Hovedredningssentralen fikk melding om hendelsen litt over klokken 11.30 torsdag formiddag. De to savnede mennene er bulgarske borgere.

SeaKing-helikopteret har observert to livbøyer, ett med lys og ett uten, men de to savnede mennene var ikke funnet ved 18.30-tiden torsdag. Ved 18-tiden ble helikoptersøket midlertidig avsluttet på grunn av været.

Jobbet på dekk

Mannskapet kastet ut flytemidler og markeringsbøyer, men det er usikkert om de to savnede fikk tak i dem.

De to savnede jobbet på dekk da de falt over bord.

Etter det HRS har fått opplyst, skal de to verken ha redningsvest eller redningsdrakt – kun ordinære arbeidsklær.

– Dette er et stort fraktefartøy på 186 meter, og det er veldig dårlig vær og vanskelig å manøvrere et så stort og tungt fartøy, så det er krevende forhold der ute, sier redningsledelsen.

Langt ut i Norskehavet

Skipet er lokalisert rundt 180 nautiske mil vest av Sandnessjøen og ligger med andre ord langt ute i Norskehavet.

Et Orion-overvåkingsfly fra Andøya er i beredskap for å bidra i søket, men værforholdene har gjort at det ikke vil bli satt inn i søket.

Ifølge Marine Traffic er lasteskipet Stara Planina på vei fra Murmansk i Russland til Constanta i Romania, skriver VG.

Skipet er eid av det bulgarske shippingselskapet Navibulgar, som er blant de største shippingselskapene i Bulgaria. Selskapet har 46 bulkskip, blant dem Stara Planica, som ble bygget i 2007.

Stara Planica er registrert på Malta. NTB har forsøkt å komme i kontakt med det bulgarske rederiet, men har ikke lykkes.

Stormsenter i Norskehavet

Et stormsenter ligger for tiden ute i Norskehavet og er ventet å treffe norskekysten fredag. Store deler av landet vil oppleve kraftige vindkast, og det er sendt ut farevarsel flere steder.

Allerede torsdag har været ført til innstilte ferger, stengte fjelloverganger og oversvømmelser.