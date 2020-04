More

«Etter korona: Er tiden kommet for et havvind-løft?»

Koronakrisen tvinger oss til nytenking, både i møte med en verdensomspennende pandemi,

men også det som kan bli den største økonomiske krisen på et århundre, skriver Professor Berte-Elen Konow og førsteamanuensis Ignacio Herrera Anchustegui.

Professor Berte-Elen Konow og førsteamanuensis Ignacio Herrera Anchustegui

Publisert Published on 20.04.2020 12:23

Midt i kaoset har Regjeringen lovet en krisepakke, som skal redde økonomien – i Keynes’ ånd – gjennom store offentlige investeringer. Denne trenden ser vi også i andre europeiske land og i USA, der svimlende 2 billioner (to tusen milliarder) dollar går inn i Corona Relief Package som ble vedtatt i Senatet i 25. mars.

Krisepakken kan og bør brukes til investeringer innen havvind i Norge. Støtte fra det

offentlige er helt nødvendig før sektoren er moden for at privat næringsliv investerer i nye

former for strømproduksjon.

Hvor står vi nå?

Havvind burde være et naturlig satsningsområde for Norge, med vår ekspertise innen

maritime fag og vår lange tradisjon for forsvarlig forvaltning av naturressurser. I tillegg har vi vindressurser – faktisk nest mest i verden, etter Australia. Norsk industri har både

kompetanse og kapasitet til å gjøre energi fra havvind til en av landets mest lønnsomme

eksportartikler.

Allikevel savner vi en klarere visjon og fremtidsambisjoner innen havvindfeltet. Konkrete

offentlige planer for installert kapasitet og tidsbruk vil være avgjørende, noe andre land

rundt Nordsjøen er godt i gang med. Norge trenger også et tydelig og gjennomtenkt juridisk

rammeverk som havvindindustrien kan bygges på. Og til slutt – vi trenger gode ordninger for

offentlig og privat finansiering av disse prosjektene.

Satsing på havvind-næringen er viktig og fremtidsrettet – vi kan skape arbeidsplasser, kutte

utslipp og fremme norsk industri internasjonalt. Det gjelder å smi mens jernet er varmt! Hvis

vi skal lykkes med satsing på havvind, trenger vi godt samspill mellom offentlig støtte og

privat finansiering. Lovgiverne må på banen og få på plass regler som legger til rette for

forutsigbar og trygg privat finansiering.

Offentlige støtte, vinden har snudd

Havvind-næringen er i sterk utvikling i Norge. Kostnadene ved prosjektene faller, samtidig

som norske firmaer øker sin kompetanse på feltet. Et forslag til forskrift til Havenergiloven

har vært ute på høring, og når det juridiske rammeverket er på plass, kan det bli økt

aktivitet i norske farvann.

Det er også gledelig at ENOVA har gitt tilsagn om 2.5 mrd kroner i

støtte til Hywind Tampen, et anlegg som ligger an til å bli verdens største flytende

havvindpark. Dette viser at regelverket om statsstøtte ikke hindrer, men tvert imot,

stimulerer til innovasjon for å få til grønn omstilling og ny norsk industri.

Korona-krisen gir regjeringen en god mulighet til å støtte offshore vindprosjekter. Også for å

skape nødvendige juridiske instrumenter for å fremme private investeringer.

Mangler et godt rammeverk

Det å investere i havturbiner og bygge opp vindparker til havs krever store investeringer.

For at havvind skal kunne fases over til helt vanlig privatfinansiering der banklån og

leverandørkreditt vil spille en viktig rolle, må lovgiver på banen. Vi trenger å få på plass

regler om eierregistrering etter mønster fra sjølovens bestemmelser fordi det er dette

registreringssystemet som vil gi størst grad av fleksibilitet og best oversikt. Vi trenger også

en klar hjemmel for å kunne pantsette konsesjoner etter havenergiloven og at det opprettes

et «Havenergiregister» etter mønster av petroleumsloven.

Havvind-industrien bør sikres like gode og forutsigbare rammebetingelser for

kredittfinansiering som petroleumsindustrien. Samtidig trenger vi klare konsesjonsregler og

et veikart for offentlig støtte til nye prosjekter.

