Equinors planer om leteboring i Australbukten førte til store protester. Nå dropper Equinor planene. Arkivfoto: Adam Snow/ Surfrider Foundation Australia

Surfere, sild og sykdom preget næringslivet denne uken

Bli oppdatert på ukens nyheter på 1-2-3.

Publisert Published on 28.02.2020 14:32

I snart tre år har surfere og klimaaktivister slåss mot Equinors plan om å lete etter olje i Australbukten. Denne uken kunne de slippe jubelen løs, da det ble klart at Equinor dropper planene.

Andre som kunne juble denne uken var fiskerne, som kunne melde om rekordfangster på sild og kolmule.

Noen steder ble det aldeles for mye fisk, som på Haltenbanken, hvor fiskeriet ble stengt på dagtid fordi fartøyene ikke klarte å fange all silden.

Fiskeridirektoratet regner med at store mengder fisk har gått tapt.

Fiskeriminister Geir Ingve Sivertsen (H) har vært i hardt vær denne uken etter at det ble kjent at han har mottatt etterlønn som ordfører og godtgjørelse som fylkestingsmedlem mens han var i full jobb som statssekretær. Sivertsen har også fått krass kritikk for at han ikke opplyste om at han også er innehaver av den nest høyeste graden i Frimurerlosjen.

Fredag fremmet SV mistillitsforslag mot fiskeriministeren.

Denne uken har vi for alvor begynt å se hvordan koronaviruset kan komme påvirke næringslivet.

Norsk olje og gass ber offshorearbeidere bli på land i 14 dager dersom de har vært i høyrisikoland, og både Equinor og Vår Energi har innført karantene og skjerpet reiserestriksjoner.

Ifølge konserndirektør Al Cook i Equinor påvirker koronaviruset Equinor langt mer enn handelskrig og Brexit.

Lakseeksporten ble tidlig rammet av viruset, og fredag melder Dagens Næringsliv av eksporten til Kina er redusert med 90 prosent hittil i år.

Prisen på nordsjøolje falt fredag formiddag under 50 dollar fatet, samtidig som virusfrykten også drar børser og kronekursen lenger nedover.

På Hanøytangen gjør Norscrap West god butikk på gamle skip. Nå åpner selskapet opp for å ta imot offshoreskip i opplag.

Et av offshorerederiene som fortsatt har skip i opplag og hadde et underskudd på 2,7 milliarder i 2019 er Solstad Offshore.

Det gjeldstyngede selskapet er i brudd med lånebetingelsene, og er for tiden i forhandlinger med kreditorene. Nå er det bankene som styrer Skudeneshavn-rederiets skjebne.

Helt på tampen av uken ble det også kjent at Rolls Royce selger sin bergensvirksomhet Bergen Engines med 770 ansatte.

