut anbud om fjerning av boligmoduler fra «Alexander L. Kielland». Telefaksen ble blant annet sendt til selskaper som Maritime GMC, Aker Norsco, Norsea og Nicoverken Norge.

Nå så Phillips Petroleum seg om etter en aktør som kunne ta av boligmodulene og som kunne lagre modulene. I tillegg ble det understreket at plattformen skulle tilbake til sin originale standard som boreplattform, og dette krevde installering av en del borerelatert utstyr som lå lagret på Norsco-basen. Phillips skrev at «Kielland» skulle komme inn til Stavanger-området den 2. april 1980 og ba tilbydere oppgi hvorvidt de også kunne arbeide i påskeuken.

Anbudsfristen ble satt til den 26. mars, klokken 16.00. Det er foreløpig ikke kommet fram hvem som vant anbudet eller hvilket sted eller verft «Kielland» skulle inn til i Stavanger-området.

Boligkapasiteten på plattformen hadde ved fire ulike anledninger økt, i tysk sektor i august 1976 ( 44 sengeplasser), da riggen var inne i Tananger ved Stavanger i februar/mars 1977 (76) og to anledninger i Nordsjøen; på Ekofisk-feltet i august 1977 (48) og mars/april 1978 (100). Totalt var sengekapasiteten kommet opp i 348 senger.

Den 18. mars tikket det inn en ny telefaks fra Det Norske Veritas til Stavanger Drilling:

«Med referanse til vår telefaks av i går. Styrking av T-17 skal skje som følger: Mellom P5 og P6…»

123 mennesker mistet livet i «Kielland»-ulykken. En av de sist funnede omkomne løftes ombord i et helikopter for transport til land. Foto: Knut Nedrås More

– «Kielland» skulle til Rosenberg

Einar Rønneberg var en av de tekniske sjefene på «Alexander L. Kielland» på den tiden og arbeidet for Stavanger Drilling. Han gikk av sin arbeidsperiode den 27. mars 1980. Rønneberg kan huske at det foregikk arbeid og forandringer som ble gjort på boreslamrør nede på boredekket i det såkalte moonpoolområdet. Arbeidet ble utført av riggens boremannskap og riggens sveisere. Detaljer omkring arbeidet tar ikke Rønneberg helt igjen i dag, 40 år etter «Kielland»-ulykken.

– Når det gjelder arbeidet i moonpoolområdet, ble det ikke utført arbeid som svekket riggens bærende struktur, slik jeg husker. Lastelukene, som var planlagt på toppen av søylene B og D, betrakter jeg ikke som en inngripen i riggens bærende struktur, sier Rønneberg.

Han forteller videre at såkalte shale shakers (skiferristere) ble byttet ut og at det ble gjort forandringer på rørsystemer i mudpumperommet. I tillegg til forsterkninger vedrørende ny 15 000 PSI BOP, ble alt av boreutstyr testet så langt det lot seg gjøre. Kompensatorer ble testet og det var servicemann om bord for å utbedre defekte tetninger på disse.

«Alexander L. Kielland» fotografert fra Edda-plattformen i februar 1980. Foto: Privat More

«Kielland» hadde fått installert to sveisesentraler om bord. Rønnebergs oppfatning er at disse ikke var flyttet ned til boredekket. Sveisekabler var strukket via en transformator på dekk, mens luftslanger og slanger for acetylen og oksygen ble strukket gjennom noen dører og ned til boredekket og området arbeidet foregikk.

-Phillips Petroleum sendte ut anbud på fjerning av boligkonteinere den 17. mars 1980. Var du blitt informert om hvem eller hvilket verft som skulle utføre denne jobben?

– Ut fra de informasjoner jeg hadde, skulle riggen inn til Rosenberg verft i Stavanger for klassing og klargjøring til boreoppdrag. Jeg tok det for gitt at boligkonteinere ville bli fjernet av Rosenberg, sier Rønneberg og legger til at han ikke kan se at noen av aktiviteten som pågikk i forkant av ulykken har noe med havariet å gjøre.

