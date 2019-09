Årene etter oljekrisen har vært tøffe for oljeleverandøren Altus Intervention med hovedkontor på Forus i Stavanger. Selskapet utfører vedlikehold av olje- og gassbrønner.

De siste tre årene er det bokført et underskudd før skatt på 1,7 milliarder kroner i konsernet. I fjor var underskuddet på 296 millioner kroner før skatt. Store avskrivinger og nedskrivinger av verdien på selskapets eiendeler er en viktig årsak.

– Det er ikke hyggelig med slike tall. Aktiviteten er tilbake på et høyt nivå, men vi holdes tilbake av lave priser, spesielt hjemme i Norge. Ute i verden er prisene bedre, sier konsernsjef Åge Landro til Sysla.

Investerer for framtiden

Altus Intervention, som har kontorer i ti land, er ikke alene om det. For selv om det går bedre for de fleste etter oljekrisen, sliter mange leverandører fortsatt med lave priser og overskudd.

– På norsk sokkel var oljeselskapene gode med timingen og tøffe under reforhandlingene av kontrakter. Disse avtalene preger oss fortsatt, sier Landro.

– Samtidig skal det sies at vi har hatt en plan om å investere tungt i utstyr og teknologi. Sånn sett har vi levert i henhold til den finansielle planen de siste årene. Dette skal ta oss til hyggeligere regnskapstall litt fram i tid, legger han til.

Tålmodig eier

Sysla har tidligere skrevet at Altus Intervention investerte en halv milliard kroner i ny teknologi i de vanskeligste årene under krisen. Tålmodige eiere i det svenske oppkjøpsfondet EQT har fått æren for at det var mulig.

– EQT investerer langsiktig i selskapene vi eier. Det gjør at vi også står ved dem i krevende tider. Vi kommer til å fortsette å investere i virksomheten. Vi ønsker ikke bare å skape et ledende selskap i Nordsjøen, men globalt.

Stikkordene er teknologi og digitalisering, sa EQT-partner Anders Misund i fjor.

Konsernsjefen mener selskapet nå får betalt for satsingen.

– Det er stor usikkerhet knyttet til å bruke mye penger på ny teknologi. Nå har imidlertid teknologien kommet ut i markedet, og vi ser at den fungerer godt. Det gjør meg veldig optimistisk, sier Landro.

Konsernets omsetning økte i fjor med 17 prosent, fra 1,56 til 1,83 milliarder kroner.

– I dag er utfordringen vår at etterspørselen overskrider det vi kan levere. Fortsetter det slik, har vi kontroll på veksten framover. Egentlig ser det bedre ut enn på lenge, sier Landro.

Mer minus

I år kommer inntektene til å passere to milliarder kroner. Milepælen nås ett år tidligere enn planlagt, tidligere har nemlig Landro uttalt at det først ville skje i 2020. På bunnlinjen blir det likevel trolig et nytt år med røde tall.

– Resultatet vil nok fortsatt være negativt i år, men neste år kommer vi til å nærme oss null, sier Landro.

Oljeleverandører

Under og etter oljekrisen har varige kutt av kostnader vært mantraet for oljeselskapene. Landro mener det er en av nøklene for framtidig suksess for Altus Intervention.

– Kundene har blitt mer opptatt av kostnader i det langsiktige bildet og leter etter effektive løsninger. Brønnoperasjoner har tradisjonelt vært svært kostbart arbeid, men vår teknologi bidrar til at det kan gjøres langt rimeligere, mener Landro.

