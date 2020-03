Foto: Ørn E. Borgen More

Oslo Børs raser

Dramatikken i markedene skyller inn over Oslo Børs. Hovedindeksen stuper i tidlig handel.

Martin Hagh Høgseth

Asgeir Aga Nilsen

Marius Lorentzen

Sindre Hopland

Amalie Frøystad Nærø

Ine Brunborg og Hanna Ghaderi / E24

Publisert Published on 09.03.2020 10:11

Hovedindeksen raser 8,91 prosent etter drøyt et kvarters handel. Det skjer etter at indeksen på det verste var med tolv prosent. Indeksen ligger nå på 729,85 poeng, det laveste nivået siden august 2017.

Oljeaksjene Equinor og Aker BP faller henholdsvis 17,32 og 20,37 prosent etter det voldsomme oljeprisfallet.

– Den norske Børsen er oljetung. Derfor var det en nedgang på 12 prosent fra start. For oljeselskapene er dette helt katastrofe, sier sjeføkonom Kari Due-Andresen i Handelsbanken.

Storbanken DNB raste nær 30 prosent fra start. Få minutter etter åpning er aksjen ned 17,04 prosent. Hydrogenselskapet Nel stuper mer enn tolv prosent.

– Unngå panikk

Halfdan Grandgård i Handelsbanken sier at det er for tidlig å si at man nå er på vei mot en ny finanskrise:

– I en finanskrise må det stamme fra det finansielle markedet. Bankene må komme i problemer, og selskaper få problemer med å innfri gjeld. Det kan nok skje for noen selskaper ganske raskt, men det er helt avhengig av hvor lenge utbruddet varer, sier Grangård like etter at Børsen åpnet mandag.

Nå råder han folk til å unngå panikk.

– Vårt råd er å unngå panikk og ikke være blant dem som prøver å «time» når man skal inn og ut av aksjemarkedene. Vi vet at når det faller, så kommer oppturen senere, sier han

Norwegian laveste på 15 år

Norwegian-aksjen falt nesten 30 prosent fra start. Noe senere har aksjen hentet seg litt inn og handles ned 16,75 prosent til kurs 10,19 kroner.

Så lavt har ikke aksjen ligget siden mai 2005.

Selskapet har allerede slitt økonomisk i et par år og sto midt oppe i en stor restrukturering da utbruddet av coronaviruset slo inn og rammet hele reiselivsnæringen.

Både Norwegian og andre fly- og reiselivsaksjer har blitt hardt rammet reiserestriksjoner.

– Flyselskapene sliter veldig nå. Et stort britisk selskap har allerede gått konkurs. Turisme og reiseliv har det naturligvis veldig tungt når folk ikke drar på tur lenger og kansellerer reiser av frykt for å få corona, sier sjeføkonom Karin Due Andresen i Handelsbanken.

– Enorm påvirkning på verdensøkonomien

Klokken 9.30 er oljeprisen ned 21,69 prosent. Et fat Nordsjøolje handles nå for 35,74 dollar fatet.

– Oljeprisens innvirkning på verdensøkonomien er enorm, noe som gjenspeiler seg i de globale finansmarkedene, både i aksjemarkedet, rentemarkedet og valutamarkedet, skriver Berntsen i sin morgenrapport.

Ikke siden USAs krig med Irak tilbake i 1991 har oljeprisen falt mer på en enkelt dag, ifølge flere amerikanske medier.

De siste to ukene alene har Hovedindeksen på Oslo Børs falt hele 14,45 prosent.

– Vil gi enorme negative ringvirkninger

Utviklingen i oljeprisen kommer etter at oljekartellet OPEC med Saudi-Arabia i spissen, ikke klarte å komme til enighet med Russland og OPEC+ om nye produksjonskutt før helgen.

Berntsen i Nordnet minner om at Opec-landene etter oljeprisfallet i 2009 valgte å kutte produksjonen med mer enn fire millioner fat for å veie opp for det globale fallet i oljeetterspørselen.

– Hvorvidt partene OPEC og andre ikke Opec-land (deriblant Russland) vil «ta til fornuft» denne gangen også, gjenstår å se, skriver Berntsen.

– Uansett, helgens oljepriskollaps vil gi enorme negative ringvirkninger på kort sikt.

– Minner om full panikk

Før Oslo Børs åpnet sa investeringsdirektør Leif Rune Rein i Nordea Liv at det vi nå ser minner om «full panikk».

– En ting er nedgangen i Asia, noe annet er fallet i amerikanske futures på fem prosent, sier han til E24 mandag morgen.

Rein sikter til at de amerikanske børsene for øyeblikket er ventet å åpne ned fem prosent i ettermiddag.

– Vi hadde en kraftig nedtur, så noen mer positive dager. Det ser man ofte i korreksjoner. Litt positivitet blir avløst av ny panikk, sier han.