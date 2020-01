Ruth Grung (Ap) og Ola Elvestuen (V) på vei om bord i «Viking Energy». Foto: Fred Ivar Utsi Klemetsen

Uken på 1-2-3: Nye eiere, nye ministre og nye jobber

Her får du en oppsummering av ukens største saker.

Denne uken ble en verdensnyhet presentert i Bergen da det ble kjent at forsyningsfartøyet «Viking Energy» skal bygges om for å gå lange distanser på ren ammoniakk uten utslipp av klimagasser.

Ammoniakk regnes som den mest lovende potensielle utslippsfrie teknologien, ifølge DNV GL sine prognoser for internasjonal skipsfart mot 2050, som er omtalt i denne artikkelen i Energi og Klima.

Bergensselskapet Prototech skal levere benselcelle-teknologien til «Viking Energy».

Selskapet, som har i overkant av 40 ansatte, har lang erfaring i å utvikle brenselcellebaserte energisystemer, deriblant fra romfartsteknologi (!) og landet nylig en kontrakt med Esa for energilagring på månen.

Et annet bergensselskap som er klar for å erobre skipsfarten med sin teknologi er Bertel O. Steen Power Solutions.

Basert på teknologi utviklet i Molde gjør selskapet seg nå klar til en fremtid med lavere utslipp, samtidig som de etablerer seg i resten av Norden.

Én av tre skal ansette

Presentasjonen av verdensnyheten i Bergen var blant de siste oppdragene Ola Elvestuen (V) hadde som klima- og miljøminister.

Fredag overtok partikollega Sveinung Rotevatn jobben, samtidig som Geir Inge Sivertsen (H) overtok som fiskeriminister og Tina Bru (H) som olje- og energiminister.

Bru har tidligere kritisert Equinor for lav kvinneandel, meldt seg ut av Den norske kirke etter olje-nei og sier ja til oljeleting utenfor Lofoten.

Det er stor optimisme i næringslivet i Vestland, viser ny undersøkelse.

Én av tre planlegger nyansettelser i løpet av året, og blant bedriftene som melder om vekst er rådgivningsselskapet Sweco.

Tall fra Arbeids- og sosialdepartementet viser at det har kommet 1 million nye stillinger i Norge siden 2016, samtidig som det har forsvunnet 815.000.

Antall sysselsatte har økt med mer enn 47.000 det siste året. På tre år har 130.000 flere blitt sysselsatt, og veksten i sysselsettingen har kommet i hele landet og i de fleste næringer.

Fikk ikke medhold

Denne uken kunne også Kleven-ansatte pustet lettet ut etter at det ble kjent at det kroatiske industrikonsernet DIV Group kjøper verftet av Hurtigruten.

Sommeren 2018 overtok Hurtigruten kontrollen over Kleven Verft for å sikre leveransen av rederiets to nye ekspedisjonsskip, men Hurtigruten har imidlertid vært klar på at de vil selge seg ut så snart skipene ble levert.

Kjøpsavtalen ventes å bli gjennomført i løpet av de neste ukene, når dokumentasjonsprosessen blir sluttført.

Andre som pustet lettet ut på tampen av uken var offshorerederiet Atlantic Offshore som fredag ble frikjent i søksmål.

Stavanger-milliardær Knut Øgreid solgte i 2016 flere datterselskaper i Atlantic Offshore – som igjen inneholdt skip – til seg selv for 14,9 millioner kroner, før han slo offshorerederiet konkurs.

Bostyrer Stine D. Snertingdalen, partner i Kvale Advokatfirma, var sterkt uenig i prisen selskapet Aegopodium betalte for flere av datterselskapene i Atlantic Offshore, og saksøkte selskapet for inntil 200 millioner kroner.

«Saksøker har ikke sannsynliggjort at det foreligger noen ulovlig utdeling, og saksøkte må frifinnes», heter det i rettsavgjørelsen fra Bergen tingrett.

Denne uken ble det også kjent at miljøorganisasjonene ikke vant frem med klimasøksmålet sitt mot staten.

Søksmålet var en protest mot tildelingen av letelisenser i nye områder nord og øst i Barentshavet i 23. konsesjonsrunde.

Organisasjonene mener ti oljelisenser i disse områdene bryter med Grunnlovens paragraf 112, den såkalte miljøparagrafen.

Saksøkerne fikk ikke medhold for påstanden i Oslo tingrett, men anket avgjørelsen. Nå er det klart at heller ikke Borgarting lagmannsrett ga medhold i at Grunnloven er brutt.

