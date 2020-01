Brexit feires med sekkepipe i Brussel, Belgia. Foto: AP/Francisco Seco

Brexit markerer starten på en ny nedtelling

Etter 47 år på innsiden blir nesten alle samfunnsområder berørt når Storbritannia går ut av EU. Men det er først om et års tid at de store endringene kommer.

Når dagen gryr på lørdag, og «teppet går opp for en ny akt», som statsminister Boris Johnson formulerte det, vil det meste være som før. Fransk champagne og belgisk sjokolade vil være like tilgjengelig for dem som ønsker å feire, og de kan ta flyet til Hellas eller toget til Frankrike uten andre grensekontroller enn de hadde som medlemmer.

Det som endres umiddelbart, er at britene mister plassen rundt bordet i EU-institusjonene, inkludert de 73 setene i EU-parlamentet. I likhet med Norge, må Storbritannia nå «sitte på gangen».

Samtidig starter også en ny nedtelling til 31. desember, når overgangsperioden som er lagt inn i brexitavtalen, går ut.

Hva som skjer i løpet av året og hvilke endringer som faktisk kommer ved årsskiftet, er langt fra avklart. Den største oppgaven som venter britene, er å få på plass en handelsavtale med EU. Det tar normalt flere år, men Johnson håper å rekke det på elleve måneder.

Handel

Mens finansminister Sajid Javid har sagt at britene ikke vil forplikte seg til følge EUs regelverk og standarder, har EU sagt at tilgang til det indre markedet forutsetter at man holder samme standarder.

Forholdet til Nord-Irland har også vært en hard nøtt. Der skal varer som kommer fra det britiske fastlandet, tolles inn til Nord-Irland som om de skal inn i EU. Dermed kan grensen mot republikken Irland fortsatt være åpen. De som selger varene sine i Nord-Irland, får tollen refundert.

Adgangen til å fiske i britisk farvann og reglene for ilandføring av fisk må også på plass.

Åpne grenser

Inntil videre kan briter reise, jobbe og leve i de andre EU-landene som før – og vice versa for borgere fra de 27 andre medlemslandene og EØS-land som Norge.

Johnson har flere ganger sagt at han ønsker seg et poengbasert system for innvandring og har vist til Australias ordning. Et slikt system gir søkerne poeng basert på faktorer som inntekt, utdannelse, språkferdigheter og tilknytning til landet.

Hvordan innvandringssystemet blir seende ut til slutt, er det opp til britiske myndigheter å avgjøre.

Utveksling av data

Storbritannia har hittil hatt tilgang til databaser med opplysninger som er viktige for sikkerheten, kriminalitetsbekjempelsen og økonomien. Fortsatt tilgang til denne informasjonen er også noe som må forhandles fram i løpet av overgangsperioden.

Partene må også bli enige om hvordan andre deler av justissamarbeidet skal videreføres.

Budsjett

De økonomiske forpliktelsene fortsetter å løpe de nærmeste elleve månedene, men fra 2021 slutter Storbritannia å betale inn til EUs fellesbudsjett.

De skal heller ikke være med på å forhandle om de langsiktige rammene for EU-budsjettet, et spørsmål som skal avklares i unionen løpet av året.

Knapt med tid

Det er med andre ord mye som skal på plass i løpet av året som så vidt er i gang. I tillegg er det først etter utmeldingen at Storbritannia kan begynne å forhandle med andre land, inkludert store land som USA, og naboland som Norge.

Skilsmisseavtalen med EU åpner for å utvide overgangsperioden, men Johnson har sagt at det er uaktuelt og har til og med lovfestet at det ikke skal være flere utsettelser.

Dermed tyder alt på at den nye fristen og datoen alle teller ned til, er 31. desember. Dersom en avtale er på plass da, er det den som vil gjelde.

Hvis Storbritannia og EU ikke er blitt enige, vil EU behandle britene på samme måte som alle andre som ikke har en handelsavtale. Da er det reglene til Verdens handelsorganisasjon som gjelder.

I praksis vil det være en situasjonen som tilsvarer den som tidligere har blitt omtalt som «no deal», en avslutning av forholdet til EU uten en avtale.

