Jarle Henriksrud (60) tar over som ny direktør for Kværner sitt verft på Stord, etter at selskapet i midten av september annonserte endringer i ledelsen.

Henriksrud tar over for Steinar Røgenes, som går over i en ny stilling i konsernet.

Les også: Kværner kjøper verftsområdet på Stord

I en pressemelding skriver Kværner at Jarle Henriksrud er ein av Kværner sine mest erfarne prosjektleiarar, og viser blant annet til at han har hatt ansvaret for store prosjekt som Gjøa og Edvard Grieg.

Henriksrud er for tiden prosjektleder for oppgraderingen av Njord A, som er Kværner sitt største prosjekt. Ettersom en vellykket gjennomføring av prosjektet “er svært viktig” vil Henriksrud fortsette prosjektleder for Njord A. Det er dermed ikke bestemt når han vil tiltre som verftsdirektør.

Henriksrud er utdannet ingeniør fra Høgskulen på Gjøvik. Han er opprinnelig fra Dokka, men har bodd på Stord siden han begynte som planlegger ved verftet i 1982, opplyser selskapet.