Juridisk tilrettelegging for privat finansiering

Den vanligste måten å finansiere noe dyrt på hvis man ikke har tilstrekkelig likviditet til å

betale det selv, er å be banken om et lån. De beste lånebetingelsene får man hvis banken

kan tilbys god pantesikkerhet. Næringsdrivende kan i tillegg til fast eiendom bl.a. pantsette

varelager, driftstilbehør eller sine utestående fordringer. For noen industrier som er spesielt

kapitalintensive, finnes det regler om pantsettelse som ligner på reglene for fast eiendom,

for eksempel skip og luftfartøyer. I tillegg til å være kostbare løsøregjenstander,

kjennetegnes skip og fly av at disse ofte settes i trafikk mellom ulike jurisdiksjoner. Da er

det særlig viktig å ha gode og forutsigbare regler om eierregistrering og pantsettelse.

I norsk rett har vi et strengt legalitetsprinsipp når det gjelder etablering av panterett.

Norge har regler om pant som passer for de fleste typer næringsvirksomhet. Men av og til

dukker det opp nye industrier der de generelle reglene om panterett ikke helt strekker til.

På grunn av det panterettslige legalitetsprinsippet er vi i Norge avhengig av en aktiv lovgiver

som sørger for å innføre regler om pant som legger til rette for trygg og sikker privat

finansiering. Havvind er en slik ny næring der det foreløpig mangler et godt panterettslig

rammeverk.

I sin tid hadde også petroleumsindustrien behov for at det ble gjort tilpasninger og

justeringer i lovgivningen for å legge til rette for pantesikret finansiering. Når det gjelder

petroleumsindustrien, fikk man på plass regler i sjøloven om pantsettelse av rigger. Alle

typer borerigger kan registreres i skipsregisteret. På denne måten fikk petroleumsnæringen

mulighet til å kunne tilby banker pantesikkerhet i forbindelse med bygging og kjøp/salg av

rigger med det samme gode panterettslige regimet som gjelder for shippingindustrien. Den

gode oversikten over eierforhold og panterettigheter som skapes ved registrering i

skipsregisteret er en stor fordel både for kreditorer og for nye eiere i tilfelle kjøp/salg. Når

det gjelder mulighet for å tilby pantesikret kreditt innen petroleumsnæringen, er det i tillegg

hjemmel i petroleumsloven for å kunne pantsette konsesjoner (OED må riktignok gi

samtykke til pantsettelse). En konsesjon har svært stor økonomisk verdi for selskaper som

tildeles slik konsesjon. Petroleumsnæringen kan altså utnytte den økonomiske verdien av

en konsesjon ved å kunne bruke den som grunnlag for kredittsikkerhet.

Regler om pant er regler som utformes nasjonalt. Reglene om eierregistrering og

pantsettelse av havturbiner bør allikevel utformes på en slik måte at de også vil fungere

godt i et internasjonalt marked. Det er ikke bare i Norge at det diskuteres hvordan man kan

gjøre havvind-næringen «bankable», altså å legge til rette for at også denne næringen får

gode løsninger for pantesikret kreditt. Selv om mange stater ikke har noe strengt

panterettslig legalitetsprinsipp tilsvarende det norske, så er det allikevel ofte utfordrende

også i andre jurisdiksjoner å få til løsninger som gir oversikt og transparens i

kredittmarkedet enten fordi det mangler registreringsordninger, eller fordi det er mulig å

registrere i ulike registre, med det resultat at det er vanskelig å finne frem og skaffe

oversikt. I Norge har vi mulighet for å finne gode løsninger på disse utfordringene.

Rettsvitenskapelig forskning vil kunne gi viktige bidrag i arbeidet med å utvikle et godt og

moderne rettslig rammeverk for finansiering av havvind-næringen.

Tiden er nå

Mange er skuffet over at grønn omstilling ikke har fått en mer fremtredende plass i

krisepakken. Vi tror at den vanskelige tiden vi nå er inne i, nettopp er tiden for et massivt

løft for havvindsektoren innen forskning, utvikling, offentlige støtteordninger og privat

finansiering. For bare et par måneder siden var bærekraft, reduksjon av klimagassutslipp og

grønn omstilling sentrale temaer i statsminister Erna Solbergs årstale til NHO og i

sentralbanksjef Øystein Olsen sin årstale for representantskapet i Norges Bank. 31. mars

hadde sYSLA følgende overskrift: “Krisepakke skal fremskynde karbonfangst og gi klarsignal

til flytende havvind”. Dette er viktige politiske signaler. Tiden er inne for å satse på

havvind.