Uken på 1-2-3: Oljeprishopp, eksportvekst og mindre aktivitet i Nordsjøen

Publisert Published on 03.04.2020 15:11

Denne uken er det mange som har fått med seg de spektakulære bildene av kystfiskebåten «Nesejenta» som kantret på vei til siste utrustning i Danmark.

På mest lest-listen finner vi også nyheten om at Odfjell Drilling har sendt permitteringsvarsel til 130 ansatte.

Permitteringene kommer som følge av mindre aktivitet i Nordsjøen, og redusert bemanning offshore.

Aker Solutions har også permittert 400 ansatte i Norge, venter å regnskapsføre restruktureringskostnader på 150 millioner kroner.

Seismikk hardt rammet

Nasjonale smitteverntiltak truer den internasjonale skipsfarten, og reiserestriksjoner gjør at skip ikke får mannskap.

Den doble krisen av koronaviruset og oljeprisfallet treffer også seismikkselskapene kraftig.

Flere melder om kontraktsbrudd, og PGS legger to skip i kaldt opplag og har kansellert mannskapsskifter.

Polarcus har også varslet oppsigelser, og skal kutte grunnlønn med 67,6 millioner kroner.

Av andre store maritime nyheter kunne vi denne uken melde at Solstad Offshore har kommet til enighet med majoriteten av sine kreditorer.

Offshorerederiet konverterer en tredjedel av lønnen til egenkapital og skal kvitte seg med 37 skip.

Tirsdag ble det kjent at tidligere arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie blir ny administrerende direktør i Norsk Olje og Gass.

Denne uken har også oljebransjen gått sammen om et forslag om å få utsatt skatt, Equinor har sikret obligasjonslån på 52 milliarder kroner, og verdens største oljemesse i Houston er avlyst.

Ett av koronatiltakene hos Equinor var å øke arbeidsperioden offshore fra 14 til 21 dager. Men nå går selskapet tilbake til normalen.

Anniken Haugli besøkte Statfjord B-plattformen i august i fjor. Foto: Adrian B. Søgnen More

Oljeprisen hopper

Norge eksporterte 213.000 tonn sjømat for 9,6 milliarder kroner i mars, viser ferske tall fra Norges sjømatråd.

Det er en økning på 392 millioner kroner, eller fire prosent, sammenlignet med mars i fjor.

Samtidig blir sjømatmarkedene stadig hardere rammet av korona, som har ført til at restaurantsektoren globalt nærmer er helt stengt ned, og flyfraktkapasiteten er redusert.

Fredag ettermiddag gjør oljeprisen et byks etter rykter om at russisk oljeindustri skal være klare til kutt.

Forutsetningen for at de russiske produsentene skal kutte er at også Saudi-Arabia og store produsenter som USA innfører produksjonskutt.

Nyheten bidrar til et nytt hopp i oljeprisen som nå har passert 33 dollar fatet. Oljeprisen har steget mer enn 15 prosent hittil i dag.

Et fat Nordsjøolje omsettes for 34,38 dollar fatet ved 14.30-tiden.

Det blir samtidig kjent at USAs president Donald Trump skal ha møte med topplederne i energisektoren fredag kveld norsk tid.