«Alexander L. Kielland» var utstyrt med et dykkeranlegg fra Comex Services om bord. Men så lå langt Einar Rønneberg kan erindre ble det ikke foretatt inspeksjonsdykkinger av stag under vann på «Kielland» på hans skift om bord. Han kan heller ikke huske at det var nevnt at det ble gjort på andre skift.

– I dårlig vær var det vanlig å gå fra operasjonsdraft til survivaldraft, hvor riggen ble senket ned. Men hevinger i inspeksjonsøyemed kjenner jeg ikke til, sier Rønneberg som hadde et blandet inntrykk av Stavanger Drilling etter han kom om bord første gang i januar 1978.

– Rederiet var sparsommelig med innkjøp av nytt og nødvendig utstyr, noe som førte til at det ikke ville fornye defekt lasteselle for avlesning av strekk i ankerliner. Jeg husker også at det ikke ville kjøpe inn originale deler til dieselmotorene for nødvendig vedlikehold og nødvendige O-ringer (gummipakninger) levert av uoriginal og ubrukelig kvalitet. Jeg husker at da jeg reiste om bord første gang i januar 1978, ble jeg utstyr med en kortermet og uisolert kjeledress. Jeg betvilte at dette var tilstrekkelig overfor rederiets representant og fikk til svar at jeg skulle arbeide i maskinen og derfor ikke trengte isolert arbeidstøy, sier Rønneberg.

Minnegudstjeneste etter «Alexander L. Kielland»-ulykken i 1980. Foto: Knut Uppstad More

Kritisk til arbeid på strukturen

Skipsingeniør Nils Gunnar Gundersen har fulgt «Kielland»-saken i 40 år. Han ble tidlig hentet inn som Pentagon-spesialist av politiet etter ulykken. «Alexander L. Kielland» var en såkalt Pentagon boreplattform med fem plattformlegger. Det var også Gundersen som lanserte teorien om at D-leggen på «Kielland» ble slitt av som følge av unormalt store ankerkrefter som denne leggen ble utsatt for. Han mente at dette skyltes feil oppankring og ekstra store forhalingskrefter når plattformen ble flyttet til og fra Edda-plattformen under dårlige værforhold.

Denne teorien er behørig omtalt i Aftenbladet tidligere, men allerede i et leserbrev i 1981 skrev Gundersen en artikkel om at «Kielland» ble operert utenfor de designkriteriene som var grunnlaget for denne type flyttbar innretning. Hans oppfatning er at det over tid må ha vært ekstra store belastninger av ankervairene, spesielt på D-leggen. Dette hevder han må ha medført at det oppstod et helt annet spenningsbilde i den nedre delen av strukturen enn det plattformen var designet for og som til slutt resulterte i at D-søylen ble slitt av fra resten av plattformen.

Skipsingeniør Nils Gunnar Gundersen, i midten, ble hentet inn som politiets ekspert like etter ulykken. Her er han sammen med Bjørn Lian, til venstre, og tidligere «Kielland»-dykker Jim Rune Pettersson. Lian utførte de materialtekniske undersøkelsene av stag fra plattformen. Foto: Jarle Aasland More

Aftenbladet har sammen med Gundersen den siste tiden gått gjennom dokumentasjon av arbeidsomfanget om bord på «Kielland», hvor Det Norske Veritas, DNV, hadde en helt sentral rolle. Gundersen stusser på at DNV tok på seg ingeniørtjenester for Stavanger Drilling samtidig som DNV var klasseselskap og skulle kontrollere og godkjenne plattformen.

– Slik dette framstår dreier dette seg om «bukken og havresekken», slik jeg ser det. DNV er et klassifikasjonsselskap som skal godkjenne det arbeidet som andre har utført og at dette er i fullt samsvar med klassekravene, spesielt med henblikk på den strukturelle integriteten til plattformen. Her har DNV opptrådt både som kontrollinstans og i tillegg gitt skriftlig tilbud på å gjennomføre ingeniørtjenester i forbindelse med en større strukturell forandring, sier Gundersen.

