Røst i Lofoten. Foto: Scanpix

Vestland Høyre sa nei til vern av LoVeSe

Forslaget om å verne Lofoten, Vesterålen og Senja mot oljevirksomhet ble nedstemt på Vestland Høyres fylkesårsmøte.

NTB

Publisert Published on 09.02.2020 13:20

Det opplyser stortingsrepresentant Peter Frølich til NTB.

Forslaget var fremmet av blant andre fylkestingsrepresentantene Jana Midelfart Hoff og Henning Warloe, som sitter i bystyret i Bergen.

De ønsket at fylkeslaget i Vest skulle følge i Oslo Høyres fotspor og gå inn for at det sårbare havområdet utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja skal vernes mot konsekvensutredning og oljeutvinning.

Et tilsvarende forslag ble avvist av fylkesårsmøtet i Viken Høyre lørdag.

Symbolsak?

De siste årene har kampen om Lofoten, Vesterålen og Senja – LoVeSe – preget norsk oljedebatt. I april i fjor sa Arbeiderpartiet på sitt landsmøte nei til konsekvensutredning av dette området.

Hvorfor er det så viktig for oljebransjen å åpne området? Er dette først og fremst en symbolsak? Og er døren nå lukket for godt? Dette er noen av spørsmålene du får svar på i en tidligere episode av Sysla-podkasten Det vi lever av. Hør episoden her:

Oslo Høyre ertet på seg partiets fylkeslag i nord da de for noen uker siden, som første Høyre-lag, vedtok å verne havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja mot konsekvensutredning for mulig oljeutvinning.

Denne helgen var det knyttet spenning til om flere fylkeslag ville følge etter under sine årsmøter. I flere fylker lå det forslag på bordet om vernevedtak. Men både Viken Høyre, Trøndelag Høyre, Vestland Høyre og Vestfold og Telemark Høyre valgte altså å si ettertrykkelig nei til forslag om vern av området som ofte kalles LoVeSe.

– Jeg er veldig fornøyd med det, men jeg har egentlig ikke gått rundt og vært engstelig for at flere skulle følge etter Oslo, sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen til NTB.