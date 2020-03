Skip i opplag utenfor Avaldsnes. Foto: Fredrik Refvem More

Blodrødt for Vestlandsbørsen: Har stupt 29 prosent på tre uker

Koronavirus og lavere oljepris truer den norske økonomien, som sender aksjemarkedet rett ned. De vestlandske børsnoterte selskapene blir spesielt hardt rammet.

Publisert Published on 12.03.2020 09:27

Økt frykt for koronavirusets påvirkning på den globale økonomien i tillegg til mandagens oljepriskollaps har sendt aksjemarkeder verden over rett ned.

Siden 20. februar har Oslo Børs falt over 20 prosent, noe som er mer enn sammenlignbare globale aksjeindekser, mye på grunn av Børsens sterke oljeeksponering. Mandag ble den tyngste dagen siden finanskrisen i 2008, med et fall på over 8 prosent.

Enda hardere gikk det utover “Vestlandsbørsen”, en samleindeks av de børsnoterte selskapene som holder til på Vestlandet. I snitt falt selskapene 9,7 prosent på mandag. Siden slutten av februar er de ned 29,1 prosent.

Totalt sett er det en noe verre utvikling enn Hovedindeksen på Oslo Børs, som er ned 27,4 prosent siden 20. februar.

Onsdag stuper aksjene på Oslo Børs videre over 5 prosent, etter at President Trump uttalte at han stanser all innreise fra Europa til USA.

Prosjekter kan bli skrinlagt

Odfjell Drilling er blant selskapene som er hardest rammet. Siden slutten av februar er selskapet ned nær 60 prosent, og har skrelt av verdier til over 3 milliarder kroner på bare noen få uker.

Nedgangen kommer på grunn av en «stygg miks» av koronaviruset og lav oljepris, som allerede har ført til færre kontrakter til oljeleverandørene, ifølge rigganalytiker Janne Kvernland.

– Dette vil negativt påvirke kontantstrømmen til oljeselskapene og resultere i at nye prosjekter blir utsatt, sier Kvernland.

Hun frykter at en varig lav oljepris kan føre til at halvparten av prosjektene for i år blir kansellert, siden rundt 50 prosent av budsjettene for nye prosjekter taper penger med en oljepris under 40 dollar fatet.

– Lav oljepris kan ha en alvorlig effekt på offshoreaktiviteten i årene som kommer, sier hun.

Konsernsjef i Odfjell Drilling, Simen Lieungh, ønsket ikke å kommentere saken.

215 milliarder kroner skrelt bort fra Equinor

Riggselskapet er bare ett av mange oljeselskaper som har blitt hardt rammet i år, etter kraftige oljeprisfall og forventninger om lavere aktivitet i den globale økonomien som følge av det nye koronaviruset.

Dof er ned 54 prosent på tre uker, mens Eidesvik Offshore har klart seg litt bedre, og er «bare» ned 25 prosent over den samme perioden.

Heller ikke Dof-sjef Mons Aase ønsket å kommentere børsfallet.

Oljeleverandøren Aker Solutions er blant de største taperne på Oslo Børs, og har falt 76 prosent siden årsskiftet. Det har skjedd etter å ha levert svakere tall for fjerde kvartal 2019 enn ventet, i tillegg til at en lavere oljepris tynger på fremtidsutsiktene.

Samtidig har oljekjempen Equinor rast 43 prosent siden slutten av 2019. Dermed har selskapets verdi blitt redusert med 248 milliarder kroner siden årsskiftet.

Slik ser det ut på Vestlandsbørsen:

Utvikling i aksjekurs siden 20. februar, 2020:

Austevoll Seafood ned 20,9 prosent

BerGenBio ned 32,5 prosent

Brabank ned 29 prosent

DOF ned 56,7 prosent

Eidesvik Offshore ned 26,8 prosent

Endúr ned 15,5 prosent

Equinor ned 35,8 prosent

Fjord1 ned 13,6 prosent

Fjordkraft ned 14,4 prosent

GC Rieber Shipping ned 39,4 prosent

Grieg Seafood ned 27,2 prosent

Havyard Group ned 33,33 prosent

Kværner ned 34,8 prosent

Lerøy Seafood ned 15,8 prosent

Mowi opp 22,7 prosent

Nordic Mining 55,5 prosent

Nekkar ned 22,1 prosent

Odfjell Drilling ned 59,4 prosent

Odfjell SE ned 26,2 prosent

Petrolia ned 27,2 prosent

Sbanken 30,2 prosent

Sparebanken Vest ned 26,8 prosent

Wilson ned 2,83 prosent 23