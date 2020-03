Riggselskapet COSL Drilling Europe donerte 8000 masker til Stavanger sykehus denne uken. Foto: Kristian Jacobsen More

Oljeprisen stuper, børsene krasjer og bedriftene permitterer

Slik rammer koronaviruset næringslivet.

Publisert Published on 13.03.2020 16:08

1. Oljeprisen stuper

Mandag hadde oljeprisen det største fallet på én dag siden Gulfkrigen i 1991.

Fallet skjer etter det som blir kalt en full priskrig mellom oljelandene Saudi-Arabia og Russland, og kommer på toppen av en allerede fallende etterspørsel etter olje på grunn av usikkerhet rundt veksten i verdensøkonomien etter koronavirusutbruddet.

Etter hvert som tiltakene mot viruset eskalerer er det rimelig å tro at etterspørselen etter olje vil falle videre.

Siden nyttår er oljeprisen halvert, og Rystad Energy tror prisen kan nærme seg 20 dollar fatet.

Dersom den lave oljeprisen vedvarer, tror analyseselskapet at det kan føre til massive bølger av konkurser i oljeservicemarkedet.

Vil du vite mer om oljeprisen? Les denne forklarende saken for flere detaljer.

Oljeprisen tok et kraftig svalestup denne uken etter å allerede ha vært på vei nedover på grunn koronaviruset. Illustrasjon: Endre Lilletvedt

2. Børsene krasjer

Koronavirus og lavere oljepris truer den norske økonomien, som sender aksjemarkedet rett ned.

De vestlandske børsnoterte selskapene blir spesielt hardt rammet.

Siden slutten av februar er Odfjell Drilling ned nær 60 prosent, og har skrelt av verdier for over 3 milliarder kroner på bare noen få uker.

Dof er ned 54 prosent på tre uker, mens Eidesvik Offshore har klart seg litt bedre, og er «bare» ned 25 prosent over den samme perioden.

Sjeføkonom Jan Andreassen venter en raskere forvitring av oljebransjen, mens skipsmeglerselskapet Westshore frykter for offshorerederiene i gjeldsforhandlinger.

I starten av uken la også Sparebanken Vest frem den ferske Vestlandsindeksen, som allerede før koronaviruset og fallende oljepris, anslo bred nedgang for næringslivet på vestlandet.

Men etter en blodrød børsuke tok det seg litt opp igjen fredag.

De tre toneangivende indeksene på Wall Street steg mer enn fem prosent umiddelbart etter børsåpning fredag ettermiddag, og i Europa er de største børsene på vei kraftig oppover i ettermiddagshandelen.

Korona skaper usikkerhet, og jeg vil anta at bedriftsledere sitter litt mer på gjerdet når det gjelder investeringer, sier Ragnhild Janbu Fresvik om hvordan viruset vil påvirke næringslivet. Foto: Paul S. Amundsen

3. Permitteringer og oppsigelser

Denne uken har vi virkelig begynt å se noen av konsekvensene som koronaviruset har for næringslivet.

På sokkelen har en rekke arbeidere blitt isolert på grunn av smittefare, og helikoptertrafikken ble innstilt til flere installasjoner.

Torsdag ble det klart at Equinor kutter i aktiviteten på sokkelen, noe som vil føre til at mange leverandører vil måtte gå til permittering.

Kaefer Energy er blant underleverandørene som nå sender folk hjem og har besluttet at det går mot permitteringer.

Flere innleide utenlandske arbeidere blir også sendt hjem, blant annet fra Kværner Stord og Aker Solutions i Egersund.

Etter regjeringens drastiske koronatiltak som ble presentert torsdag, jobber store deler på landet fra hjemmekontor.

I en fersk undersøkelse fra Bergen Næringsråd, som ble sendt ut onsdag ettermiddag og er besvart av over 300, oppgir 65 prosent av bedriftene at de har innført hjemmekontor for de ansatte.

86 prosent av bedriftene oppgir at de har begrenset eller innstilt møtevirksomhet, 75 prosent har innført reiserestriksjoner og 40 prosent har karanteneordninger for noen av sine ansatte.

Undersøkelsen viser at korona kan komme til å få ekstreme konsekvenser for næringslivet i bergensregionen.

Dersom viruset varer over lengre tid, mener tre av fire bedrifter at de kan bli rammet av permitteringer og oppsigelser.

Miroslaw Zdrojewski venter på flyet sitt til Polen og Gdansk hvor tre barn og kone venter. Foto: Fred Ivar Klemetsen