Granskingskommisjonens materialekspert sivilingeniør Bjørn Lian, til venstre og Torvald Sande, sivilingeniør og sikkerhetsekspert er begge enige om at det i dag vil være mulig ved hjelp av moderne datateknologi å slå fast hvordan bruddrekkefølgen på stagene på «Alexander L. Kielland»-plattformen var. Foto: Marie von Krogh More

Tidligere er Gundersen blitt gjort oppmerksom på at Det Norske Veritas på slutten av 1970-tallet opprettet en egen, forholdsvis liten, ingeniøravdeling som skulle konkurrere på lik linje med andre selskap som utførte ingeniørtjenester, for eksempel Aker. Gundersen mener det er grunn til å tro at det var denne avdelingen som ga tilbud på å utarbeide strukturelle ingeniørtjenester om bord på «Alexander L. Kielland»

Denne ingeniørtjenesten skulle altså utføres i forbindelse med at Stavanger Drilling planla å installere en helt ny BOP (sikkerhetsventil) som ville tåle et ekstremt høyt trykk på 15 000 PSI, som tilsvarer over 1000 bar. I spesifikasjonene fra Stavanger Drilling til DNV står det at denne skulle være i tillegg til en BOP på 10 000 PSI. Vekten på ny BOP var oppgitt til 90 tonn, mens den eksisterende hadde en oppgitt vekt på 80 tonn.

Utdrag fra møtereferat mellom Shell og Stavanger Drilling 7. mars 1980. Foto: Tor Gunnar Tollaksen More

Gundersen er forundret over at Stavanger Drilling tenkte å installere en ny BOP. En ting er det han mener er åpenbar mangel på plass til to store BOP-er, det andre er vekten til den nye BOP-en som han ut fra forholdene på den tiden anslår til tre ganger høyere enn den eksisterende på 80 tonn. Han sier videre at han helt siden ulykken har vært kritisk til Stavanger Drillings manglende kunnskap og kompetanse i forbindelse med operasjon av flyttbare innretninger, den nye dokumentasjonen mener han gir grunnlag for at kritikken underbygges ytterligere.

– Når jeg nå har fått tilgang på tilbudet fra Veritas, stiller jeg spørsmål om hvordan de kunne gi et fast tilbud på pris og leveringstid på de strukturelle forsterkningene, uten å stille spørsmål til verken plasshensyn eller den store innvirkningen en slik modifikasjon ville få på plattformens stabilitet? Nye stabilitetsberegninger er, så langt dokumentasjonen viser, ikke tatt med i tilbudet. Jeg reagerer på at Veritas også tilbød ingeniørtjenester. Jeg håper derfor at dette blir viet stor oppmerksomhet av riksrevisjonen i det videre arbeidet med å gå gjennom alle sider av denne katastrofen, sier Gundersen.

«Alexander L. Kielland», til høyre, ble bygget som boreplattform, men brukt som boligplattform i Nordsjøen. Foto: Norsk Oljemuseum More

– Kundenes ansvar

Pressekontakt Per Wiggo Richardsen i dagens DNV GL ønsker ikke å kommentere detaljer i hendelser 40 år tilbake i tid.

– Vår vurdering er at hendelsesforløp og beslutninger tatt for 40 år siden heller ikke kan løsrives, men må sees i datidens relasjon. Vi understreker også at vi ikke deler Nils Gunnar Gundersens antakelser, men ønsker ikke å inngå i noen polemikk. På generelt grunnlag må vi tilbakevise begrepet «bukken og havresekken». Som klasseselskap er det vår oppgave å ivareta en uavhengig tredjepartsrolle, hvor vi foretar kontroll av eksempelvis rigger og deres utstyr opp mot de til enhver tid gjeldende klasseregler. Som klasseselskap har vi ikke ansvar for design, forklarer Richardsen.

Han påpeker at DNV GL ikke er kjent med at diskusjoner vedrørende strukturelle modifiseringer av riggen, som også klasse var og skal være en del av, har relevans til selve ulykken og årsakssammenhengene knyttet til ulykken.

