Miroslaw Zdrojewski venter på flyet sitt til Polen og Gdansk hvor tre barn og kone venter. Foto: Fred Ivar Klemetsen

Kværner sender 1220 innleide utenlandske arbeidere ut av landet

Kværner på Stord trapper ned med 1100 mann som følge av koronaviruset, Kværner Verdal sender ut 120.

Fred Ivar Klemetsen

Eirik Helgaker

Marie Misund Bringslid

Publisert Published on 13.03.2020 11:44

All utenlandsk innleid arbeidskraft på Kværners Stord sitt anlegg er nå på vei ut av landet.

Det bekrefter kommunikasjonsdirektør på Kværner Stord, Odd Naustdal, til Sysla.

Totalt er det snakk om 1100 arbeidere fra Kværner Stord og 120 arbeidere fra Kværner Verdal.

Kværner opplyser at de har 39 ansatte i karantene, men ingen smittede og ingen med symptomer.

Ikke sikre på konsekvensene

– Vi demobiliserer alle våre innleide, utenlandske, arbeidere, sier Naustdal.

– Allerede er 900 personer allerede reist, eller på vei ut, fortsetter han.

Naustdal opplyser videre at de resterende 1650 lokalt ansatte vil fremdeles være på jobb.

– Hvor mye av aktiviteten trappes ned?

– Det er for tidlig å si enda, vi er fremdeles ikke helt sikre på konsekvensene, sier Naustdal.

I Verdal er det 750 lokalt ansatte, utenom de 120 utenlandske som nå sendes hjem.

– Det sier seg selv at aktiviteten faller når vi sender hjem 120 av 750 ansatte, sier kommunikasjonsdirektør i Kværner Verdal, Tove Strand Trana.

Kværner på Stord. Her fra arbeidet med Johan Sverdrup fase 1 på Stord, som ble ferdigstilt i 2019. Foto: Adrian Søgnen

Reiser til Polen

Ifølge avisen Sunnhordland, som først omtalte saken, har Kværner chartret fire fly, som skal gå fra Haugesund Lufthavn i løpet av fredag.

På Flesland venter Miroslaw Zdrojewski på flyet sitt til Polen og Gdansk, hvor tre barn og kone venter.

Han er en av arbeiderne som blir sendt hjem etter at verftet stengte ned.

– Selvsagt er jeg litt redd for korona, derfor går jeg med maske og hansker, sier maleren, som ser for seg å være hjemme i Polen i noen uker.

I fjor høst opprettet industrikonsernet to nye satsingsområder innen fornybar energi og flytende produksjonsenheter.

Kort tid etter annonserte selskapet den første kontrakten innenfor fornybarområdet, da Kværner ble tildelt milliardkontrakt for å produsere 11 flytende betongskrog for vindturbinene i Hywind Tampen-prosjektet.

Aker Solutions sender hjem 700

Aker Solutions sender hjem 700 utenlandske arbeidere fra Egersund. Selskapet ønsker ikke å ha mange hundre arbeidere boende på verftet etter nye koronatiltak.

– Det vil ikke være forsvarlig å huse mange hundre personer i hjemmekarantene i brakker over lang tid, og vi mener derfor at det er bedre for alle parter at de reiser hjem i stedet, sier pressekontakt Cathrine Gjertsen i Aker Solutions til Stavanger Aftenblad.

Henter ikke flere fra utlandet

Kleven Verft og Vard Group opplyser til Sysla at de ikke har gjort store endringer foreløpig. Begge verftene jobber nå fullt for å holde aktiviteten oppe.

Kjetil Bollestad, administrerende direktør i Kleven Verft, sier at de nå prøver å holde på de utenlandske innleide for å unngå å måtte vente på arbeidere i karantene.

– Vi har noen som vi hentet inn i forrige uke, som nå er i karantene, og så er det en del utenlandske som arbeider nå. De prøver vi å holde på så langt det lar seg gjøre, sier Bollestad.

Kleven holder nå på med en ombygging av et fiskeskip for rederiet Nordnes, videre skal de kanskje bygge om en PSV som de har fått videre av Havyard Group og til slutt skal de gjøre noe arbeid for Hurtigruten. Bollestad sier de har godt med arbeid frem til sommeren, men ikke lenger enn det.

Også Vard er varsomme med hvilke arbeidere de henter inn.

– Vi følger situasjonen nå nøye, og vil forsøke å begrense innreise, sier kommunikasjonsdirektør i Vard Group, Hege Anita Akselvoll.