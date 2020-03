Cruiseskipet «Aida Aura» måtte utsette avreisen fra Haugesund mandag i påvente av svar på om to passasjerer var smittet med koronavirus. Foto: Jostein Viestad More

Korona, korona, korona

Viruset rammer store deler av næringslivet.

Publisert Published on 06.03.2020 15:28

Spredningen av koronaviruset har fortsatt å prege næringslivet denne uken.

Mange aktører begynner nå for alvor å se konsekvensene av det smittsomme viruset, og helt i starten av uken viste en undersøkelse at halvparten av norske bedrifter fryktet at de innen kort tid vil se ringvirkninger av koronaviruset, mens en av fire allerede opplever problemer.

– Har ikke vært med på lignende

Odfjell SE-sjef Harald Fotland sier han ikke har vært med på lignende, og flere rederier forteller om akutte tiltak, forsinkelser og potensielle økonomiske tap som følge av viruset.

Equinor-ansatt i utlandet har også fått påvist koronasmitte ,og en offshorearbeider er satt i isolasjon etter å ha vært i kontakt med en person som fikk påvist koronavirus.

Fredag ble all helikoptertrafikk fra Bergen stengt ned for å vaske heliporten, og bilfraktrederiet Wallenius Wilhelmsen meldte at spredningen av viruset har påvirket verdikjeden i nybilmarkedet, og at de venter et fall på 20 prosent i fraktvolumene til havs i første kvartal i år, sammenlignet med første kvartal i fjor.

Bernt Skeie, administrerende direktør i Prototech, ser store muligheter for deres teknologi i en verden som skal kvitte seg med klimagassutslipp. Foto: Hedvig Idås More

Kan tjene på klimakrav

Denne uken kunne vi også melde at næringer som sjømat og maritim sektor vil få bedre konkurransekraft dersom verden skjerper klimatiltakene, ifølge ny rapport.

Bergensbaserte Prototech, som utvikler blant annet såkalte brenselcellemotorer, ligger godt an.

Sammen med rederiet Eidesvik og Equinor lager de verdens første offshorebåt som går på ammoniakk.

Teknologien skal testes på skipet «Viking Energy», som har vært først ute med ny teknologi to ganger.

Tech og CO₂

Et annet selskap som har satset knallhardt på teknologi er Mowi, som skal bruke maskinlæring og kunstig intelligens til å overvåke havbruk.

Denne uken ble det klart at oppdrettsgiganten samarbeider med Tidal, som er eid av teknologikjempen Alphabet.

Tidligere i uken slapp Mowi en annen nyhet, nemlig at produktlinjen «Mowi Pure» får innpass på det amerikanske markedet for første gang gjennom Amazon.

«Mowi Pure» skal lanseres på det amerikanske markedet. Foto: Mowi More

På tampen av uken ble en viktig milepæl nådd for CO₂-lagring i Nordsjøen.

Equinor og partnerne har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn sør for Troll-feltet, og de foreløpige resultatene tyder på at området er egnet for lagring av CO₂.

Boreresultatene skal nå analyseres nærmere før oljeselskapene tar en investeringsbeslutning. Konklusjonen er ventet i løpet av våren, opplyser Equinor.