– Som fagmiljø gir vi faglige råd og relevant input overfor kunder. Det er uansett kundenes eget ansvar å vurdere slike råd. Det er viktig å understreke at det er – og at det alltid har vært – klare skillelinjer internt i selskapet mellom vår rådgivende virksomhet og rollen som klasseselskap. I tillegg til at også vi er underlagt myndighets kontroll, har vi egne strenge retningslinjer for mulige interessekonflikter som disse to rollene eventuelt kan medføre, understreker Richardsen som for øvrig legger til at Riksrevisjonen har full tilgang til arkivet Det Norske Veritas overleverte til granskingskommisjonen etter «Kielland»-ulykken. Dette ligger hos Riksarkivet.

Ifølge Magne Ognedal, tidligere direktør i Petroleumstilsynet og sikkerhetsdirektør i Oljedirektoratet, var det uklarheter i de ulike rollene til offentlige instanser og Det Norsk Veritas den gang. Han kan derfor ikke svare på om det ut fra praksis den gang var greit at Det Norske Veritas opptrådte både som klasse og kontrollmyndighet og samtidig tilbyder av tjenester. På spørsmål om arbeid i strukturen var i orden å utføre til havs, viser Ognedal til at dette lå under Sjøfartsdirektoratets område.

Den avrevne D-leggen taues inn til Åmøyfjorden hvor den ble ankret opp i Linesundet etter ulykken. Foto: Knut Uppstad More

Sjøfartsdirektoratet skriver følgende til Aftenbladet:

– Siden Riksrevisjonene nå er i gang med sin pågående undersøkelse av «Alexander L. Kielland»-ulykken, herunder myndighetenes ansvarsforhold, føler vi det er mest korrekt at vi ikke kommenterer hvorvidt den praksisen som beskrives var innenfor regelverket som var gjeldende på ulykkestidspunktet akkurat nå. Når undersøkelsen er ferdig, vil det selvsagt være naturlig at vi kommenterer både eventuelle funn fra Riksrevisjonen og enkeltspørsmål.

Skulle kanskje gå direkte?

Overlevende tidsvitne Kåre Magne Kvåle, tidligere maskinromsoperatør på «Alexander L. Kielland», er kjent med at det foregikk en del arbeid om bord i tiden før ulykken. Men spesifikt hva det var som var satt i gang har vært uklart.

– «Kielland» skulle til boring, og det var arbeid i forbindelse med klargjøring for dette. Overhaling av boreutstyr, mudpumper og sånn ble gjort. Små oppgraderingsjobber er ikke uvanlig og heller ikke ulovlig. Forsterkning av «cellar deck» er greit og har i ikke noe med strukturen å gjøre, slik jeg ser det. Men slikt arbeid er vanskelig å gjøre ute til havs, vanligvis blir slikt gjort ved et verft, jeg stusser på at dette ble gjort til havs, sier Kvåle til Aftenbladet.

Mer undrende er Kvåle til at det var planlagt utskjæringer i søyle D og B.

– Men det kan jo være årsaken til at folk har sett at det gikk kabler ned i D-leggen. Hvis det var sånn at de rigget seg til med brennekabler og satte opp stillaser for å brenne hull i søylene, er det helt hinsides. En slik jobb kan jeg ikke tenke meg var lovlig ute til havs. Det går direkte på sikkerheten til plattformen og burde bare blitt gjort ved et verft, sier Kvåle.

Overlevende Kåre Magne Kvåle. Foto: Aasland, Jarle More

Han mener at det kan tenkes at Veritas ikke kan ha forestilt seg utskjæringen av lukene skulle skje ute i havet. Det er også viktig å bemerke at dette arbeidet ikke var utført, men det er usikkert hvor langt det var kommet i planleggingen ulykkesdagen.

