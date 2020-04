Foto: TOM LITTLE / AFP More

«Enorm gulrot i spill for Equinor-aksjonærene»

Equinor-aksjonærene kan potensielt fremdeles få en vanvittig direkteavkastning i mai. Men sjansen er fallende. Problemet er at Equinor-styret heller ikke har noen fullgode alternativer.

Sindre Heyerdahl

E24

Publisert Published on 20.04.2020 07:49

Globale oljelagre ligger an til å flomme over i månedene som kommer, dersom det ikke kommer på plass ytterligere produksjonskutt fra oljekartellet Opec og deres labile samarbeidsland. Det virus-inititerte krakket i etterspørselen etter olje er rett og slett for stort til at påskeavtalen monner nok.

Og dermed faller også oljeaksjene videre etter høytiden. For Norges største selskap gir det hodebry i det store og oppseilende spørsmålet om utbytte. Tukler ikke styret i Equinor med forslaget som alt ligger på bordet, bankes et utbytte på 0,27 dollar for første kvartal gjennom på generalforsamlingen 14. mai.

Det blir i så fall en fantastisk gave til aksjonærene. Med aksjefallet Equinor-aksjen har vært gjennom, gir det på årsbasis en direkteavkastning på omtrent 10 prosent omregnet til kroner. Det vil være en profitt eierne bare kan drømme om andre steder, i en tid tid ellers preget av rekordlave renter og nervepirrende jojo-aksjer.

Equinor har alt tatt kraftfulle og potensielt utbyttebeskyttende grep i coronaens tid, med kutt i drift, leting og investeringer. Det spørs likevel om det er nok til å forsvare et kontantutbytte som ble foreslått før corona, og som nå fremstår som vel generøst. Under oljepriskollapsen er kontanter konge, selv for solide selskaper som Equinor. Balansen må forsvares.

Å redusereeller fjerne utbyttet helt er heller ikke en åpenbar vei. Generelt er det blitt så gjengs for selskaper å coronakutte utbyttet for tiden, at investorstraffen er liten. Men for de største i oljenæringen stiller det seg fremdeles litt annerledes – stabile og gjerne voksende utbytter har de siste årene vært en sentral del av investorappellen til energigigantene. Ryet til kjemper som skrur igjen utbyttekranen kan potensielt fremdeles få seg en knekk, slik italienske ENI opplevde under oljekrisen i 2014.

Men Equinor har også en annen mulighet. Lanseringen av såkalte utbytteaksjer er nok også mellomløsningen mange investorer nå venter at Equinor vil ty til. Dette er varianten selskapet kom med i kjølvannet av forrige oljekrise – og som reduserte noe av presset selskapet sto i. Aksjonærer kunne velge om de ville ha utbyttet i kontanter – eller i rabatterte aksjer. Valgte man kontanter ville eierandelen bli utvannet fordi det ble utstedt nye aksjer til andre aksjonærer.

Og det er opplagt at Equinor kan bevare mye kontanter på denne måten. E24 har beregnet at Equinor sparte 2,59 milliarder dollar i utbytteutbetalinger på denne løsningen mellom 2015 og 2017. Men denne varianten – som også BP og Shell benyttet – er ikke like opplagt lenger. For nå er det utsikter til en langsiktig og kraftig redusert etterspørsel etter olje som kan gi vedvarende press på kontantstrømmen. Det kan langt overgå det vi så i kjølvannet av 2014.

Når heller ikke Opec++ løste flokene for oljeprisen, er det nok ikke like attraktivt å tegne seg for enda mer aksjer med en usikker fremtidig avkastning. Og motsatsen til disse utbytteaksjene vil altså være kontantaksjer med en voldsomt attraktivt direkteavkastning, nå som de fleste internasjonale oljeselskaper har falt omtrent 30 prosent eller mer hittil i år.

Likevel fremstårfortsatt utbytteaksjer som den kanskje enkleste løsningen. For kompromisser er fristende, når oljeinvestorene forventer at det skal betales utbytte, mens kontantstrømmen tilsier det motsatte.

Og forEquinor kan lettere kjøre «utbytteaksjer 2.0» enn andre. Aksjen har ikke bare styrket seg siden bunnivåene i mars – den har også klart seg bedre gjennom oljeprissmellen enn mange av de store internasjonale konkurrentene. Det kan blant annet skyldes at Equnior har en mer mangfoldig energimiks – der også gass og fornybare satsinger i investorenes øyne gjør aksjen noe mindre sårbar for stupende oljepris.

Dessuten kan Equinor vurdere å tilby en rabatt på utbytteaksjene som overgår de fem prosentene daværende Statoil tilbød sist. En økt rabatt kan bli viktig for å lokke mange aksjonærer med på alternativet – forrige gang valgte bare rett under halvparten av eierne aksjer i stedet for kontanter.

At Equinor-styret har en vanskelig jobb, er likevel åpenbart. Til syvende og sist handler mye om hva konkurrentene gjør, og om synet på hvor varige endringene i oljemarkedet nå er. Både når gjelder etterspørsel, og når det gjelder evnen og villigheten hos oljestormaktene til ytterligere produksjonskutt.

Hittil har Equinor formidlet at styret vil ta stilling til utbytte for første kvartal ved kvartalsfremleggelsen. Den fremleggelsen ble nylig corona-utsatt fra 30. april til 7. mai – og kjøper potensielt også styret noe mer tid til å se hva konkurrentene foretar seg. Med utsettelsen hører BP og Shell blant selskapene som nå vil rapportere tall før vår hjemlige oljekjempe.