Gjenoppliver Tor-feltet for seks milliarder

Etter mer enn 37 år i drift ble Tor-feltet i Nordsjøen stengt i 2015. Nå blåser operatør ConocoPhillips og partnerne nytt liv i feltet.

Mandag ble utbyggingsplanen for prosjektet Tor II levert til olje- og energidepartementet. De totale investeringen er på mellom 6 og 6,5 milliarder kroner.

– Etter å ha produsert på Tor-feltet i 37 år er vi nå stolte over å kunne gjenutbygge feltet og med det få en samlet levetid på mer enn 60 års produksjon fra Tor, sier Trond-Erik Johansen, regiondirektør for

ConocoPhillips i Norge og Nord-Afrika, i en melding.

ConocoPhillips er operatør for feltet, mens Total, Vår Energi, Equinor og Petoro er partnere.

Strid om Hurtigrutens jomfrutur

Mandag ble det kjent at Sjømannsforbundet har varslet Sjøfartsdirektoratet om MS «Roald Amundsens» jomfrutur og det de mener er brudd på NIS-forskriften.

Sjømannsforbundet mente seilasen ville være et klart brudd på bestemmelseneom at NIS-registrerte fartøy skal innom to utenlandske havner for å kunne føre passasjerer mellom norske havner.

I seilingsplanen til cruiset, som starter i Tromsø førstkommende onsdag, står det at NIS-registrerte MS «Roald Amundsen» kun vil anløpe én utenlandsk havn i Hamburg. At fartøy er NIS-registrert innebærer blant annet at rederiene slipper å betale norsk tariff til de ansatte om bord, noe som gir Hurtigruten store besparelser.

Mandag opplyste imidlertid Hurtigruten at de også vil anløpe den tyske havnen Cuxhaven, og dermed seiler i tråd med forskriften.

Anløpet i Cuxhaven ble først bestemt 25. juni, en drøy uke før cruiset starter.

Sjømannsforbundet mente likevel at Hurtigruten ville bryte forskriften, og at anløpene skal være planlagt og annonsert for å komme inn under NIS-forskriften.

Tirsdag konkluderte Sjøfartsdirektoratet med at de ikke vil stoppe jomfruturen.

– Etter dialog med Hurtigruten har det fremkommet at Roald Amundsen skal innom to utenlandske havner på seilasen. Sjøfartsdirektoratet ser derfor ikke grunn til videre oppfølging, uttaler kommunikasjonsrådgiver Marit Nilsen i Sjøfartsdirektoratet til Sysla.

ISO-arbeidere har færre helseplager enn folk flest

En ny rapport utarbeidet av Stamina Helse viser at offshore-arbeidere på flere punkter har færre arbeidsrelaterte helseplager enn normalbefolkningen.

Over 900 ISO-operatører (isolatører, stillasbyggere og overflatebehandlere) har deltatt i undersøkelsen, men også operatører fra øvrige og mindre disipliner.

Rapporten konkluderer blant annet med at det er lavere forekomst av hørselstap og øresus blant ISO-operatørene enn blant ikke-støyeksponert befolkning.

Forekomsten av arbeidsrelaterte hudplager er også lavere enn i arbeidslivet for øvrig, til tross for kjemisk eksponering.

ISO-operatørene har også mindre arbeidsrelaterte muskel- og skjelettplager enn oljebransjen sett under ett.

– Basert på funnene våre, har ISO-operatørene på flere punkter færre arbeidsrelaterte helseplager enn normalbefolkningen. Dette er en gruppe som kanskje har hatt et ufortjent dårlig rykte fordi de utfører fysisk krevende og belastende arbeid og eksponeres for støy, støv og kjemisk eksponering, sier Ranveig Helene Jøsendal, fagansvarlig bedriftslege i Stamina Helse avdeling Bergen.