Det vi vet er at det gikk kabler ned i søylene og at dører på toppen av søyler sto åpne og at alarm var teipet over. Dette er jo noe av kritikken etter ulykken at disse dørene sto åpne for da ble det en rask vanninntrenging. Hvis det var planlagt at de skulle brenne hull i søylen ville det resultert i et alvorlig brudd på sikkerheten og gjort at søylene hadde blitt umulig å stenge av, sier Kvåle og poengterer:

– Slik jeg tolker de opplysningene som nå kommer fram om arbeidet om bord, ville Stavanger Drilling ta riggen direkte over til britisk sokkel uten å gå i land først likevel. «Henrik Ibsen», som skulle erstatte «Kielland», var blitt forsinket, og det var ikke tid for å ta «Kielland» til land for å utføre nødvendige operasjoner før den skulle til Shell. Dette med boring er veldig strengt. Dersom riggen ikke er på plass til avtalt tidspunkt, kan selskap miste kontrakten eller få saftige dagmulkter, dette kan ha medvirket til at ting måtte gjøres ute i sjøen.

– Jeg kan ikke ellers ikke forstå hvorfor de skulle ha ut alle disse folkene om de hadde tenkt at jobben skulle utføres ved et verft. Vi ble jo også fortalt at plattformsjef Torstein Sæd hadde fått beskjed av avtroppende plattformsjef Kjell Hauge at han likevel ikke skulle ta riggen til land, men direkte over til britisk sokkel, sier Kvåle som mener dette er viktige punkt Riksrevisjonen må se på når de nå går gjennom ulykken.

– Vet lite om hva som foregikk

Historieprofessor Marie Smith-Solbakken ved Universitet i Stavanger har i flere år forsket på «Kielland»-saken. Hun sier at det så langt innenfor forskningen er få opplysninger om hva som egentlig foregikk av arbeid på «Kielland» i ukene og dagene før ulykken. Hun har også registrert at dette ikke var tema for den norske granskingskommisjonen.

Hun mener at det absolutt vil være interessant å kartlegge arbeidsomfanget på plattformen.

– Ut fra arkivene, vitneavhør i 1980 og intervjuer som er foretatt fra 2014 og senere vet vi at det foregikk sveisearbeid om bord hvor flere sveisere og firmaer var involverte. Hva de arbeidet med, om det var reparasjonsarbeid eller modifikasjoner vet vi ikke. Når det dreier seg om Norges største industriulykke, er dette noe som burde blitt sett nærmere på også av de som har teknisk ekspertise, sier Smith-Solbakken.

UiS-professor Marie Smith-Solbakken forsker på «Kielland»-ulykken. Foto: Jon Ingemundsen More

Hun peker også på at noen må ha gitt tillatelse til disse arbeidene ble satt i gang ute i havet, og en videre kartlegging av hva som ble gjort og hvorfor kan også bidra til å vurdere de ulike rollene som Det Norske Veritas, Sjøfartsdirektoratet, Phillips Petroleum og Stavanger Drilling hadde i denne sammenheng.

– Vi vet at dører var satt åpne fordi det foregikk arbeid om bord. Uansett om dette arbeidet var betydningsfullt eller ikke, er det greit å få det avklart om det kan settes i sammenheng med kantringen. Har sveisearbeidet sammenheng med de som hevder at det skjedde en gasseksplosjon eller de som observerte branntilløp under dekket? Dette er relevante spørsmål som fortsatt mange lurer på og som fortjener svar, påpeker Smith-Solbakken.

Representanter fra granskingskommisjonen og politiet på vei ut til den avrevne D-leggen i Åmøyfjorden ved Stavanger den 31 mars 1980. Foto: Knut Uppstad More

Slanger og kabler

En av de som tidlig var ute med klare vitneutsagn med observasjoner om arbeidet om bord, var Oddbjørn Lerbrekk fra Varhaug. Han var helikoptervakt og hjelpemann om bord på «Alexander L. Kielland» og har også ved flere anledninger tidligere uttalt seg til Aftenbladet.

