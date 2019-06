I april leverte Vard sitt første cruisefartøy Coral Adventurer til Coral Expeditions i Australia.

Nå melder verftsgruppen at de har sikret kontrakt for design og bygging av fartøy nummer to Coral Geographer til samme selskap.

Nybygget er designet ved Vard design i Ålesund, og byggingen er allerede i gang ved Vard Vung Tau i Vietnam, melder selskapet.

Coral Geographer skal ha plass til 120 passasjerer og leveres i fjerde kvartal 2020.