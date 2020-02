Maskinsjef Lars Atle Vågen viser rundt på det nye offshoreskipet «Island Victory». Foto: Adrian Søgnen

Dette må få du med deg fra uken som gikk

Strid om fergeselskap, virus lammer lakseeksport og Hurtigrute-konkurrent rykker tilbake til start.

Publisert Published on 14.02.2020 16:23

Det har vært en uke med mange store maritime nyheter.

Tirsdag kom den overraskende nyheten om at Frederik Mohn kjøper seg kraftig opp i fergeselskapet Fjord1.

Like før jul i fjor trakk investoren seg fra styret i samme selskape med umiddelbar virkning, etter at hovedaksjonær Per Sæviks gikk sammen med et amerikansk fond og kjøpte opp majoriteten av aksjene i selskapet gjennom sitt selskap, Havila, og åpnet for at selskapet kunne konsolideres med Havila Kystruten.

Per Sævik sier til Sysla at han tolker oppkjøpet som positivt, og at Mohn har tro på selskapet.

Forvirret? Her får du en oppsummering av hva som egentlig skjer i kampen om Fjord1.

F.v: Per Sævik, en Fjord1-ferge, Frederik W. Mohn. Fotomontasje: Bendik Støren

Begynner på nytt

Sævik-familien har vært involvert i flere store nyheter denne uken.

Verftsselskapet Havyard Ship Technology søkte om gjeldsforhandlinger denne uken. Det ventes tap for både morselskap og andre datterselskap.

Styreleder Vegard Sævik i Havyard Group sier selskapet har jobbet for å finne løsninger med kunder og kreditorer siden det i november i fjor ble klart at verftet var gått tom for penger.

Torsdag ble det også kjent at Havila Kystruten, hvor Per Sævik er styreleder, begynner helt på nytt med byggingen av to skip etter at det konkurstruede spanske verftet Barreras kansellerte ordren på to kystruteskip på grunn av økonomiske problemer.

Denne uken var det også høring i Stortingets næringskomité om norske lønns- og arbeidsvilkår for sjøfolk på norsk sokkel.

I denne saken forklarer vi hvorfor sjøfolk frykter sosial dumping i norske farvann.

Er du interessert i mer maritimt lesestoff anbefaler vi denne saken, som gir et unikt innblikk i verdens største maritime forsikringsselskap, og denne reportasjen fra Nordsjøens sterkeste offshorebåt som har kostet over én milliard kroner.

Trygve Nøkleby, sjef i Gard Bergen, her avbildet på selskapets kontorer på Danmarks plass. Foto: Bjørn Erik Larsen

Virus rammer lakseeksport

Flere store selskaper har lagt frem resultater denne uken, deriblant verdens største lakseoppdretter, Mowi, som kunne vise til rekordstor produksjon og omsetning i 2019.

Samtidig meldte selskapet at virusutbruddet i Kina har ført til en stans i laksemarkedet i landet.

Grieg Seafood økte driftsinntektene med seks millioner kroner i fjorårets siste kvartal, samtidig som slaktevolumene økte med syv prosent.

Denne uken ble det også klart at det ble umulig for oppkjøpsfondet Hitecvision å få en god nok pris for de 20 oljeserviceselskapene sine.

Derfor velger de nå å snu på femøringen, og etablerer regionens største industriselskap, Moreld, som får 3600 ansatte.

For de siste restene av den gamle oljeservicegiganten Fabricom, som hadde 2000 ansatte for ti år siden, er det derimot kroken på døren.

Torsdag besluttet styret i Endúr Energy Solutions å begjære selskapet konkurs.