– Jeg kjenner til at det var strukket mange slanger og kabler ned til D-leggen. Det sto sveiseapparater ved D-leggen like før ulykken. Jeg og Lothar Apostel gikk en klareringsrunde om bord for å se etter at ting var i orden. Det var litt over 1730-tiden den dagen ulykken skjedde. Da så vi at det var skåret to hull i skråstagene som gikk fra riggen og ned til D-leggen og C-leggen. Vi visste ikke hva dette var for noe, men vi hadde registrert at det forgikk en god del arbeid om bord, forklarer Lerbrekk til Aftenbladet.

Han sier at det var manglende informasjon til arbeiderne om bord, men det gikk en del rykter om at både riggen skulle til land, men også at den skulle gå direkte over til britisk sokkel for boring for Shell.

Oddbjørn Lerbrekk observerte flammer under dekk etter ulykken. Her er han fotografert i 2005 i forbindelse med en reportasje om «Kielland»-ulykken i Aftenbladet. Foto: Finn E. Våga More

Lerbrekk var ikke kjent med dokumentasjonen som nå foreligger om arbeidsomfanget på «Kielland» før Aftenbladet tok kontakt. Men han mener dette er med på å underbygge det han tidlig ga beskjed om. I Universitetets Minnebank etter «Kielland»-ulykken har Lerbrekk fortalt at han så at det ble lastet om bord gassbatteri for sveising dagen før ulykken og at det foregikk arbeid i D-leggen. For sakens skyld syns han det er av interesse å få nærmere avklart arbeidsomfanget før ulykken.

– Da plattformen hadde krenget, klatret jeg opp mot toppen av B-leggen. Under det nederste dekket, borte ved D-leggen, så jeg flammer. Dette fortalte jeg til granskingskommisjonen, men det tok de ikke med seg i avhøret, og de fleste i kommisjonen lo av meg da jeg fortalte dette og fortalte meg at det kunne jeg ikke ha sett, sier Lerbrekk.

Tirsdag 1. april 1980 uttalte Lerbrekk til Jærbladet at han hadde observert brann «på størrelse med et jonsokbål» på babord side av plattformen, men han trodde ikke at brannen var forårsaket av gassflasker, siden de var plassert på styrbord side som han uttalte i intervjuet.

Flere observasjoner

Oddbjørn Lerbrekk er ikke den eneste som observerte kabler, gassflasker og arbeid om bord på plattformen i ukene før ulykken. Ove Urheim, som arbeidet på Edda-plattformen, forklarte i et intervju i 2016 at det gikk elektriske strømførende kabler ned den ene døra til D-leggen som brakk av.

I tillegg observerte han at det gikk røde og blåe slanger som er tilførsel til åpen flamme for sveising og brenning. Intervjuet med Urheim ble gjort i forbindelse med bokprosjektet Råolje til Universitetet i Stavanger og er nå tilgjengelig i Minnedatabasen som Universitet i Stavanger har laget med intervjuer av overlevende, pårørende, etterlatte og andre med tilknytning til ulykken.

Tidligere har også oljearbeider John Reidar Gard som var på Edda-plattformen og jobbet for Loffland Brothers uttalt i Aftenbladet at det var full aktivitet om bord på «Kielland», med løse gjenstander og boreutstyr på dekket.

– Vi var klar over at det foregikk arbeid i skaftene, det gikk ledninger ned. Riggen skulle vekk fra feltet, og den ble klargjort til boring, sa Gard til Aftenbladet i fjor.

Dette med observasjoner av sveisearbeid og sveiseutstyr og lignende om bord, stemmer også overens med observasjoner som dykkere gjorde på plattformen etter havariet. I en nylig publisert artikkel i Arbeiderhistorie om dykkernes fortellinger etter «Kielland»-ulykken, kommer det fram at det ble observert flere gassflasker på havbunnen etter havariet.

På plattformleggen som brakk av, ble det sett brennhull på størrelse med en knyttneve på et av skråstagene. De var brent ut med høy varme fra innsiden fordi slagget lå på utsiden. Videre så dykkere at det hang sveisekabler på innsiden av den ene leggen under det andre snuforsøket i 1983.

