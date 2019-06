Snart to år etter at Farstad Shipping ble en del av Solstad, er Sverre Farstad klar for å satse på ny.

– Jeg tror mange følte at det ble litt feil måte å skrive historien på og sette punktum. Det er mye drivkraft og motivasjon for å få noe til her. Og ikke minst mye kompetanse, sier Svein Leon Aure.

Han skal lede det nye rederiet og har lang fartstid i Farstad Shipping. Sammen med Aure har Farstad jobbet gjennom vinteren og våren med å etablere et nytt selskap som skal drive med offshorefartøy.

Det nye selskapet har fått navnet Sverre Farstad og Co As og har fått godkjent sertifisering av DNV-GL for rederidrift.

På kontoret i Farstadgården i Ålesund viser offshorerederen stolt frem det nye flagget. Arbeidslysten er fortsatt på plass.

– Svein Leon sa tidlig til meg at han ville satse. Så måtte vi få med oss noen med mer kapital, og da ville vi gjerne at det skulle være lokalt, sier Farstad.

Med seg på laget fikk de Roger Halsebakk, som har bygget opp verdens største brønnbåtrederi Sølvtrans, og da begynte det å løsne.

– Her fant vi felles interesse. Roger ser også viktigheten av å styrke det maritime clusteret vi har her på Sunnmøre og har vært veldig positiv, sier Farstad.

Halsebakk skal også sitte i styret i det nye rederiet, hvor Farstad blir styreleder.

Verdens største skip skal ha Kristiansand som hjemmehavn

Verdens største skip, «Pioneering Spirit», ser ut til å ha valgt Kristiansand som sin faste havn.

Akkurat nå er skipet ute for å arbeide på gassrørledningen i Nord Stream 2, Russlands store prestisjeprosjekt, skriver Fædrelandsvennen.

Målet er å forsyne Europa med gass.

Det er det Sveits-baserte selskapet Allseas som eier «Pioneering Spirit» som nå jobber på Nord Stream 2.

I en pressemelding skriver selskapet at skipet ankom Kristiansand 7. jun. for å fjerne skipets stinger og installere heisekraner.

– Hun er en del av Allseas konstruksjonsflåte som jobber med gassrørene i Nord Stream 2, står det i meldingen.

Skipet er ventet tilbake i Kristiansand 22. juni.

Nye jobber

Etter over 20 år som konsernsjef i Grieg Star går Camilla Grieg over til å bli styreleder i selskapet fra 1. juli. Matthew Duke overtar samtidig som ny konsernsjef.

– Det har aldri vært en mer spennende eller utfordrende tid å lede i vår bransje. Kombinasjonen av ny teknologi og mål for å redusere klimautslipp gir rom for mange nye forretningsmuligheter, samtidig som vi ser at disse endringene kan være disruptive for de shippingselskapene som ikke er i stand til å endre seg, sier Duke.

Også Equinor-topp Eldar Sætres høyre hånd, Siv Helen Rygh Torstensen, skifter jobb. Etter å ha ledet Sætres kontor i tre år blir hun nå juridisk direktør i selskapet.

Åpner for havvind rett utenfor Rogaland



Et potensielt industrieventyr blir godt synlig fra Utsira fyr hvis regjeringen får det som den vil. Regjeringen vil nå nemlig åpne «Utsira nord» for kraftproduksjon fra flytende havvindturbiner.

Utsira blir i så fall nærmeste bebygde område til havvindparken. Fra øykommunen vest for Karmøy vil de nordlige og sørlige delene av havvindparken være mest synlig, men fra utsiktspunkter som Utsira Fyr, vil et anlegg være godt synlig uansett, ifølge utredninger som regjeringen sitter på.

Byrådsleder Roger Valhammer (Ap) i Bergen mener det trengs et statlig selskap for havvindsatsing. Han får støtte fra Universitet i Bergen, som er enig i at havvind kan bli et nytt industrieventyr for Norge.

ExxonMobil vil selge

På tampen av uken ble det også kjent at den amerikanske oljegiganten ExxonMobil vil selge seg helt ut av norsk sokkel. For to år siden solgte selskapet sine egenopererte felt, og nå vil det altså kvitte seg med resten.

