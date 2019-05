– Dette er vraket av den første dampskipskatastrofen i norske farvann hvor mennesker omkom, sier Frode Kvalø, arkeolog hos Norsk Maritimt Museum til Fædrelandsvennen.

Arkeologen sier at de med undersøkelsen av vraket ønsker å få et oversiktsbilde over hvordan vraket, som har ligget på havbunnen i 165 år, ser ut. Men ingen gjenstander fra skipet skal hentes opp fra havet.

– Vi lar skipet ligge på havbunnen i fred. Av respekt for de 40 omkomne skal vi la alt av gjenstander ligge igjen, sier arkeologen.

18. september 1855

D/S «Norge», som hadde kommet fra Bergen tidligere samme dag, seilte fra Kristiansand midnatt til 10. september 1855. Like etter at skipet passerte Odderøya, kolliderte den med en annen dampbåt, D/S «Bergen».

Kollisjonen førte til at sjøsikkerheten og passasjersikkerheten på denne tiden kom opp på dagsorden.

– Det var en veldig merkelig ulykke. Passasjerene hadde akkurat lagt seg. I tillegg var det helt vindstille den dagen, likevel klarte dampskipet å kollidere med en annen båt, sier Kvalø.

– Kjempegøy for oss

Det var selskapet Bulk Infrastructure AS som fant skipsvraket. Det ble funnet i forbindelse med legging av sjøfiberkabler fra New Jersey til Kristiansand.

– Vi fant skipet helt tilfeldig. Når vi legger fiberkabler på havbunnen må vi være ekstremt nøyaktige og skånsomme. Da bruker vi undervannskameraer, da finner vi mye rart. Det er utrolig gøy at vi har funnet noe som arkeologer har lett etter lenge. Dette er stort for oss, sier styreformann Peder Nærbø i Bulk Infrastructure.

Spent direktør på Vest-Agder museet

Direktør John Olsen på Vest-Agder-museet synes dette er et spennende prosjekt. Han er spent på hva som avdekkes når skipsvraket undersøkes.

– All maritim historie er interessant for åpningen av det maritime museum som vi håper skal åpne i 2024 i Nodeviga i Kristiansand, sier direktøren