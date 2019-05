Stavanger-rederiet Norled har gitt Westcon i Ølen oppdraget med å bygge to ny ferjer. Den ene blir verdens første bilferje som seiler på hydrogen, og den andre blir en batteriferje av samme type som pionèrfartøyet MF Ampere.

– Vi mener at dette byggeprosjektet vil bidra til at norsk maritim sektor totalt sett kan være i front også på hydrogendrevne ferjer, sier teknisk direktør Sigvald Breivik i Norled.

Fakta Forlenge Lukke Norled Norled AS er et av landets største ferje og hurtigbåtrederier.

Selskapet har 80 fartøy, og driver ferje- og hurtigbåtsamband fra Oslofjorden til Troms.

Selskapet har mer enn 1.000 ansatte og omsetter for 2 milliarder kroner årlig.

Selskapet har hovedkontor i Stavanger og kontorer i Bergen og Oslo.

Norled AS er i dag et heleid datterselskap av Det Stavangerske Dampskibsselskap AS. (Kilde: Norled)

Ryfylke

– Dette er en stor og viktig kontrakt for oss i Ølen. Å få være med å bygge det som vil bli en verdensnyhet, gjør at vi ikke bare fyller opp ordreboken vår, men også bidrar til at vi befester vår posisjon som et verft med høy innovasjons- og teknologikompetanse, sier direktør for skipsbygging Endre Matre i Westcon.

De to ferjene skal gå i sambandet Hjelmeland – Skipavik – Nesvik i Ryfylke fra våren 2021.

Ifølge Endre Matre vil byggingen på det meste sysselsette 150 medarbeidere i Ølen.

Ferjene skal ha en kapasitet på 299 passasjerer og 80 biler.

Norled selges

Mandag ble det klart at DSD selger ferjeselskapet Norled til investeringsfondene Capman Infra og CBRE Caledon fra henholdsvis Finland og Canada. Aksjeprisen er totalt drøyt to milliarder kroner.

– Det er en tid for alt. Konsernet skal investere mye penger i årene som kommer, og vi så nå behovet for at en ny aktør med finansielle muskler kunne ta over Norled, sa Ingvald Løyning, konsernsjef i DSD og styreleder i Norled, til Sysla da.