John Reidar Gard arbeidet på Edda-plattformen og er en av flere som har stått fram og fortalt om sveisearbeid om bord på «Alexander L. Kielland» i dagen efør ulykken. Foto: Jarle Aasland More

Arbeid var ikke tema

Ingen av arbeidsoperasjonene var tema for den offentlige granskingskommisjonen etter ulykken. Torgeir Moan, som var kommisjonens tekniske ekspert, har blitt forelagt opplysningene om arbeidsoperasjonene om bord før ulykken. Han har ikke svart på Aftenbladets henvendelser.

Arbeidene om bord i «Alexander L. Kielland» foregikk mens riggen fortsatt var under kontrakt med Phillips Petroleum. ConocoPhillips ønsker ikke å svare på om Phillips Petroleums hadde godkjent at det ble gjort arbeid i strukturen mens plattformen fortsatt var under kontrakt med selskapet. Pressekontakt Stig S. Kvendseth sender ConocoPhillips’ standardsvar når det gjelder svar på henvendelser som dreier seg om «Alexander L. Kielland».

«Det er en omfattende og tidkrevende oppgave å hente inn vårt fjernarkiv og gjennomgå dette for eventuelt å kunne finne svar på spørsmålene dine. Det kan vi ikke se noen hensikt nå. Vi minner for øvrig om at det ble gjennomført en omfattende gransking etter ulykken av en offentlig oppnevnt granskingskommisjon.»

Kvendseth opplyser for øvrig at Riksrevisjonens representanter er gitt tilgang til selskapets arkiv i forbindelse med «Kielland»-undersøkelsen.

En islending var savnet

Tilbake hos Gudny Hansen igjen på Bærheim er de nye forholdene som nå er kommet fram i saken med på å understøtte at det fortsatt er mange ubesvarte spørsmål som må avklares i «Kielland»-saken, også når det gjelde ulike ansvarsforhold rundt ulykken.

I de siste årene har hun engasjert seg i «Kielland»-nettverket, som er organisasjonen til overlevende, etterlatte og pårørende. Her har hun fått økt innsikt i ulykken, og det er slår henne hvordan samfunnets trang til å glemme tidlig manifesterte seg etter «Kielland»-ulykken. I stedet for å bearbeide og snu alle steiner og få fakta fram for å gå videre, opplever hun at det fortsatt er altfor mange ubesvarte spørsmål og løse tråder i saken.

– Mye tyder på at alt ikke var som det skulle være med plattformen. Da ulykken skjedde, var dører boltet fast og masse store ting på dekk var løse og drepte mennesker før plattformen gikk rundt. Hvorfor fikk folk som ga beskjed trusler om at de ville miste jobben? Hvorfor er ikke ansvarsforholdene mellom de ulike aktørene klargjort? Hvorfor er ikke rollen til Det Norske Veritas og Phillips Petroleums’ ansvar kommet tydeligere fram? Og hvorfor har myndighetene skjult så mye informasjon i så mange år? spør Gudny Hansen.

Hun er glad for Riksrevisjonens gjennomgang av saken. Den virker bred og solid, men fortsatt mener hun målet må være en ny gransking, spesielt med hensyn til alle de nye forholdene som er kommet opp de siste årene.

Hans Herbert Hansen ble aldri funnet etter «Kielland»-ulykken. Han etterlot seg barna Gudny, til venstre, Audur og Hallgrimur. Foto: Privat More

I disse dager fylles tankene med det som skjedde i Nordsjøen for 40 år siden. Pappa som døde 33 år gammel.

– 27. mars 1980 sto jeg i stuen hjemme på Akureyri og hørte på radioen at «Alexander Kielland»-plattformen hadde veltet. En islending var savnet. Jeg tenkte med en gang at dette måtte være pappa. Mamma sto i kjøkkenet og hadde hørt nyhetene. Hun kom med en gang fram i stua, helt stiv og tok rundt meg. Jeg husker at vi søsknene og mor lå i sengen til mor og gråt oss i søvn.