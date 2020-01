Eldar Sætre holdt mandag innlegg på Solamøtet. Han viste både til det ferske Johan Sverdrup-feltet og gamle Statfjord. Foto: Jon Ingemundsen

Uken oppsummert: Færre oppdrettsanlegg og flere letelisenser

Her får du en kort innføring i ukens viktigste saker.

Publisert Published on 17.01.2020 14:59

Denne uken startet med det årlige Solamøtet, hvor statsråder, ordførere, stortingspolitikere og bedriftseiere var samlet for å diskutere næringslivet på Vestlandet.

På scenen sto blant andre Equinor-topp Eldar Sætre og statsminister Erna Solberg.

På årets Solamøte spilte vi også inn en episode av podkasten Det vi lever av, hvor du får en ekslusiv oppsummering av det viktigste som ble diskutert på mandag.

Hva er status for næringslivet på Vestlandet og i Sør-Norge? Hva har Johan Sverdrup betydd? Hvordan går det med omstillingen fra olje til andre markeder, og hvordan ligger det an med Brexit?

Ola Myrset er programleder, mens Aftenblad-kommentator Hilde Øvrebekk og sjeføkonom Kyrre Knudsen i SR-Bank er gjester.

Episoden ligger klar i spilleren under eller der du hører på podkast:

Mange ulykker

Sist uke ble kjent at Equinor forlenger levetiden på Statfjord A til 2027.

Under Solamøtet var Equinor-sjefen imidlertid tydelig på at kostnadene på feltet må ned. Dette har fått de Equinor-tillitsvalgte til å se rødt, og mener ledelsen har besluttet bemanningen for forlengelsen før de vet om det er forsvarlig.

Direktør for Petroleumstilsynet, Anne Myhrvold, sier det fortsatt skjer for mange alvorlige ulykker på norske plattformer. Etter knusende kritikk fra Riksrevisjonen for ett år siden har Petroleumstilsynet gjort flere tilsyn og funnet flere feil.

I slutten av august var både Myhrvold og hennes arbeidsgiver, arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H), på besøk på Statfjord B-plattformen for å høre om Equinors beredskap på sokkelen.

Den gang advarte både Hauglie og Myhrvold om at de ville bli hardere i klypen mot oljeselskapene.

Konserndirektør i Equinor, Arne Sigve Nylund med arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) og direktør i Petroleumstilsynet Anne Myhrvold. Foto: Adrian Søgnen

De første ukene av nyåret har vært preget av dårlig, og hybridriggen «West Mira» mistet en livbåt etter å ha blitt truffet av en stor bølge i Norskehavet.

Ankerhåndteringsfartøyet «Normand Prosper», som tilhører Solstad Offshore, ble satt inn i søket etter den savnede livbåten.

Petroleumstilsynet har besluttet å ikke granske saken, men sier de ser alvorlig på saken.

Odfjells kjemikalitanker «Bow Fortune» var tirsdag involvert i en alvorlig ulykke i Galveston, Texas, da det 183 meter lange tankskipet kolliderte med en fiskebåt med et mannskap på fire.

Fiskebåten kantret etter sammenstøtet og alle om bord havet i sjøen.

To skal ha blitt reddet opp av vannet etter ulykken, men én av disse omkom senere, melder den amerikanske kystvakten.

To personer er fortsatt savnet.

Nye letelisenser og kontrakter

Olje- og energiminister Sylvi Listhaug (Frp) har tidligere gjort det klart at hun vil ha opp hver eneste lønnsomme oljedråpe.

På en konferanse i Sandefjord avslørte hun at det deles ut 69 nye letelisenser:

33 i Nordsjøen

23 i Norskehavet

13 i Barentshavet

Onsdag kom også nyheten om at Aker Solutions har sikret seg kontrakt for å elektrifisere Equinor-plattformene Troll B og C.

Nyheten kommer uken etter at Equinor offentliggjorde målet om en utslippsfri norsk sokkel innen 2050.

Med de ambisiøse planene til oljegiganten vil vi trolig se flere store elektrifiseringskontrakter fremover.

Batterifabrikken Corvus i Bergen venter økt omsetning og et økt fokus på batterier til bruk offshore etter nyheten.

Vil flytte 60 oppdrettsanlegg

Denne uken varslet Mowi svakere resultat tross økt slakting. Fredag kom selskapet med nok en børsmelding om at de vurderer å utstede en femårig grønn obligasjon, som skal finansiere miljøriktige formål.

Samme dag kommer nyheten om at Havforskningsinstituttet foreslår å redusere antall oppdrettsanlegg på Vestlandet med opp til 60 anlegg, for å få bukt med de store problemene med lus, smittespredning og høye dødsrater i oppdrettsmerdene.

Få også med deg historien om Solstad-skipene som har bistått med å frakte viktige forsyninger til brannofre i Australia, og siste nytt om Fjord1-striden.

Til tider var det under 50 meters sikt som følge av brannen. Foto: Solstad Offshore