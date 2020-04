Fra vennstre Bjørn Olsen, Erik Herdlevær, Lasse Sagsveen, Jonathan Rohne, Frøydis Johansen, Arnt Idar Nautnes, Bjørg Mathisen, Tomas Pastorek, Arminas Pocius, Sigmund Våge, Kine Malene Sletnes. Foto: Thomas Halvorsen/Privat More

Myndighetene mener slaktebåten driver ulovlig. Nå frykter mannskapet for jobbene sine.

I slutten av april gjør rederiet Hav Line et siste forsøk i retten på å få slaktebåten «Norwegian Gannet» godkjent.

Publisert Published on 19.04.2020 19:42

– Vi er bekymret for hva som vil skje med båten og jobbene våre videre, sier Sigmund Våge.

Han er kaptein på slaktebåten «Norwegian Gannet», som siden før dåpen i november 2018 har vært gjenstand for en langvarig strid mellom myndighetene og rederiet som eier båten.

Slaktebåten, som etter planen skulle gjøre brønnbåter, slakterier og trailere overflødige i havbruksnæringen, har møtt mye motstand fra politisk hold.

Stoppes av stygg fisk

Nærings- og fiskeridepartementet har satt foten ned for at båten skal få ta med seg fisk med stygt utseende, som sår og misdannelser, såkalt produksjonsfisk, ut av landet.

«Norwegian Gannet» har likevel kunnet drive som planlagt under en midlertidig dispensasjon fra regelverket, men like før påske fikk mannskapet og rederiet den nedslående beskjeden om at de ikke får fortsette etter 1. juli.

Nå er rederiets siste sjanse å vinne frem juridisk når saken skal opp i Bergen tingrett 27. april.

Norwegian Gannet til kai i Bergen. Arkivfoto: Marita Aarekol / Bergens Tidende More

Kamp med staten

Kaptein Våge og mannskapet har sendt et brev til fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen, hvor de ber statsråden gripe inn og redde jobbene deres.

– Vår kamp med staten for å få å drive med dette columbi-egg av en båt som løser så mange utfordringer, har kostet oss store summer. Med så mye politisk motstand så har vi heller ikke fått så mye fisk om bord som vi burde, skriver Våge i brevet.

100 arbeidsplasser i fare

Ifølge kapteinen har «Norwegian Gannet» seilt 59.100 nautiske mil, tilsvarende 2,75 ganger rundt ekvator, siden oppstarten i november 2018.

Slaktebåten har vært på 52 lokaliteter hos 24 oppdrettsbedrifter og foretatt 102 slaktinger. Frem til påskeaften har båten slaktet 31.200 tonn rund laks.

– Våre tjenester har vært etterspurt og vi mener vi virkelig har gjort en stor forskjell langs kysten, sier kapteinen til BT.

Han er overbevist om at et nederlag i retten vil bety slutten for «Norwegian Gannet» og de 100 norske arbeidsplassene som er tilknyttet båten.

– Slik arbeidsmarkedet er blitt nå med korona og oljeprisfall, vil det bli ekstra vanskelig å finne ny jobb for sjøfolk. Vi kan bare håpe på en løsning, og at vi får fortsette som før, sier Våge.

Fakta Forlenge «Norwegian Gannet» er en slaktebåt eid av rederiet Hav Line.

I motsetning til brønnbåter som frakter laksen levende til slakteri for sløying, tar «Norwegian Gannet» imot fisk rett fra merdene og slakter den om bord.

Båten går mellom merder på Vestlandet og en fisketerminal i Hirtshals, som Hav Line også eier.

Rederiet fikk først grønt lys av Mattilsynet til å gå i gang med planlagt metode, før Nærings- og fiskeridepartementet satt foten ned.

Departementet mener det ikke er lov å frakte såkalt produksjonsfisk, som er laks med sår eller misdannelser, ut av landet, før den er feilrettet på et norsk slakteri.

I slutten av april 2019 skjerpet departementet regelverket som omtaler eksport av produksjonsfisk, slik at det ikke skal være noen tvil om at det er forbudt å frakte denne typen fisk ut av landet.

I mai 2019 fikk likevel Hav Line foreløpig dispensasjon fra kravet om å sortere produksjonsfisk innenlands frem til 1. juli 2020.

All produksjonsfisk har blitt sendt tilbake til Norge etter at den er blitt sortert på Hav Line sin terminal i Hirtshals.

Slaktebåten er registrert i norsk skipsregister (NOR), bemannet med norsk mannskap og har hjemmehavn i Bergen.

Eierne av båten har investert nærmere en milliard kroner i skipet, og en spesialtilpasset mottakssentral i Hirtshals.

Kan bli lagt til kai

Styreleder i Hav Line, Carl-Erik Arnesen, har forståelse for at mannskapet kjenner uro.

– Vi forstår godt at de er engstelige. Det har vært mye uro rundt båten over lang tid, og nå senest med avslag på forlenget dispensasjon rett før påske.

– Blir båten liggende ved kai hvis dere ikke får fortsette å levere all fisken i Danmark?

– Ja, det vil den. Hvis vi ikke får gjennomslag i retten vil vi vurdere hva vi skal gjøre videre. Da blir det ikke noe videre drift slik det er i dag. Men vi håper selvfølgelig å vinne frem, sier Arnesen.

Arnesen sier det ikke er aktuelt å bygge om båten slik at sorteringen kan gjøres om bord.

– Det vil ødelegge hele konseptet, og det er rett og slett ikke plass. Hele poenget med båten er å redusere håndtering og kjøle fisken raskt ned etter slakting, for deretter å gå rett til markedet i Danmark, sier han.

Styreleder i Hav Line, Carl-Erik Arnesen, sier fremtiden til slaktebåten er uvisst dersom rederiet ikke vinner frem i retten. Arkivfoto: Fred Ivar Utsi Klemetsen More

– Vil ikke båten til livs

Fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen skriver i en e-post til Bergens Tidende at det ikke er slik at regjeringen vil «Norwegian Gannet» til livs.

– Det som også har vært påpekt er at enhver aktør må til enhver tid forholde seg til gjeldende regelverk. Det gjelder også Hav Line. I tråd med regjeringserklæringen vil regjeringen fortsette en restriktiv linje når det gjelder håndtering av produksjonsfisk, av hensyn til norsk sjømats omdømme, skriver statsråden.

Laksegiganter har fått unntak

Ingebrigtsen skriver videre at han har forståelse for at mannskapet på «Norwegian Gannet» er bekymret.

Han påpeker at kravet om innenlandssortering ligger fast, og at det ikke foreligger tilstrekkelig grunnlag for å gi Hav Line dispensasjon etter 1. juli.

I forbindelse med korona har både Mowi og Lerøy fått unntak for regelverket om sortering av produksjonsfisk.

– Når det gjelder de tidsbegrensede dispensasjonene som er gitt til Mowi og Lerøy, er disse direkte knyttet til koronasituasjonen. De har kun fått innvilget dispensasjon ut april. Det er knyttet vilkår til alle dispensasjonene for å redusere risikoen for å svekke omdømmet til norsk sjømat, skriver statsråden.

