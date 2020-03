Trump holdt onsdag kveld en tale hvor han annonserte at han kutter innreise fra Europa til USA i 30 dager, her på en TV fra jernbanestasjonen i Seoul i Sør-Korea. Foto: Ahn Young-joon, NTB-Scanpix / AP Photo More

Oljeprisen stuper etter Trumps tale

Prisen på olje faller mer enn 5 prosent etter at president Donald Trump kunngjorde at alle reiser fra Europa stoppes for å hindre spredning av koronaviruset.

NTB

Publisert Published on 12.03.2020 07:07

Trump sa i en tale natt til torsdag at all flytrafikk fra Europa unntatt Storbritannia blir innstilt de neste 30 dagene. Forbudet trer i kraft midnatt natt til fredag.

Prisen på Nordsjøolje falt med 5,6 prosent til 33,78 dollar fatet etter kunngjøringen. Torsdag morgen handles oljeprisen til noe mer, på 34,21 dollar per fat, eller 4,58 prosent lavere enn gårsdagen.

I talen til nasjonen påpekte Trump at EU ikke hadde gjort nok for å stoppe spredningen av koronaviruset ved for eksempel å stoppe flygninger fra Kina. Han mer enn antydet at smitten var kommet til USA fra Europa.

– Jeg nøler ikke med å innføre tiltak som kan redde livene til amerikanske borgere. Vi må sette politikk til side og samles for å håndtere denne krisen, sa Trump talen.